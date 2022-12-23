Автор: Леонид Слонимский, , 23. 12. 2022.
Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Доводилось ли вам бывать на перевале Юлиер?|
Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Êtes-vous déjà passé par le col du Julier ?
Театр «Ориген» – проект удивительный, еще одно свидетельство того, что лучшие образцы своеобразной швейцарской архитектуры можно встретить не только в больших городах, но и в идиллических деревнях, глухих лесах, на фермах или засыпанных снегом горных вершинах. Театр Ориген как раз и стоит практически на одной из таких вершине: на горном перевале Юлиер Пасс, соединяющем регион Энгадина и центральный Граубюнден.
Перевал Юлиер (2284 м над уровнем моря) имеет богатую историю: им пользовались ещё римляне, они же построили здесь храм, а в современную эпоху к нему прибавились приюты и оборонительные сооружения. Создатели театр «Ориген» переосмыслили символическое значение перевала и превратили его в культурную площадку
Здание театра – один из наиболее известных проектов фестиваля «Ориген» и стоящего за ним некоммерческого культурного фонда, поддерживающего различные виды искусства в кантоне Граубюнден. Как говорят его основатели, фонду «Ориген» (что в переводе с ретро-романского означает «исток» или «оригинал») не нужны фиксированные четыре стены, чтобы показывать искусство, или стационарный театр, чтобы рассказывать истории, - «Ориген играет в мире. Фонд известен необычным выбором мест для проведения мероприятий: в средневековых замках, переоборудованных сараях или временных постройках, на перевалах, водохранилищах, деревенских площадях...
Интересно, что здание стоимостью около трёх миллионов швейцарских франков было профинансировано в основном за счет пожертвований. Поскольку объект находится вне легальной зоны строительства, проект был одобрен только при условии, что он будет временным. Джованни Нетцер, основатель и директор театра, описывает свое здание как декорацию, которую возводят, на которой играют и которую затем разбирают. Богослов и театровед, Нетцер сам разработал идею и проект театра, перебрав более 80 макетов и эскизов, а инженер Вальтер Билер за несколько месяцев воплотил его замысел в жизнь. Таким образом, этот шедевр архитектуры был создан, по сути, без архитектора, как и многие любимые мной инфраструктурные, сельскохозяйственные и вернакулярные постройки.
Оптимальная акустика была предусмотрена с самого начала проектирования, поэтому репетиции с музыкантами и певцами проходили на строительной площадке даже во время строительства. Это позволило вносить изменения, убирая или добавляя зрительские места. С одной стороны, натуральный материал, дерево, придает интерьеру много тепла, а с другой, его поверхность удовлетворяет высоким акустическим требованиям. Благодаря неоднократной корректировке отдельных участков, в частности, сводов отдельных лож, удалось добиться доведения оптимального звучания до всех зрительских мест.
Все 220 зрителей сидят в ложах, которые подвешены на платформах между десятью пятиугольными вертикальными мини-башнями, создавая уникальный звездообразный план. Вся конструкция была предварительно изготовлена на заводе (это то, что называется префабрикованные модули), потом доставлена на строительную площадку и возведена в течение пяти недель. Центральным элементом театра является уникальная «парящая» сцена, которая прикреплена к потолку с помощью цепного подъемника и может перемещаться по вертикали. На уровне первого этажа расположены вход и фойе. На крыше башни есть смотровая площадка, откуда посетители театра могут насладиться завораживающим пейзажем на открытом воздухе.
Здание покрашено в яркий красный цвет с золотыми элементами, сильно выделяя 30-метровую башню среди серо-зелёных (летом) или белых (зимой) горных просторов. По замыслу создателей, форма здания с его огромными арками должна намекать на Вавилонскую башню и символизировать единство людей. Рядом с театром стоит маленькая жёлтая обзорная башня, завершая элегантную двойную композицию.
Первоначально деконструкция театра и возвращение строительной площадки в исходный, природный вид планировались на конец 2020 года. Однако в начале его владельцы подали заявку на продление срока действия театра и разрешения на эксплуатацию театра до августа 2023-го. Может, «Ориген» проживет и дольше, но успеть его увидеть вы точно можете.
Согласитесь, даже самое скупое и сухое описание «Ориген-театра» — временный театр-башня с парящей сценой, стоящий на горном перевале и спроектированный театралом-богословом — звучит, как чья-то безудержная фантазия, хотя на самом деле это совершенно реальная, сложная с инженерной точки зрения и очень красивая постройка.
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