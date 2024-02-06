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вторник, 6 февраля 2024 года   

Что неладно между Швейцарией и Азербайджаном? |Que se passe-t-il entre la Suisse et l’Azerbaïdjan ?

Автор: , Баку-Берн, .

Бакинский аэропорт имени Гейдара Алиева (Фото www.wb-sg.com)

Не успели мы рассказать вам об идущей сейчас в Лозанне выставке родившего в Азербайджане художника Баби Бадалова, как возникли еще две истории, способные, на наш взгляд, заинтересовать нашу аудиторию.

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A peine nous vous avons présenté l’exposition de peintre Babi Badalov, actuellement à Lausanne, que voici deux nouveaux sujets sensés d’intéresser nos lecteurs.

Первая из них началась еще в прошлом году, а точнее 20-21 ноября, когда несколько журналистов независимого интернет-издания Abzas Media, включая его директора Ульви Гасанли, были арестованы по обвинению в контрабанде валютой. В декабре-январе аресты продолжились, сейчас за решеткой находятся шесть журналистов. Abzas Media было основано в 2016 году группой молодых активистов как инициатива для развития гражданского общества. Это бесплатная профессиональная новостная платформа, которая распространяет информацию на азербайджанском языке, говорится на сайте издания. В последние три года издание стало специализироваться на журналистских расследованиях, посвященных, в основном, фактам коррупции в высших эшелонах власти и непрозрачности расходования средств госбюджета Азербайджана. Те, кто обвиняют в коррупции само издательство, обращают внимание на то, что оно не ввело платный доступ к информации и что у него нет рекламы либо объявлений, за счет чего обычно живут независимые издания, то есть нет «прозрачных финансовых ресурсов». Что дает повод для подозрений в финансировании из-за рубежа, без должной регистрации. А с такими вещами не шутят, особенно в стране, занявшей, согласно рейтингу «Репортеров без границ», 151 место из 180 возможных по уровню свободы прессы.

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свобода прессы
швейцарско-азербайджанские отношения
президентские выборы в Азербайджане
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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