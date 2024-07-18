Щедра ли Швейцария по отношению к Украине? |La Suisse est-elle généreuse à l’égard de l’Ukraine?

В апреле Федеральный совет объявил о том, что выделит на восстановление Украины пять миллиардов франков, которые планируется выплачивать в течение двенадцати лет, то есть до 2036 года. Однако, как выяснили журналисты Le Temps, эта сумма могла бы быть значительно больше.