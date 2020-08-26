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среда, 26 августа 2020 года   

Пандемия и досуг швейцарцев|Pandémie et le loisir des Suisses

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Невшатель-Берн, 26. 08. 2020. Просмотров: 448

© Valais/Wallis Promotion/Thomas Andenmatten

В период распространения нового коронавируса мобильное приложение SuisseMobile, содержащее готовые маршруты для прогулок, приобрело большую популярность, а многие жители Конфедерации нашли себе новые занятия.|
Durant la période de la propagation du nouveau coronavirus, l'application SuisseMobile, qui contient des itinéraires de randonnée, est devenue beaucoup plus populaire, et de nombreux Suisses ont trouvé de nouveaux passe-temps au lieu de leurs activités habituelles.

Приложение SuisseMobile разработали специалисты одноименного фонда, членами которого являются туристические и спортивные организации. 21 августа этого года оно получило ряд важных обновлений, среди которых – новые маршруты. На сайте Google Play средняя оценка этого приложения составляет 4,1 на основе 1614 отзывов. По современным меркам оно не требовательно к характеристикам телефона: для запуска достаточно минимального разрешения экрана 480x320 пикселей.

За последние месяцы число скачиваний SuisseMobile выросло на 30%, а число постоянных пользователей достигло 600 тыс. Член правления фонда SuisseMobile Лукас Штадтхерр отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что в этом году многие швейцарцы открыли для себя интересные места недалеко от своих домов, лучше узнали родную страну благодаря вышеупомянутой программе, в которой можно также планировать собственные маршруты. Эксперт назвал приложение SuisseMobile уникальным с точки зрения его работы, которую обеспечивает координация действий фонда SuisseMobile с кантонами, Конфедерацией, туристическим сектором и предприятиями общественного транспорта.

Важное дополнение в SuisseMobile – информация о временно закрытых маршрутах будет отображаться практически в режиме реального времени. В ближайшие дни в программе появится раздел, посвященный горным видам спорта. Кроме того, пользователи смогут получать информацию о пеших тропах в горах, возможностях заняться альпинизмом или попробовать свои силы на виа феррата. В SuisseMobile пользователи найдут карты Швейцарии, изданные Федеральным управлением топографии (Swisstopo), 32 тыс. км маршрутов, 25 тыс. остановок общественного транспорта, тысячи гостиниц, станций обслуживания велосипедов и т.д.

Напомним, что существуют и цифровые инструменты, подходящие домоседам: на сайте Swisstopo опубликована карта Конфедерации, созданная из цифровых копий более 4100 фотографий, сделанных американскими военными с самолетов в рамках спецоперации в 1946 году. Десятилетиями эти снимки лежали в архивах мертвым грузом, но теперь помогают любителям истории узнать, как выглядела страна 74 года назад, а заодно дают возможность полетать над ней, не вставая с дивана.

Если вы из тех, кто не мыслят себя без прогулок, то, кроме SwissMobile, есть приложение Hikoo, которое учитывает предпочтения туристов и подбирает подходящие маршруты. Пользователь может задать желаемое время ходьбы, тип местности и сложность. Переварив эти данные, программа сгенерирует до пяти индивидуальных маршрутов, с указанием перепада высот и процентного соотношения асфальтированных и грунтовых дорог.

Желающие понаблюдать за жизнью животных могут отправиться в заповедник Gorges de l’Areuse (кантон Невшатель), где одних только летучих мышей насчитывается около 15 видов. Чаще всего встречается водяная ночница с телом длиной 4,5-5,5 см и размахом крыльев 24-27 см. Вес крошки составляет 7-15 граммов, а продолжительность жизни может достигать 22 лет. Gorges de l’Areuse – единственное место в Швейцарии, где ночные хищницы встречаются в таком изобилии. Наблюдая за ними, стоит, хотя бы в шутку, сказать им «спасибо»: пожирая насекомых в огромных количествах, они регулируют их численность и тем самым помогают фермерам. Если оценить стоимость их труда по уничтожению насекомых, то она составит около 100 млн франков в год, информирует RTS.

Желая отдохнуть подальше от городов, летом этого года многие швейцарцы путешествовали по своей стране в домах на колесах: расположившись у озера, реки или в горном ущелье, приятно любоваться природой, видя, как меняются оттенки пейзажей в лучах заходящего солнца – с такой картиной не сравнится ни один 3D-фильм. Правда, перед отправлением в путь нужно узнать, какие правила действуют в выбранной вами коммуне. Стихийные кемпинги в Швейцарии не запрещены, но власти каждого города сами определяют, где разрешено парковать автодома. Стоит помнить, что ограничения вводятся не с целью испортить путешественникам отдых, а чтобы обеспечить их безопасность: погода может быстро измениться и разлившаяся река затопит стоящие недалеко от берега автомобили.

Лето подходит к концу, но погожих дней будет еще достаточно, так что приятного вам отдыха!

 

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