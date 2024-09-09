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понедельник, 9 сентября 2024 года   

Что войдет в обязанности делегата по Украине? |Quelle sera la mission de «Monsieur Ukraine»?

Автор: , Берн, .

Скриншот трансляции пресс-конференции от 4 сентября

На эту должность Федеральный совет назначил Жак Гербера.

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Le Conseil fédéral a nommé Jacques Gerber à ce poste.

В Швейцарии есть традиция назначения ответственного человека в определенной сфере деятельности – занимающий эту должность получает в прессе неофициальное название «Мистер (или господин) по таким-то вопросам». «Мистер Цена», например, следит за ценообразованием, «Мистер Европа» занимается отношениями с ЕС, а «Мистер Коронавирус» во время пандемии объяснял населению и прессе все вопросы, связанные с санитарной ситуацией. Теперь в Швейцарии появится и «Мистер Украина».

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