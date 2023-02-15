Практически ровно год назад Федеральный совет впервые в истории активировал защитный статус S для приема украинских беженцев. За прошедшие месяцы заявление на предоставление этого статуса подали 77 742 человека. Не для всех из них интеграция в новой стране протекает гладко, в том числе и потому, что Швейцария славится существенными кантональными различиями.

Обладатели статуса S имеют право на получение социальной помощи, но ее размер зависит от места проживания, хотя речь идет об одной и той же стране. Так, в кантоне Люцерн беженцы получают 11,50 франков в день, если они живут в кантональном центре размещения. При самостоятельном проживании размер помощи увеличивается до 14,15 франков. В Базеле-городском беженцам выплачивают почти в два раза больше. Кроме того, Берн предоставляет кантонам около 550 франков в месяц в качестве социальной помощи на каждого беженца. Однако в Люцерне беженцам в среднем достается только 350 франков.

С критикой этой системы выступили 39 украинских беженцев, которые решили обратиться в суд. Их интересы представляет кантональный советник от партии «Зеленых» Урбан Фрай, который также оплачивает их юридические услуги. По его мнению, размер социальной помощи слишком мал – не только для украинцев, но и для беженцев из других стран. «Социальная помощь в Люцерне настолько низка, что достойная жизнь невозможна. Это противоречит федеральному законодательству и, в конечном счете, Европейской конвенции по правам человека», - отметил политик в комментарии SRF. Он настроен решительно, намереваясь дойти до Федерального суда и даже до Европейского суда по правам человека. Кантональные власти в свою очередь отвергают обвинения и в настоящее время рассматривают возможность увеличения ставок социальной помощи.

Перестать зависеть от государства можно было бы в случае трудоустройства, но это не так просто. По последним данным, пока только каждый седьмой обладатель статуса S нашел работу в Швейцарии. Бернский университет прикладных наук (BFH) провел опрос по заказу Государственного секретариата по миграции (SEM), чтобы узнать, с какими трудностями сталкиваются украинские беженцы при поиске работы. Выяснилось, что 70% респондентов имеют высшее образование, причем наиболее представленными профессиональными отраслями оказались бизнес, управление, право, инженерное дело, обрабатывающая промышленность и строительство. Среди опрошенных были и специалисты с опытом работы в сферах здравоохранения и образования – эти профессии могли бы быть особенно востребованы на швейцарском рынке труда.

Тем не менее, уровень занятости лиц с защитным статусом S в середине января составлял всего 14,5%. Почему же хорошо образованные и желающие работать беженцы не могут трудоустроиться? Основное препятствие – это отсутствие языковых навыков. Вакансии, которые могут быть заполнены говорящими на английском языке соискателями, как правило, ограничиваются узкоспециализированными профессионалами, всем остальным нужно выучить немецкий, французский или итальянский. Более того, уровень образования нередко не соответствует ожиданиям. Наличие диплома еще не значит, что человек является высококвалифицированным специалистом. В целом, содержание обучения не всегда соответствует швейцарским требованиям, а такие области, как образование, бизнес, управление и право, часто требуют специфичных именно для Швейцарии знаний. Blick приводит конкретный пример: украинскому инженеру нужно будет освоить швейцарские стандарты, а украинскому бухгалтеру придется выучить один из национальных языков и новое программное обеспечение, а также ознакомиться со всеми тонкостями швейцарского социального и налогового страхования, прежде чем он сможет найти подходящую работу. Очевидно, что это требует времени и усилий – речь идет фактически о полноценной интеграции в швейцарское общество. Власти же неоднократно повторяли, что статус S ориентирован на возвращение, да и многие беженцы надеются вскоре вернуться в Украину. Не стоит забывать и о том, что большая доля обладателей статуса S – это матери, которым прежде всего нужно заботиться о детях.

Добавим, что война в Украине и другие кризисы продолжают создавать нагрузку на швейцарскую систему предоставления убежища. Помимо украинцев, в Швейцарию вновь приезжает все большее количество людей из других стран. Так, в прошлом году швейцарские власти получили 24 511 заявлений о предоставлении убежища, что на 64,2% больше, чем в предыдущем. Больше всего просителей убежища приехало в Швейцарию из Афганистана и Турции.