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вторник, 8 сентября 2020 года   

Благополучие швейцарских детей |Le bien-être des enfants suisses

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна-Сион, 7. 09. 2020. Просмотров: 412

© OnzeCreativitijd/pixabay.com

В последнем докладе ЮНИСЕФ Швейцария заняла четвертое место среди стран ЕС и ОЭСР по уровню благополучия детей. Какие проблемы в этой области решает Конфедерация?|
Dans le dernier rapport de l'UNICEF, la Suisse est classée quatrième parmi les pays de l'UE et de l'OCDE pour le bien-être des enfants. Quels problèmes la Confédération doit-elle résoudre dans ce domaine?

Лишний вес, отсутствие ощущения счастья и недостаточный уровень социальных и учебных навыков стали «слишком распространенными компонентами детства» в развитых странах, отмечается в докладе «Влиятельные миры: понимание механизмов, определяющих благополучие ребенка в богатых странах», опубликованном 3 сентября Исследовательским центром ЮНИСЕФ «Инноченти».

По общему уровню благополучия детей первые три места заняли Нидерланды, Дания и Норвегия, замыкают список США, Болгария и Чили. Добавим, что Швейцарии досталось третье место в категории «физическое здоровье несовершеннолетних». По числу подростков, довольных своей жизнью (учитывались данные о 15-летних) Швейцария заняла шестую строчку после Нидерландов, Мексики, Румынии, Финляндии и Хорватии. В Конфедерации не жалуются на жизнь 82% детей, ниже всего этот показатель в Турции (53%). Что касается уровня смертности, то в Швейцарии зафиксировано 66 случаев на 100 тыс. 5-14-летних, что выше, чем в Люксембурге (36 случаев), Дании (50), Финляндии (60), Норвегии (63) и Ирландии (64), но ниже, чем в остальных странах ЕС и ОЭСР. Самая грустная статистика в этой области – в Болгарии (193), Турции (196) и Мексике (247).

22% 5-19-летних жителей Конфедерации страдают от лишнего веса или ожирения, эта проблема наименее актуальна для Японии, где «всего» 14% полных, и наиболее – для Новой Зеландии (39%) и США (42%). Во многих странах, включенных в доклад, около 40% детей недовольны своей фигурой. На родине Роджера Федерера 31% подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет считают, что они слишком толстые, 16% убеждены, что они слишком худые. Меньше всего детей, склонных критиковать свои внешние данные – в Исландии, больше всего – в Польше. Интересно, что удовлетворенность девушек жизнью сильнее, чем у юношей, зависит от того, насколько им нравится их собственное тело (как и следовало ожидать!): это утверждение верно для многих стран, в том числе для Швейцарии.

В большинстве государств каждый пятый ребенок недостаточно уверен в своей способности заводить новых друзей. Сомнения в этой области в первую очередь терзают детей в Чили, Японии и Исландии, в последнюю – в Румынии, Норвегии и Хорватии. Конфедерация – на 13-м месте, здесь 79% подростков легко находят общий язык с людьми.

Дети, играющие на улице, часто счастливее тех, которые, в основном, сидят дома. То же можно сказать о несовершеннолетних, поддерживающих прекрасные отношения с домочадцами, по сравнению со сверстниками, у которых в семье не всегда мир и порядок. Почти половина швейцарских детей участвуют в принятии решений дома (48% респондентов) и в школе (47%). В этой сфере Конфедерации есть куда расти, поскольку в Румынии, например, эти показатели составили 67% и 56% соответственно.

До начала пандемии Covid-19 средний уровень детской бедности в указанных в докладе странах составлял 20%. Ожидается, что в течение двух лет ВВП сократится почти во всех этих государствах, поэтому уровень детской бедности вырастет, если правительства не примут срочные меры. По данным 2018 года, в Швейцарии около 18% детей жили в семьях с доходом менее 60% медианного дохода по стране. В Конфедерации 99,4% детей дошкольного возраста охвачены различными программами обучения, этот показатель составляет 100% только в Австрии, ниже всего он в Турции – 67,6%. Доля молодых людей в возрасте 15-19 лет, не получающих образования, не имеющих работы или профессиональной подготовки, сократилась во многих странах, сегодня в Швейцарии их – 4,1%, меньше всего – в Люксембурге (1,5%), Словении (1,9%) и Чехии (2,4%).

Напомним, что права детей охраняются в Швейцарии на основе Конвенции ООН о правах ребенка, положений Федеральной Конституции и законодательства Конфедерации и кантонов. В первую очередь за благополучие несовершеннолетних отвечают кантоны и коммуны, а Федеральная служба социального страхования (OFAS) оказывает поддержку органам власти на местах, публикуя доклады и исследования, а также выделяет средства организациям, которые на национальном или региональном уровнях принимают меры по предупреждению жестокого или небрежного обращения с детьми.

 

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