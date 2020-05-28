За последние сутки новая коронавирусная инфекция в Швейцарии была обнаружена у 15 человек, а общее количество инфицированных достигло 30776 человек. От вызванных Covid-19 осложнений, согласно санитарному бюллетеню от 27 мая, скончались 1649 заболевших. Кривая заболеваемости продолжает снижаться уже несколько недель, причем в 11 кантонах немецкоязычной Швейцарии не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения в течение семи дней. Учитывая улучшающуюся эпидемиологическую обстановку, Федеральный совет на состоявшемся 27 мая заседании принял решение о дальнейшем снятии ограничений, введенных с целью остановить распространение вируса.

Что разрешено с 6 июня?

Со следующей субботы, 6 июня, возобновляют свою работу театры, кино, зоопарки, ботанические сады, дискотеки, ночные клубы, бассейны, СПА-центры, кемпинги, молодежные летние лагеря, горнолыжные подъемники, летние саночные трассы, парки развлечений, казино и эротические салоны.

Кроме того, разрешены тренировки, однако виды спорта, предполагающие тесный и постоянный физический контакт, такие как борьба, дзюдо, бокс или бальные танцы, запрещены до 6 июля.

Возобновляются занятия в профессиональных и высших учреждениях образования, при этом кантоны или учебные заведения сами определяют порядок преподавания в классах и аудиториях и могут продолжать дистанционное обучение.

Федеральный совет по-прежнему рекомендует по возможности работать удаленно, в частности, чтобы избежать перегрузки общественного транспорта в часы пик. Работодатели обязаны разрешать лицам из группы риска работать из дома, а если их присутствие необходимо, то их рабочее место должно быть оборудовано таким образом, чтобы защитить человека от контактов с другими людьми.

Во всех сферах деятельности должны соблюдаться планы защиты и меры гигиены.

Скольким людям можно собираться вместе?

С 30 мая можно собираться группами до 30 человек, например, любительские команды смогут сыграть в футбол.

С 1 июня снимается запрет на сбор подписей в общественных местах.

С 6 июня разрешены частные и публичные мероприятия с участием до 300 человек, например, свадьбы или политические собрания. В ресторанах можно будет собираться компаниями больше четырех человек.

24 июня Федеральный совет примет решение относительно мероприятий с участием до 1000 человек. Собираться более 1000 человек, тем не менее, будет запрещено до 31 августа.

Снятие ограничений на въезд

С 8 июня кантоны будут обрабатывать все заявления на получение вида на жительство или разрешения для фронтальеров, подаваемые работниками из стран ЕС и ЕАСТ. Заявления о разрешении на работу граждан третьих стран будут рассматриваться в том случае, если это соответствует общественным или экономическим интересам Швейцарии.

Процедуры по воссоединению семьи снова будут проводиться в обычном порядке.

Учащиеся и студенты, независимо от их национальности, снова смогут въехать в Швейцарию, чтобы начать, продолжить или завершить свое обучение. Это, впрочем, не распространяется на курсы продолжительностью менее 90 дней.

Кантоны начнут рассматривать заявления иностранных граждан о выдаче краткосрочного разрешения на пребывание с целью заключения брака или зарегистрированного партнерства со швейцарским гражданином или иностранным гражданином, имеющим ВНЖ в Швейцарии.

Федеральный департамент внутренних дел (DFI) по согласованию с департаментами юстиции (DFJP) и финансов (DFF) может ввести меры по охране здоровья на границах в отношении определенных категорий лиц, прибывающих из стран риска, список которых должен быть определен в ближайшее время. Речь идет об измерении температуры, анкетах о состоянии здоровья или возможном помещении в карантин.

Мы уже рассказывали, что границы между Швейцарией, Австрией, Германией и Францией будут полностью открыты 15 июня. Конфедерация проинформировала Италию о том, что она считает преждевременной отмену пограничного контроля. Напомним, что Рим в одностороннем порядке объявил об открытии границ 3 июня. Свобода передвижения в рамках всех стран Шенгенского соглашения должна возобновиться до 6 июля.

Что касается туристов из третьих стран, то вопрос об отмене ограничений на въезд для граждан государств, находящихся за пределами Шенгенской зоны, пока не решен. Добавим, что до 15 июня Берн приостановил выдачу шенгенских виз. Подробную информацию можно найти на сайте Федерального департамента юстиции и полиции.

От чрезвычайного к особому положению

Объявленное 16 марта чрезвычайное положение будет отменено 19 июня. Напомним, что речь идет о трех степенях для оценки эпидемиологической обстановки, прописанных в Законе об эпидемиях, в соответствии с которым во время вспышек заболеваний положение в стране оценивается как «нормальное», «особое» или «чрезвычайное». Во время «чрезвычайного положения» Федеральный совет имеет право выносить единые для всех кантонов постановления, т.е. фактически концентрирует власть в своих руках и управляет страной с помощью указов и предписаний.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.