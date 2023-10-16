Офис НАТО в Женеве? |Bureau de l’OTAN à Genève?

НАТО, имеющая представительства в Нью-Йорке и в Вене, возможно вскоре откроет свои двери и в городе Кальвина – на площадке Европейского отделения ООН. По сообщениям изданий группы Tamedia, о планах Альянса стало известно еще в июле после саммита в Вильнюсе. Согласно коммюнике, организация изучает возможность создания офиса в Женеве для укрепления взаимодействия с ООН и другими международными организациями.