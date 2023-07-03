Забастовка в женевском аэропорту Cointrin |La grève à l’aéroport de Genève, Cointrin

Так случилось, что утром в четверг 29 июня автор этих слов оказалась в женевском аэропорту и своими глазами увидела около 250 человек, собравшихся перед входом в здание Cointrin с красными знаменами. Подошла послушать. Выяснилось, что это были сотрудники и представители профсоюза аэропорта, обсуждавшие планировавшуюся забастовку – мирно, спокойно, организованно и с юмором. По-швейцарски.