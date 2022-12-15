Уважаемые читатели!

С 1 января 2023 года контент Нашей Газеты станет платным – 150 фр. в год, по 15 фр. за отдельный месяц. Хотим подчеркнуть, что введение платного контента, помеченного красной галочкой, – не только вынужденная экономическая мера, но и осознанное решение, отвечающее современному тренду и направленное на укрепление нашей редакционной независимости, на привлечение к сотрудничеству новых интересных авторов и на усиление причастности к изданию вас, дорогие читатели.

Мы знаем, что некоторые из вас будут возмущаться подобным нововведением, и это их право. Однако мы будем ориентироваться на тех, кто понимают, что качественной «халявы» не бывает, что даже пресловутый сыр в мышеловке на самом деле не бесплатный: кто-то должен был за него заплатить, чтобы он в ней оказался. Обратите внимание: наш швейцарский сыр, ежедневно преподносимый вам на подносе из литературного русского языка, обойдется вам в месяц не дороже, чем две чашечки кофе в приличном швейцарском кафе. Взвесьте за и против, и мы уверены, что большинство нас поймет и поддержит.

В Швейцарии в бесплатном доступе остались лишь СМИ, сидящие на государственном финансировании, то есть на наших с вами налогах – они расплачиваются за этот комфорт невозможностью выражать собственное мнение. Для нас же именно такая возможность представляется главной привилегией независимого издания.

Как вы помните, мы уже вводили платный контент в начале этого года, но отказались от этой опции вскоре после начала войны, понимая, насколько важно иметь надежный источник информации на понятном им языке всем тем, кого война забросила в Швейцарию. В течение всего этого трагического года мы старались отстаивать свое и ваше человеческое достоинство, поддерживать диалог и призывать к здравому смыслу, сохраняя при этом спокойствие, что, поверьте, бывает непросто, ведь журналисты – тоже люди.

Мы благодарны всем тем из вас, кто, заплатив за доступ к платному контенту, не потребовал возврата денег после того, как он был отменен – только от одной читательницы мы получили такую просьбу. Вы не пожалеете о сделанном жесте: подписка всем вам будет автоматически продлена на весь 2023 год.

Всех остальных мы призываем оформить годовую подписку до 30 декабря 2022 года, воспользовавшись предновогодней рекламной акцией и получив два месяца ежедневного чтения Нашей Газеты в подарок! При оформлении подписки не забывайте, пожалуйста, указывать мотив (abonnement annuel) и адрес электронной почты, под которым Вы зарегистрированы на сайте www.nashagazeta.ch, или точное имя пользователя, чтобы мы могли Вас найти и открыть доступ.

Оплату можно произвести, кликнув на картинку внизу или переведя 120 шв. франков на счет редакции:

NS Connections SA

1208 Genève

Compte n°285668-91-1

CREDIT SUISSE AG Bern

IBAN: CH78 0483 5028 5668 9100 1

SWIFT: CRESCHZZ12A

Для читателей, расположенных к щедрости и имеющих возможность ее проявлять, продолжает действовать кнопка Donate.

Новостная рассылка, наша ежедневная услуга, остается без изменений: тем, кто на нее подписан, не надо вновь регистрироваться на сайте.

Мы дорожим каждым читателем и понимаем, что для некоторых введение платного контента может оказаться реальной финансовой проблемой. Просим их обращаться к главному редактору Нашей Газеты по адресу nadia.sikorsky@nashagazeta.ch – ни одно письмо не останется без ответа.

Спасибо всем, кто был с нами до сих пор и останется в будущем.