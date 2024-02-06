Что неладно между Швейцарией и Азербайджаном? |Que se passe-t-il entre la Suisse et l’Azerbaïdjan ?

Первая из них началась еще в прошлом году, а точнее 20-21 ноября, когда несколько журналистов независимого интернет-издания Abzas Media, включая его директора Ульви Гасанли, были арестованы по обвинению в контрабанде валютой. В декабре-январе аресты продолжились, сейчас за решеткой находятся шесть журналистов. Abzas Media было основано в 2016 году группой молодых активистов как инициатива для развития гражданского общества. Это бесплатная профессиональная новостная платформа, которая распространяет информацию на азербайджанском языке, говорится на сайте издания. В последние три года издание стало специализироваться на журналистских расследованиях, посвященных, в основном, фактам коррупции в высших эшелонах власти и непрозрачности расходования средств госбюджета Азербайджана. Те, кто обвиняют в коррупции само издательство, обращают внимание на то, что оно не ввело платный доступ к информации и что у него нет рекламы либо объявлений, за счет чего обычно живут независимые издания, то есть нет «прозрачных финансовых ресурсов». Что дает повод для подозрений в финансировании из-за рубежа, без должной регистрации. А с такими вещами не шутят, особенно в стране, занявшей, согласно рейтингу «Репортеров без границ», 151 место из 180 возможных по уровню свободы прессы.