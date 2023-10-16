Автор: Заррина Салимова, Берн, 16.10.2023.
По сообщениям швейцарских СМИ, Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует открыть женевское отделение.|
Selon les médias suisses, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord projette d’ouvrir un bureau de liaison à Genève.
НАТО, имеющая представительства в Нью-Йорке и в Вене, возможно вскоре откроет свои двери и в городе Кальвина – на площадке Европейского отделения ООН. По сообщениям изданий группы Tamedia, о планах Альянса стало известно еще в июле после саммита в Вильнюсе. Согласно коммюнике, организация изучает возможность создания офиса в Женеве для укрепления взаимодействия с ООН и другими международными организациями.
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