За прошедшие восемь лет активного развития artgenève пустила мощные корни в Женеве и ее окрестностях, завоевав международную репутацию качественной арт-ярмарки, организуемой профессионалами-пассионариями. И дело тут не только в регулярном участии престижнейших музеев и частных коллекций. Не секрет, что коллекционерам искусства не чужды и другие радости жизни, среди которых не последнее место занимает радость от вкусной еды: в конце концов, высокая гастрономия – тоже форма искусства!





Видимо, так рассуждал и основатель (он же директор) artgenève Томас Юг, с самого начала реализации проекта задумав кулинарную составляющую, которая выгодно выделялась бы на фоне женевского гастрономического пейзажа, и окружив себя партнерами из этой области, чье присутствие на несколько дней превращает безликий Palexpo в изысканную и эксклюзивную площадку. В качестве примера, популярное шампанское Ruinard можно вволю дегустировать в баре-ресторане, обставленном продукцией мебельного бренда Teo Jacob.





В 2015 году два шведских шеф-повара, Кайе Ниллсон и Жоаким Алмквист из Punk Royale, представляющие ведущие рестораны Стокгольма и Копенгагена, удивили гостей изысками современной северной кухни, снабдив их большой дозой юмора.



Тот же концепт применяется и на artmonte-carlo, «дочернем предприятии» artgenève, проходящем весной в Монако. В прошлые годы, помимо специального меню, предлагаемого Лучшим гастрономом Франции Филиппом Йоаннесом, для коллекционеров и гостей ярмарки устраивались частные встречи с такими прославленными шефами, как Жоэль Робюшон, в кухне отеля Метрополь, и Доминик Лори в Louis XV. Оба ресторана – всемирно известные заведения совсем не общепита.



В мае этого года, по случаю пятилетия artmonte-carlo, расположенный в Ментоне Mirazur, руководимый аргентинским шефом Мауро Коллагреко и призванный лучшим рестораном мира 2019 года, удивит гостей ярмарки настоящим шоу кулинарной магии на открытии выставки и даст им возможность отведать уникальных яств, вдохновленных морем, горами и зелеными просторами региона.





Ресторан La Chèvre d’Or, находящийся в средневековом городке Эз и гордящийся двумя звездами Мишлена, пригласит избранную публику на грандиозный аутентичный ужин, которым владельцы галерей, артисты и коллекционеры смогут наслаждаться в окружении произведений искусства.



В качестве «вишенки на торте» выступит специально заготовленная к юбилею ограниченная партия из 300 бутылок мерло и пино нуар 2017 года из женевских погребов, с изображениями арт-проектов того же года.



Но не обязательно ждать мая и ехать на Лазурный берег: к жителям Женевы пресловутая гора уже пришла. По случаю artgenève с сегодняшнего дня в квартале Quartier des Bains, где расположен Музей современного искусства (Мамсо) и многочисленные частные галереи, работает эфемерный ресторан Night-Fall. Каждый вечер, вплоть до 2 февраля, он предлагает меню, разработанное лично Томасом Югом и претворенное в жизнь мастерами-кулинарами Аленом Пассаром и Жан-Франсуа Пьежем. Результат их совместного творчества являет собой идеальное соотношение изысканности и простоты по вполне умеренной цене - 69 франков. Не упустите возможность дегустации в атмосфере, до мелочей продуманной женевским дизайнером Филиппом Крамером.







Café des Bains

Rue des Bains 26 1205 Genève

+41 79 126 41 28