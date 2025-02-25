Свобода выбора и «скажи мне, кто твой спонсор» |Liberté de choix et « dis-moi qui est ton sponsor »

Открутим ленту времени на три года назад. Тогда, в марте 2022-го, через месяц после начала войны в Украине, в Швейцарском клубе прессы в Женеве прошла дискуссия на тему «Информационная война и ее эхо в Швейцарии», на которой побывала главный редактор Нашей Газеты. Подробный рассказ об этом событии вы можете прочитать здесь, а мы сразу сообщим итог. После бурных дебатов на тему свободы слова и всегда маячащей неподалеку от неё цензуры, договорились поддержать решение Федерального совета не запрещать на территории Швейцарии российские каналы Russia Today и «Спутник». Формулировка правительства звучала так: «Несмотря на то, что эти каналы являются инструментами пропаганды и дезинформации со стороны Российской Федерации, Федеральный совет убежден, что в борьбе с неточными и вредными утверждениями более полезно противопоставлять им факты, чем запрещать». Демократия!