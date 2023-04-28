Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 04. 2023.
Эвакуация жителей деревни в Граубюндене, находящиеся в зоне риска жилые объекты в Вале, нехватка воды в Тичино – многие швейцарские коммуны не застрахованы от стихийных бедствий.|
Évacuation des habitants d’un village grison, sites à risque en Valais, pénurie d’eau au Tessin: de nombreuses communes suisses ne sont pas à l’abri des dangers naturels.
Если вы хоть раз путешествовали по Швейцарии на автомобиле, то наверняка обращали внимание на встречающийся практически повсеместно дорожный знак, предупреждающий о возможном падении камней. Горы, несмотря на их кажущуюся нерушимость и незыблемость, таят в себе немало опасностей – от лавин до обвалов и оползней. И риск этих природных явлений постоянно возрастает: камнепады, связанные с весенним циклом замерзания и оттаивания, усиливаются из-за изменения климата.
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psp апреля 28, 2023