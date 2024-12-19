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Швейцарцы не расщедрятся к Рождеству |Les Suisses ne se montrent pas généreux à Noël

Автор: , Цюрих, .

Те, кто покупает на Банхофштрассе в Цюрихе, не экономят! Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Сколько жители Швейцарии намерены потратить на подарки? И что потребительские настроения говорят о состоянии экономики страны?

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Combien les Suisses vont-ils dépenser pour leurs cadeaux? Et que dit le comportement des consommateurs sur l’économie du pays?

Экономисты интересуются подарочным бюджетом швейцарцев не из праздного любопытства – сумма, которую они готовы выделить, чтобы порадовать друзей и близких, может многое рассказать об их уверенности в завтрашнем дне и развитии экономики в целом.

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подарки на новый год и рождество швейцария
швейцарская экономика
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