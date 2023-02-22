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четверг, 23 февраля 2023 года   

Повысить безопасность пассажиров или собственные доходы?|Augmenter la sécurité des voyageurs ou ses propres revenues ?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 22. 02. 2023.

Железнодорожный вокзал Шаффхаузена Photo © Wikipedia

Проект руководства Швейцарских железных дорог (SBB/CFF) по установке камер распознавания лиц на некоторых вокзалах вызывает беспокойство в связи с защитой личных данных путешественников.

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Le projet des CFF qui vise l’installation des caméras à reconnaissance faciale dans les gares suscite des inquiétudes quant à la protection des données.

Призрак «Большого брата» вновь забродил по Швейцарии, хотя, по сути, ничего не произошло. Камеры наблюдения давно присутствуют повсюду, от филиалов банков до подземных парковок, да и ШЖД использует их уже более десяти лет для сбора информации о пассажирских потоках на вокзалах. Новость состоит лишь в том, что теперь руководство компании, услугами которой в той или иной мере пользуются все жители страны, хочет использовать «новую систему замера, лучшего качества и с более высоким уровнем детализации» – об этом сообщается в официальном коммюнике. Тем не менее общественное мнение вновь всколыхнулось, обеспокоившись «масштабом операции»: будут ли фиксироваться пассажиры, покупающие газету перед посадкой в поезд, или бутерброд в одном из вокзальных киосков, выйдя из него? Немецкоязычный журнал K-Tipp, освещающих проблемы потребителей, уверяет, что да, и что заодно камеры будут считывать ваш/наш рост, возраст, пол, наличие велосипеда, детской коляски или инвалидного кресла Стоит отметить, что новые камеры станут дополнением к приспособлениям для наблюдения за пассажирами, о которых стало известно еще в 2021 году речь идет о маленьких датчиках и алгоритмах, позволяющих фиксировать поведение посетителей, различать сотрудников от клиентов и даже анализировать направление взгляда наблюдаемых людей. Все эти данные, по заверениям ШДЖ, собираются анонимно.

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