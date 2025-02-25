Автор: Надежда Сикорская, Женева, 25.02.2025.
Приходящие в редакцию Нашей Газеты письма подбрасывают интересные штрихи к портрету того, что творится на самом деле, за парадными лозунгами и официальными дискурсами.|
Les lettres qui parviennent à la rédaction de Nasha Gazeta apportent des touches intéressantes au portrait de ce qui se passe réellement derrière les slogans et le discours officiel.
Открутим ленту времени на три года назад. Тогда, в марте 2022-го, через месяц после начала войны в Украине, в Швейцарском клубе прессы в Женеве прошла дискуссия на тему «Информационная война и ее эхо в Швейцарии», на которой побывала главный редактор Нашей Газеты. Подробный рассказ об этом событии вы можете прочитать здесь, а мы сразу сообщим итог. После бурных дебатов на тему свободы слова и всегда маячащей неподалеку от неё цензуры, договорились поддержать решение Федерального совета не запрещать на территории Швейцарии российские каналы Russia Today и «Спутник». Формулировка правительства звучала так: «Несмотря на то, что эти каналы являются инструментами пропаганды и дезинформации со стороны Российской Федерации, Федеральный совет убежден, что в борьбе с неточными и вредными утверждениями более полезно противопоставлять им факты, чем запрещать». Демократия!
О паспортах и гражданствахПочему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?
Pourquoi la guerre ?Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.
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