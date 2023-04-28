Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

суббота, 29 апреля 2023 года   

Природные угрозы в Швейцарии|Risques naturels en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 04. 2023.

Бриенц/Бринцаульс. Фото: Adrian Michael (I, Parpan05) via Wikimedia Commons

Эвакуация жителей деревни в Граубюндене, находящиеся в зоне риска жилые объекты в Вале, нехватка воды в Тичино – многие швейцарские коммуны не застрахованы от стихийных бедствий.

|

Évacuation des habitants d’un village grison, sites à risque en Valais, pénurie d’eau au Tessin: de nombreuses communes suisses ne sont pas à l’abri des dangers naturels.

Если вы хоть раз путешествовали по Швейцарии на автомобиле, то наверняка обращали внимание на встречающийся практически повсеместно дорожный знак, предупреждающий о возможном падении камней. Горы, несмотря на их кажущуюся нерушимость и незыблемость, таят в себе немало опасностей – от лавин до обвалов и оползней. И риск этих природных явлений постоянно возрастает: камнепады, связанные с весенним циклом замерзания и оттаивания, усиливаются из-за изменения климата.

Статьи по теме: 
Изменение климата в Швейцарии: оползни, пожары, засуха
Последствия засухи в Швейцарии
В Швейцарии – рекордная засуха
Граубюнден против природных катаклизмов
Швейцария готовится к природным сюрпризам
Маттмарк и другие природные катастрофы Швейцарии

 

Добавить комментарий

Комментарии (1)

avatar

psp апреля 28, 2023

Природные угрозы для Швейцарии существенны, особенно для горных участков, и ,кстати, такие же угрозы характерны для аналогичных территорий России. С другой стороны, горы могут предложить и многие возможности для улучшения жизнеобеспечения.Поскольку я со своей группой в России занимаюсь технологиями автономного жизнеобеспечения, тем , кому это интересно, могу предложить обсудить подобные возможности. Моя почта psp.ru@mail.ru.

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 89.85

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Санкции, нейтралитет и ответ Швейцарии «Большой семерке»

Недавние действия швейцарских властей показали, что Берн продолжает придерживаться прежнего политического курса.

Всего просмотров: 750

Томас Гремингер: «Главное – держать открытыми каналы коммуникации»

 Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью директора женевского Центра по вопросам политики безопасности (GCSP).

Всего просмотров: 732

Ника Пархомовская: Швейцария – страна гор, озер и резиденций

 В рубрике Наши люди редакция представляет людей, привлекших ее внимание своими достижениями, талантом, яркой индивидуальностью. Обычно это происходит в форме интервью. На этот раз, учитывая высочайшую журналистскую квалификацию нашей гости, уже ставшей нашим все более регулярным приглашенным автором, мы решили предоставить ей возможность представиться самостоятельно. Встречайте!

Всего просмотров: 700
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

Всего просмотров: 1,723

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 2,031

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 1,440
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top