Приложение SuisseMobile разработали специалисты одноименного фонда, членами которого являются туристические и спортивные организации. 21 августа этого года оно получило ряд важных обновлений, среди которых – новые маршруты. На сайте Google Play средняя оценка этого приложения составляет 4,1 на основе 1614 отзывов. По современным меркам оно не требовательно к характеристикам телефона: для запуска достаточно минимального разрешения экрана 480x320 пикселей.

За последние месяцы число скачиваний SuisseMobile выросло на 30%, а число постоянных пользователей достигло 600 тыс. Член правления фонда SuisseMobile Лукас Штадтхерр отметил в интервью телерадиокомпании RTS, что в этом году многие швейцарцы открыли для себя интересные места недалеко от своих домов, лучше узнали родную страну благодаря вышеупомянутой программе, в которой можно также планировать собственные маршруты. Эксперт назвал приложение SuisseMobile уникальным с точки зрения его работы, которую обеспечивает координация действий фонда SuisseMobile с кантонами, Конфедерацией, туристическим сектором и предприятиями общественного транспорта.

Важное дополнение в SuisseMobile – информация о временно закрытых маршрутах будет отображаться практически в режиме реального времени. В ближайшие дни в программе появится раздел, посвященный горным видам спорта. Кроме того, пользователи смогут получать информацию о пеших тропах в горах, возможностях заняться альпинизмом или попробовать свои силы на виа феррата. В SuisseMobile пользователи найдут карты Швейцарии, изданные Федеральным управлением топографии (Swisstopo), 32 тыс. км маршрутов, 25 тыс. остановок общественного транспорта, тысячи гостиниц, станций обслуживания велосипедов и т.д.

Напомним, что существуют и цифровые инструменты, подходящие домоседам: на сайте Swisstopo опубликована карта Конфедерации, созданная из цифровых копий более 4100 фотографий, сделанных американскими военными с самолетов в рамках спецоперации в 1946 году. Десятилетиями эти снимки лежали в архивах мертвым грузом, но теперь помогают любителям истории узнать, как выглядела страна 74 года назад, а заодно дают возможность полетать над ней, не вставая с дивана.

Если вы из тех, кто не мыслят себя без прогулок, то, кроме SwissMobile, есть приложение Hikoo, которое учитывает предпочтения туристов и подбирает подходящие маршруты. Пользователь может задать желаемое время ходьбы, тип местности и сложность. Переварив эти данные, программа сгенерирует до пяти индивидуальных маршрутов, с указанием перепада высот и процентного соотношения асфальтированных и грунтовых дорог.

Желающие понаблюдать за жизнью животных могут отправиться в заповедник Gorges de l’Areuse (кантон Невшатель), где одних только летучих мышей насчитывается около 15 видов. Чаще всего встречается водяная ночница с телом длиной 4,5-5,5 см и размахом крыльев 24-27 см. Вес крошки составляет 7-15 граммов, а продолжительность жизни может достигать 22 лет. Gorges de l’Areuse – единственное место в Швейцарии, где ночные хищницы встречаются в таком изобилии. Наблюдая за ними, стоит, хотя бы в шутку, сказать им «спасибо»: пожирая насекомых в огромных количествах, они регулируют их численность и тем самым помогают фермерам. Если оценить стоимость их труда по уничтожению насекомых, то она составит около 100 млн франков в год, информирует RTS.

Желая отдохнуть подальше от городов, летом этого года многие швейцарцы путешествовали по своей стране в домах на колесах: расположившись у озера, реки или в горном ущелье, приятно любоваться природой, видя, как меняются оттенки пейзажей в лучах заходящего солнца – с такой картиной не сравнится ни один 3D-фильм. Правда, перед отправлением в путь нужно узнать, какие правила действуют в выбранной вами коммуне. Стихийные кемпинги в Швейцарии не запрещены, но власти каждого города сами определяют, где разрешено парковать автодома. Стоит помнить, что ограничения вводятся не с целью испортить путешественникам отдых, а чтобы обеспечить их безопасность: погода может быстро измениться и разлившаяся река затопит стоящие недалеко от берега автомобили.

Лето подходит к концу, но погожих дней будет еще достаточно, так что приятного вам отдыха!