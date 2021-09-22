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среда, 22 сентября 2021 года   

Шафа Ниязова - "наша" беженка в Цюрихе|Shafa Niyazova, "notre" réfugiée à Zurich

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 22. 09. 2021.

Шафа Ниязова (© все фото – из личного архива нашей героини)

В редакцию Нашей Газеты обратилась беженка из Баку с просьбой поделиться с читателями ее рассказом о том, как нелегко приходится попавшим в Конфедерацию мигрантам – выходцам из бывшего СССР.|
Une réfugiée de Bakou a contacté la rédaction de Nasha Gazeta et a décrit les difficultés des migrants de l'ex-URSS venus dans la Confédération.

Мы неоднократно посвящали наши материалы вопросам положения беженцев в Швейцарии, и неудивительно, что особый интерес читателей всегда вызывали «наши» люди – что привело их в альпийскую республику, как сложилась здесь их жизнь, удалось ли им отвоевать место под швейцарским солнцем.

Недавно с нами связалась бывшая жительница Баку Шафа Ниязова – приняв в конце 2019 года решение отправиться с сыном в Конфедерацию в надежде на отзывчивость и помощь в лечении, которого она много лет не могла получить на родине, женщина столкнулась с довольно жесткой позицией властей.

История Шафы Ниязовой - это история простой женщины, труженицы, жены, матери. Инженер-гидромелиоратор по профессии, Шафа посвятила себя семье: появились на свет двое мальчиков, все в жизни складывалось, казалось бы, самым благоприятным образом. Но с годами здоровье пошатнулось, и бакинские врачи не только не обеспечили адекватного лечения, но даже не смогли поставить точный диагноз, называя в числе возможных вариантов рассеянный склероз и поперечный миелит. Состояние здоровья ухудшалось, в конце концов Шафа оказалась в инвалидной коляске; она нуждалась в помощи европейских специалистов, но личных средств не хватало, и наша героиня решила просить помощи у швейцарских властей. Таким образом, она с младшим сыном оказалась в Цюрихе. Прямо из аэропорта таксист отвез их в лагерь для беженцев, где у них забрали все документы, даже удостоверение инвалида и диплом о высшем образовании Шафы.

Через два дня их перевели в общежитие для беженцев в Цюрихе, где новоприбывшие бакинцы прошли три собеседования, после чего им выдали карту N (временный вид на жительство для соискателей статуса беженцев), выплачивают по 400 франков в месяц на человека – мизерная сумма, которой едва хватает на продукты питания и интернет. Правда, за жилье, коммунальные услуги, медикаменты и первичную медицинскую помощь платить не приходится. Шафа с сыном изучают немецкий язык, общаются с выходцами из бывшего СССР, с которыми познакомились в лагере для беженцев. Какое-то время они жили в пригороде Винтертура, но поскольку Шафе необходимо соответствующее оборудование для передвижения в инвалидном кресле, которого в местном общежитии не было, их снова перевели в Цюрих, где они проживают в настоящее время.

И все бы ничего, но рассмотрение дела затягивается: почти два года прошло с момента прибытия в страну, вид на жительство В не выдают, о сроках объявления решения не сообщают. Из-за этого Шафа не может начать полноценное лечение, так как медицинская страховка по виду на жительство N этого не предусматривает. А ведь лечение и было главной целью прибытия в Швейцарию: буквально встать на ноги, приносить пользу своей семье и окружающим. «Нам нужно одно – отдельное жилье, работа, лечение. Мы не хотим сидеть на пособии, мы хотим работать, приносить пользу. А я лично стремлюсь к одному – вылечиться и не быть обузой для своих близких», - поделилась наша собеседница.

Шафа Ниязова добавила, что многие просители убежища из африканских стран и Афганистана уже через два месяца после прибытия получают вид на жительство В безо всяких оговорок. При этом семья из Ингушетии с тремя детьми, а также супружеская пара из Крыма, с которыми Шафа познакомилась в цюрихском лагере для беженцев, тоже оказались в непростом положении: рассмотрение их дел затягивается, что ждет их в будущем – неизвестно.

«Я решила обратиться в редакцию Нашей Газеты с единственной целью – нас собираются перевести в другой бокс, где мы окажемся бок о бок с многодетной африканской семьей, а это настоящее испытание: их дети по вечерам полуголые снуют и кричат в общем дворике, стоит невообразимый шум и гам… Мне, пожилому, больному человеку, будет очень нелегко…» Администрация оказалась глуха к ее просьбам – если откажутся переезжать, полиция выселит их силой, они окажутся на улице, да еще лишатся пособия. «Мне больно смотреть на этих детей, на их родителей, я за своими детьми ухаживала, как наседка, а эти малыши словно норовят наскочить на мою коляску…» - вздыхает Шафа.

Беженцы в Швейцарии

Швейцарская Конфедерация известна своими гуманитарными традициями. В 17 веке здесь принимали бежавших из Франции гугенотов, во второй половине 19 – начале 20 веков - боровшихся с царизмом русских революционеров, а когда Гитлер пришел к власти в Германии, здесь искали спасения евреи. И сейчас войны и гражданские конфликты во многих странах мира заставляют людей покидать их дома в поисках убежища. Но так ли ждут их в Швейцарии? О проблемах беженцев в Конфедерации – это досье.

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Единственная опора Шафы – ее 26-летний сын Фаик, он много лет ухаживает за матерью, прекрасно готовит, ходит за покупками, выполняет все ее желания. Несмотря на трудности, Шафа в свои 60 лет не теряет надежды и умудряется видеть свет в конце тоннеля, словно оправдывая свое имя, в переводе с азербайджанского означающее «будь здорова». Победит ли оптимизм?

 

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