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25.02.2025 - 11:40Серия «безвременных уходов» продолжается

Свобода выбора и «скажи мне, кто твой спонсор» |Liberté de choix et « dis-moi qui est ton sponsor »

Автор: , Женева, .

Photo © Sergi Ferrete/Unsplash

Приходящие в редакцию Нашей Газеты письма подбрасывают интересные штрихи к портрету того, что творится на самом деле, за парадными лозунгами и официальными дискурсами.

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Les lettres qui parviennent à la rédaction de Nasha Gazeta apportent des touches intéressantes au portrait de ce qui se passe réellement derrière les slogans et le discours officiel. 

Открутим ленту времени на три года назад. Тогда, в марте 2022-го, через месяц после начала войны в Украине, в Швейцарском клубе прессы в Женеве прошла дискуссия на тему «Информационная война и ее эхо в Швейцарии», на которой побывала главный редактор Нашей Газеты. Подробный рассказ об этом событии вы можете прочитать здесь, а мы сразу сообщим итог. После бурных дебатов на тему свободы слова и всегда маячащей неподалеку от неё цензуры, договорились поддержать решение Федерального совета не запрещать на территории Швейцарии российские каналы Russia Today и «Спутник». Формулировка правительства звучала так: «Несмотря на то, что эти каналы являются инструментами пропаганды и дезинформации со стороны Российской Федерации, Федеральный совет убежден, что в борьбе с неточными и вредными утверждениями более полезно противопоставлять им факты, чем запрещать». Демократия!

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русское тв в Швейцарии
российско-швейцарское культурное сотрудничество
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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