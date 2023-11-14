Автор: Надежда Сикорская, Берн, 14.11.2023.
Народная инициатива за ограничение слишком шумных фейерверков набрала более 137 тысяч подписей и была передана в Федеральную канцелярию.|
L'initiative populaire visant à limiter les feux d'artifice considérés comme bruyants a été signée par plus de 137'000 personnes et son texte a été remis à la Chancellerie fédérale.
Вряд ли найдутся среди наших читателей люди, не любящие салют – несколько минут праздничного волшебства, возвращающих нас в детство. В Швейцарии фейерверки – давняя традиция, особенно на Национальный день 1 августа и на Новый год, и все мы искренне переживали, когда они были отменены в прошлом и в этом году из-за сложной энергетической ситуации. Однако многие любят запускать петарды, ракеты и прочие хлопушки в собственных садах или в общих дворах по поводу и без, что не всем соседят доставляет радость.
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