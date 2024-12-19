Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 19.12.2024.
Сколько жители Швейцарии намерены потратить на подарки? И что потребительские настроения говорят о состоянии экономики страны?|
Combien les Suisses vont-ils dépenser pour leurs cadeaux? Et que dit le comportement des consommateurs sur l’économie du pays?
Экономисты интересуются подарочным бюджетом швейцарцев не из праздного любопытства – сумма, которую они готовы выделить, чтобы порадовать друзей и близких, может многое рассказать об их уверенности в завтрашнем дне и развитии экономики в целом.
Le deuil de Fédora, version genevoiseLe texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.
Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.
Федорино горе, женевский вариантЗаученный с детства текст сказки в стихах Корнея Чуковского вертелся в голове, пока мы слушали оперу «Федора» Умберто Джордано в Большом театре Женевы. Там же тоже побег, преследования, легкомысленность хозяйки с ее последующим раскаянием. Но без драматического финала.
Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
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