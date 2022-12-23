Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 23 декабря 2022 года   

Театр на горном перевале|Un théâtre sur le col de montagne

Автор: Леонид Слонимский, , 23. 12. 2022.

Photo © Origen

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Доводилось ли вам бывать на перевале Юлиер?

|

Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Êtes-vous déjà passé par le col du Julier ?

Театр «Ориген» – проект удивительный, еще одно свидетельство того, что лучшие образцы своеобразной швейцарской архитектуры можно встретить не только в больших городах, но и в идиллических деревнях, глухих лесах, на фермах или засыпанных снегом горных вершинах. Театр Ориген как раз и стоит практически на одной из таких вершине: на горном перевале Юлиер Пасс, соединяющем регион Энгадина и центральный Граубюнден.

Перевал Юлиер (2284 м над уровнем моря) имеет богатую историю: им пользовались ещё римляне, они же построили здесь храм, а в современную эпоху к нему прибавились приюты и оборонительные сооружения. Создатели театр «Ориген» переосмыслили символическое значение перевала и превратили его в культурную площадку

Здание театра – один из наиболее известных проектов фестиваля «Ориген» и стоящего за ним некоммерческого культурного фонда, поддерживающего различные виды искусства в кантоне Граубюнден. Как говорят его основатели, фонду «Ориген» (что в переводе с ретро-романского означает «исток» или «оригинал») не нужны фиксированные четыре стены, чтобы показывать искусство, или стационарный театр, чтобы рассказывать истории, - «Ориген играет в мире. Фонд известен необычным выбором мест для проведения мероприятий: в средневековых замках, переоборудованных сараях или временных постройках, на перевалах, водохранилищах, деревенских площадях...

Интересно, что здание стоимостью около трёх миллионов швейцарских франков было профинансировано в основном за счет пожертвований. Поскольку объект находится вне легальной зоны строительства, проект был одобрен только при условии, что он будет временным. Джованни Нетцер, основатель и директор театра, описывает свое здание как декорацию, которую возводят, на которой играют и которую затем разбирают. Богослов и театровед, Нетцер сам разработал идею и проект театра, перебрав более 80 макетов и эскизов, а инженер Вальтер Билер за несколько месяцев воплотил его замысел в жизнь. Таким образом, этот шедевр архитектуры был создан, по сути, без архитектора, как и многие любимые мной инфраструктурные, сельскохозяйственные и вернакулярные постройки.

Оптимальная акустика была предусмотрена с самого начала проектирования, поэтому репетиции с музыкантами и певцами проходили на строительной площадке даже во время строительства. Это позволило вносить изменения, убирая или добавляя зрительские места. С одной стороны, натуральный материал, дерево, придает интерьеру много тепла, а с другой, его поверхность удовлетворяет высоким акустическим требованиям. Благодаря неоднократной корректировке отдельных участков, в частности, сводов отдельных лож, удалось добиться доведения оптимального звучания до всех зрительских мест.

Все 220 зрителей сидят в ложах, которые подвешены на платформах между десятью пятиугольными вертикальными мини-башнями, создавая уникальный звездообразный план. Вся конструкция была предварительно изготовлена на заводе (это то, что называется префабрикованные модули), потом доставлена на строительную площадку и возведена в течение пяти недель. Центральным элементом театра является уникальная «парящая» сцена, которая прикреплена к потолку с помощью цепного подъемника и может перемещаться по вертикали. На уровне первого этажа расположены вход и фойе. На крыше башни есть смотровая площадка, откуда посетители театра могут насладиться завораживающим пейзажем на открытом воздухе.

Здание покрашено в яркий красный цвет с золотыми элементами, сильно выделяя 30-метровую башню среди серо-зелёных (летом) или белых (зимой) горных просторов. По замыслу создателей, форма здания с его огромными арками должна намекать на Вавилонскую башню и символизировать единство людей. Рядом с театром стоит маленькая жёлтая обзорная башня, завершая элегантную двойную композицию.

Первоначально деконструкция театра и возвращение строительной площадки в исходный, природный вид планировались на конец 2020 года. Однако в начале его владельцы подали заявку на продление срока действия театра и разрешения на эксплуатацию театра до августа 2023-го. Может, «Ориген» проживет и дольше, но успеть его увидеть вы точно можете.

Согласитесь, даже самое скупое и сухое описание «Ориген-театра» — временный театр-башня с парящей сценой, стоящий на горном перевале и спроектированный театралом-богословом — звучит, как чья-то безудержная фантазия, хотя на самом деле это совершенно реальная, сложная с инженерной точки зрения и очень красивая постройка.

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 78.11

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария больше не принимает некоторых беженцев

 Из-за наплыва беженцев из Украины и других стран министр юстиции Карин Келлер-Суттер приостановила действие программы переселения ООН.

Всего просмотров: 1,399

Вниманию автомобилистов!

 Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.

Всего просмотров: 994

Нацбанк снова повысил ключевую ставку

 Очередного ужесточения кредитно-денежной политики стоило ожидать, учитывая превышающий целевые показатели уровень инфляции.

Всего просмотров: 961
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 1,859

Вниманию автомобилистов!

 Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.

Всего просмотров: 994

Как обойти санкции?

 Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 2,407
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top