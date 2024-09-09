Что войдет в обязанности делегата по Украине? |Quelle sera la mission de «Monsieur Ukraine»?

В Швейцарии есть традиция назначения ответственного человека в определенной сфере деятельности – занимающий эту должность получает в прессе неофициальное название «Мистер (или господин) по таким-то вопросам». «Мистер Цена», например, следит за ценообразованием, «Мистер Европа» занимается отношениями с ЕС, а «Мистер Коронавирус» во время пандемии объяснял населению и прессе все вопросы, связанные с санитарной ситуацией. Теперь в Швейцарии появится и «Мистер Украина».