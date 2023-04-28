Природные угрозы в Швейцарии |Risques naturels en Suisse

Если вы хоть раз путешествовали по Швейцарии на автомобиле, то наверняка обращали внимание на встречающийся практически повсеместно дорожный знак, предупреждающий о возможном падении камней. Горы, несмотря на их кажущуюся нерушимость и незыблемость, таят в себе немало опасностей – от лавин до обвалов и оползней. И риск этих природных явлений постоянно возрастает: камнепады, связанные с весенним циклом замерзания и оттаивания, усиливаются из-за изменения климата.