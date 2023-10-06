Автор: Заррина Салимова, Берн, 06.10.2023.
Сезон гастрономических открытий традиционно начался с публикации двух главных кулинарных путеводителей – Michelin и GaultMillau.|
La saison des découvertes gastronomiques a traditionnellement commencé avec la publication de guides Michelin et GaultMillau.
Новые звезды и поварские колпаки – гастрокритики наградили лучших из лучших, оценив кухню сотен швейцарских ресторанов. В гиде GaultMillau представлены 880 ресторанов, 100 отелей для гурманов и 150 лучших виноделов Швейцарии – это рекорд. При этом 107 шеф-поваров поднялись в рейтинге, а 41 из них потерял один балл и, скорее всего, будет вынужден пересмотреть свой подход к приготовлению блюд.
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