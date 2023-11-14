Кому мешает салют? |Qui est contre les feux d’artifice ?

Вряд ли найдутся среди наших читателей люди, не любящие салют – несколько минут праздничного волшебства, возвращающих нас в детство. В Швейцарии фейерверки – давняя традиция, особенно на Национальный день 1 августа и на Новый год, и все мы искренне переживали, когда они были отменены в прошлом и в этом году из-за сложной энергетической ситуации. Однако многие любят запускать петарды, ракеты и прочие хлопушки в собственных садах или в общих дворах по поводу и без, что не всем соседят доставляет радость.