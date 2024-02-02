«Невозможно услышать страну, которая молчит». Такими словами осенью 2022 года известный французский славист и почетный профессор Женевского университета Жорж Нива выразил свое отношение к отсутствию в России массовых антивоенных протестов. Но так ли это на самом деле? Поддерживают ли россияне войну? Действительно ли они не протестуют? Серия выставок «Лица российского сопротивления» призвана разрушить подобные стереотипы и привлечь внимание не знакомой с российскими реалиями публики к историям людей, выступившим против войны и поплатившимся за это свободой.

После Таллинна, Вильнюса, Берлина, Нюрнберга, Штутгарта, Праги, Дюссельдорфа, Будвы, Копенгагена, Стокгольма, Осло и Мюнхена экспозиция добралась до Швейцарии – ее можно будет увидеть в Цюрихе уже в эту субботу. Как рассказала в телефонной беседе с журналистом Нашей Газеты соорганизатор цюрихской выставки и представительница сообщества «Россия будущего – Швейцария» Ксения, авторами проекта стали бывший муниципальный депутат Москвы Елена Филина, журналист Илья Азар, а также группа активистов и политиков, которые уехали из России после начала войны. С помощью выставок в разных городах мира они решили рассказать о судьбах российских политзаключенных.

На момент написания статьи в списке правозащитного центра «Мемориал» значилось 667 политзаключенных – и это число постоянно увеличивается. Цюрихская экспозиция включает 16 стендов с портретами и историями активистов. Среди них – не только такие известные политики, как Алексей Навальный, Илья Яшин или Владимир Кара-Мурза, но и обычные граждане, журналисты, художники, ученые, студенты… Так, предприниматель Алексей Москалев получил два года лишения свободы за антивоенный рисунок дочери Маши, которую он воспитывал один. На школьном уроке девочка нарисовала российский флаг с надписью «Нет войне» и украинский с надписью «Слава Украине», а между ними – женщину, закрывающую ребенка от российских ракет. Учительница донесла об этом директору. Далее последовали задержание, разлучение ребенка с отцом (девочку отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних), суд и приговор. Пенсионерка из Бурятии Наталья Филонова была приговорена к двум годам и десяти месяцам лишения свободы после задержания на акции против мобилизации. Петербургская художница Саша Скочиленко заменила в супермаркете ценники наклейками с информацией о погибших мирных жителях в ходе войны в Украине – ее осудили на семь лет лишения свободы. Пожарный Алексей Нуриев и полицейский Роман Насрыев получили по 19 лет лишения свободы за попытку поджога военкомата. Таких историй – сотни.

Выставка в Цюрихе пройдет в формате однодневной акции. Наша собеседница Ксения пояснила, что это связано с ограничениями, налагаемыми правилами города. В ходе подготовки организаторы активно взаимодействовали с цюрихской полицией, и этот опыт оказался исключительно позитивным. Заручившись поддержкой полиции, активисты надеются на то, что в Цюрихе не будет инцидентов, подобных тому, что случилось во время демонстрации инсталляции «ШИЗО» в Женеве, когда неизвестные начали бросаться яйцами в директора Фонда борьбы с коррупцией и близкого соратника Алексея Навального Ивана Жданова.

Примечательно, что посвященная политзаключенным выставка была организована теми, кто уехал из России, а ее проведение возможно исключительно за пределами страны. Неужели у тех, кто не боится выступать против официальной позиции властей, есть только два пути: тюрьма или эмиграция? Ксения с такой постановкой вопроса категорически не согласна. По ее словам, в России остаются люди, которые сопротивляются, и это сопротивление принимает разные формы – от написания писем политзаключенным до стояния в очереди на морозе, чтобы оставить подпись за Бориса Надеждина, намеревающегося участвовать в президентских выборах. При этом многие в России вынуждены сохранять анонимность или более аккуратно выбирать риторику. «Дмитрий Муратов не говорит теми же словами, которыми говорит Михаил Ходорковский. Но это не значит, что он сопротивляется меньше или делает меньше», - подчеркнула Ксения. Она также напомнила о людях, которые организуют передачи политзаключенным, о волонтерах, о профессиональных адвокатах, защищающих обвиняемых по таким политическим делам, как фейки о российской армии, экстремизм или госизмена. «Я не считаю, что мы можем каким-то образом вычеркивать этих людей. Даже не все выступающие за мир муниципальные депутаты уехали, и некоторые из них проявляют отчаянную смелость, оставаясь в России», - добавила она.

Узнать о том, что происходит в России, было бы полезно и тем швейцарцам, которые выступают за восстановление более тесного экономического сотрудничества с Россией. Как справедливо заметила Ксения, полученные в ходе такого сотрудничества средства, скорее всего, пойдут не на улучшение условий жизни простых граждан, а на войну, усиление репрессий и строительство новых тюрем.

От редакции: Выставка «Лица российского сопротивления» пройдет 3 февраля на Helvetiaplatz в Цюрихе, с 12 до 17 часов. Тексты на плакатах написаны на немецком языке. Доступен аудиогид на английском и русском.