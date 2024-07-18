Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.07.2024.
По информации Le Temps, изначально на восстановление разрушенной войной страны планировалось выделить шесть миллиардов франков, но в ходе обсуждений сумма сократилась на 30%.|
Selon Le Temps, il était initialement prévu d'allouer six milliards de francs à la reconstruction du pays dévasté par la guerre, mais ce montant a été réduit de 30% au cours des discussions.
В апреле Федеральный совет объявил о том, что выделит на восстановление Украины пять миллиардов франков, которые планируется выплачивать в течение двенадцати лет, то есть до 2036 года. Однако, как выяснили журналисты Le Temps, эта сумма могла бы быть значительно больше.
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