Автор: Заррина Салимова, Берн, 09.09.2024.
На эту должность Федеральный совет назначил Жак Гербера.|
Le Conseil fédéral a nommé Jacques Gerber à ce poste.
В Швейцарии есть традиция назначения ответственного человека в определенной сфере деятельности – занимающий эту должность получает в прессе неофициальное название «Мистер (или господин) по таким-то вопросам». «Мистер Цена», например, следит за ценообразованием, «Мистер Европа» занимается отношениями с ЕС, а «Мистер Коронавирус» во время пандемии объяснял населению и прессе все вопросы, связанные с санитарной ситуацией. Теперь в Швейцарии появится и «Мистер Украина».
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