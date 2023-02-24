Швейцарцы оказались далеко не такими щедрыми, как они думали. Согласно проведенному Кильским институтом мировой экономики исследованию Ukraine Support Tracker, в рейтинге стран, оказывающих наибольшую поддержку Украине, Швейцария заняла лишь 33-е место из 40 возможных.

При составлении рейтинга исследователи рассчитали долю выделенных на военную, финансовую и гуманитарную помощь средств, основываясь на ВВП соответствующей страны: более слабые в экономическом отношении страны, которые предоставляли много помощи, получили более высокие места, чем богатые страны, которые оказывают пропорционально меньше поддержки. Согласно этим данным, Швейцария выделила Украине всего 0,03% своего ВВП, что значительно меньше, чем, например, Дания (0,47%), США (0,37%), Германия (0,36%) или Франция (0,31%).

Даже если сравнивать исключительно объем оказанной гуманитарной помощи, то Швейцария все равно не блещет, занимая только десятое место в рейтинге. Для сравнения: нейтральная Австрия по этому показателю находится на первой строчке. Напомним, что с 24 февраля 2022 года Берн предоставил около 1,3 млрд франков в качестве поддержки Украине: более 270 миллионов франков на международное сотрудничество и один миллиард франков на прием украинских беженцев. В исследовании Кильского университета не учитывались частные пожертвования. На состоявшейся в среду пресс-конференции министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария делает достаточно. «Нам не за что краснеть», - отметил федеральный советник.

По мнению экспертов, одной из причин низких показателей Швейцарии стало отсутствие военной помощи. Системы вооружения, как правило, стоят очень дорого, что повлияло на распределение стран в списке. Так, самыми щедрыми оказались Эстония, Латвия, Литва и Польша, которые в течение рассматриваемого периода отдавали около 1% своего ВВП на помощь Украине.

В самой Швейцарии вопрос возможного реэкспорта оружия привел, как вы знаете, к политическому расколу: комиссии по безопасности обеих палат поочередно вносили предложения, которые отвергались другой стороной. На этой неделе парламентские дебаты вышли на новый уровень. Комиссия по безопасности Национального совета представила очередной проект, согласно которому в будущем реэкспорт швейцарского оружия третьим странам может быть разрешен при соблюдении ряда строгих условий. В частности, первоначальная продажа оружия должна состояться пять лет назад, а передающая оружие страна должна иметь такие же ценности и экспортный контроль, как Швейцария. Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН должна подтвердить, что страна назначения защищается от нападения, совершенного в нарушение международного права, то есть оружие используется для самообороны. Наконец, Федеральный совет должен одобрить каждую поставку.

Однако это и другие предложения могут потерпеть неудачу: детали будут обсуждаться снова, и, возможно, что в итоге ни один проект поправок не получит большинства голосов. В целом, против ослабления правил реэкспорта сейчас выступают фактически только две партии, в рядах которых, впрочем, нет единства: традиционно пацифистски настроенные «зеленые» и придающая большое значение нейтралитету Народная партия Швейцарии.

Что касается правительства, то оно, ссылаясь на нейтралитет, продолжает отвергать идею экспорта оружия – как прямого, так и косвенного. «Любой реэкспорт не соответствует нашему нейтралитету. Более того, он не окажет решающей военной помощи Украине», - пояснил Иньяцио Кассис, выступая перед представителями СМИ в среду. По его оценкам, время для дипломатии еще не пришло, а основное внимание сейчас уделяется военным вопросам. «Федеральный совет убежден, что военный путь не является правильным. Это не в швейцарских традициях», - подчеркнул министр. «Мы не пойдем по пути экспорта или реэкспорта оружия», - добавил президент Швейцарии Ален Берсе.

Тем временем дебаты в парламенте продолжаются: Федеральный совет теперь ожидает решения пленарного заседания обеих палат. Однако парламенту потребуется время, чтобы прийти к согласию. Вероятно, возможные поправки к закону вряд ли вступят в силу раньше 2024 года. Хочется надеяться, что к тому времени война в Украине уже закончится.