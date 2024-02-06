Автор: Надежда Сикорская, Баку-Берн, 06.02.2024.
Не успели мы рассказать вам об идущей сейчас в Лозанне выставке родившего в Азербайджане художника Баби Бадалова, как возникли еще две истории, способные, на наш взгляд, заинтересовать нашу аудиторию.|
A peine nous vous avons présenté l’exposition de peintre Babi Badalov, actuellement à Lausanne, que voici deux nouveaux sujets sensés d’intéresser nos lecteurs.
Первая из них началась еще в прошлом году, а точнее 20-21 ноября, когда несколько журналистов независимого интернет-издания Abzas Media, включая его директора Ульви Гасанли, были арестованы по обвинению в контрабанде валютой. В декабре-январе аресты продолжились, сейчас за решеткой находятся шесть журналистов. Abzas Media было основано в 2016 году группой молодых активистов как инициатива для развития гражданского общества. Это бесплатная профессиональная новостная платформа, которая распространяет информацию на азербайджанском языке, говорится на сайте издания. В последние три года издание стало специализироваться на журналистских расследованиях, посвященных, в основном, фактам коррупции в высших эшелонах власти и непрозрачности расходования средств госбюджета Азербайджана. Те, кто обвиняют в коррупции само издательство, обращают внимание на то, что оно не ввело платный доступ к информации и что у него нет рекламы либо объявлений, за счет чего обычно живут независимые издания, то есть нет «прозрачных финансовых ресурсов». Что дает повод для подозрений в финансировании из-за рубежа, без должной регистрации. А с такими вещами не шутят, особенно в стране, занявшей, согласно рейтингу «Репортеров без границ», 151 место из 180 возможных по уровню свободы прессы.
Все дороги ведут в Женеву?Город Кальвина оказался на 10-м месте в списке рекомендуемых мест для посещения в 2024 году по версии «Нью-Йорк Таймс». И единственным в Швейцарии. С ним соседствует Алма-Ата.
Не пей Henniez, козленочком станешь?Компания Nestlé использовала запрещенные процессы обработки при производстве продаваемой во Франции и Швейцарии минеральной воды.
На заметку потребителямС 1 февраля в Швейцарии вступают в силу новые положения о пищевых продуктах. Кроме того, с апреля будут внесены изменения в шкалу Nutri-score.
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Добавить комментарий