Спустя шесть месяцев после начала войны Швейцария продолжает с тревогой наблюдать за развитием ситуации в Украине. Наша Газета подробно рассказывала о том, что вскоре после начала боевых действий Федеральный совет принял решение о предоставлении статуса защиты S бежавшим из Украины людям. По последним данным государственного секретариата по миграции (SEM), ходатайство на получение статуса подал 62 941 человек, 60 793 из них получили защиту. При этом 33 000 обладателей статуса S находятся в трудоспособном возрасте, 10% из них в настоящее время нашли работу.

Швейцарская ассоциация работодателей (UPS), объединяющая около 90 региональных и отраслевых организаций работодателей и представляющая интересы 100 000 малых и средних предприятий с, в общей сложности, двумя миллионами сотрудников, решила выяснить, с какими проблемами сталкиваются компании при приеме на работу украинских беженцев, и поручила институту изучения общественного мнения Sotomo провести репрезентативный опрос. В ходе исследования, проведенного с 18 по 25 июля, было опрошено 367 расположенных в немецко- и франкоязычной Швейцарии фирм с пятью и более сотрудниками.

Выяснилось, что 56% предприятий в принципе заинтересованы в найме сотрудников со статусом S. Причем почти каждая десятая компания в Швейцарии уже приняла на работу беженцев из Украины и довольна их работой. Трудоустраивая беженцев, работодатели хотели продемонстрировать солидарность. Кроме того, для каждой третьей компании решающими факторами при найме стали хорошая квалификация украинцев, а также нехватка рабочей силы и квалифицированных работников в Швейцарии.

В то же время в ходе опроса были выявлены обстоятельства, затрудняющие процесс трудоустройства. В частности, одной из главных проблем оказался языковой барьер. Недостаточное знание языков часто становится основной причиной отказа при приеме на работу – особенно это касается ресторанно-гостиничного бизнеса, социальной сферы и здравоохранения. При этом именно эти отрасли имеют наибольший потенциал для трудоустройства украинцев, поэтому 62% компаний призывают правительство и кантональные власти приложить больше усилий для организации языковых курсов.

Еще один повод для беспокойства – это ограниченное одним годом разрешение на проживание S. На практике это означает, что для первых прибывших в Швейцарию беженцев из Украины срок действия документов истечет уже через шесть месяцев. Федеральный совет, конечно, может продлить срок еще на год, но по этому вопросу пока мало конкретной информации. Неопределенность в отношении возможного продления статуса S тревожит многие из опрошенных компаний. Например, 81% из тех, кто уже нанял украинских беженцев, высказались за продление документов на время работы. Подобная перспектива стимулировала бы компании продолжать или активизировать свои усилия по интеграции, например, через стажировки.

Наконец, каждая третья из опрошенных компаний призвала региональные центры занятости играть более активную роль в трудоустройстве людей со статусом S. Дело в том, что компаниям крайне сложно получить прямой доступ к беженцам, и эта ситуация еще больше осложняется мелкими и децентрализованными обязанностями. Некоторые украинцы также не имеют достаточных знаний о швейцарском рынке труда, что не позволяет им правильно себя позиционировать – в таком случае им бы не помешала поддержка центров занятости, которые могли бы помочь в поиске работы.

В целом, по приблизительным данным, 3600 обладателей статуса S ищут работу в Швейцарии. Стоит отметить, что компании вносят важный вклад в интеграцию беженцев из Украины. Занятость позволяет им структурировать свою повседневную жизнь, быть финансово независимыми и участвовать в общественной жизни во время пребывания в Конфедерации. О том, как проходит поиск работы на практике, читайте в заметках нашего внештатного автора Евгения Григоренко – украинского беженца, пытающегося интегрироваться в швейцарскую жизнь.