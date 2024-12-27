Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

суббота, 28 декабря 2024 года   

О домах из камней и под камнями, а также о деревнях-призраках   |A propos des maisons faites de pierres et sous les pierres, et des villages fantômes

Автор: , Форольо, .

Photo © L. Slonimsky

Рассказав о деревенских дворцах Энгадин, о сараях на «курьих» ножках в Вале и о традиционных крышах «рунде», вернемся к вернакулярной архитектуре и поговорим о «рустико» – уникальной региональной типологии деревенской архитектуры кантона Тичино.

|

Après les palais villageois de l'Engadine, les granges sur pattes de poulets du Valais et les toits traditionnels de la Runde, revenons à l'architecture vernaculaire et parlons du rustico, une typologie régionale unique d'architecture villageoise dans le canton du Tessin.

 Изначальная функция этих зданий – утилитарно-сельскохозяйственная: укрытие или место отдыха для пастухов, убежище для скота, склад сена, хранение инвентаря, хлев, сарай и так далее. Название «рустико» происходит от латинского «rusticus», что означает «деревенский», «сельский» или «простой».

Классические примеры рустико – небольшие стоящие по-отдельности постройки в горных долинах и на предгорьях, то есть на достаточно активном рельефе. Но встречаются и исключения из правила – в виде целых деревень.

Сегодня многие строения в стиле рустико превращены в уютные загородные дома или туристические апартаменты, некоторые – с роскошными интерьерами внутри и нетронутой кирпичной кладкой снаружи, то есть в сочетании внешнего облика традиции и современного комфорта. Такие преобразования часто вызывают критику со стороны защитников наследия, ландшафта и природного разнообразия. По одной из оценок, в кантоне Тичино насчитывается около 2000 рустико, которые используются как жильё, хотя они были построены вне зон жилой застройки, что делает их статус юридически спорным. Обычная сдача в аренду через серый рынок без уплаты туристического налога также вызывает дебаты – как юридические, так и связанные с культурной апроприацией и «джентрификацией» деревень, если это слово применимо в сельском контексте. Напомним, именно в этом контексте о рустико писала Наша Газета, в частности, о домиках, продающихся за 1 франк. А на этот раз сосредоточимся именно на архитектурных качествах первоначальных рустико.

В связи с четкой функциональностью и «крестьянским» происхождением, эстетика рустико достаточно груба и прямолинейна. Она напрямую связана с материалом, из которого они сделаны и которым полны долины Тичино – с гранитным камнем, используемым для стен и крыши. Камни просто кладут один на другой, а швы между ними часто оставляют незаделанными, что создаёт образ первобытности. Образ этот напоминает одновременно о древних дольменах, о домиках смурфиков или детских замках из гальки. Единого канона строительства рустико нет, так что иногда стены изнутри заделывают раствором, а снаружи порой и штукатурят, но такое случается редко и, по сути, переводит эти постройки из разряда «рустико» в просто «домики».

 

Мне давно хотелось детальнее изучить архитектуру рустико, и с этой целью я отправился в долину Бавона (val Bavona) – одно из самых диких, удалённых и неизведанных мест в Швейцарских Альпах, где, казалось бы, изучен каждый метр. Долина обитаема только в летнее время и остаётся верной по-настоящему деревенскому духу, в ней нет даже электричества. Граничащая с Тичино, долина Бавона, кажется, осталась застывшей в прошлом, в связи с чем её часто романтизируют, а местные деревни называют средневековыми или призрачными.

Долина представляет собой узкую полоску земли, обрамлённую двумя вертикальными скальными стенами, с которых низвергаются очень живописные водопады. Особенно знаменит мощный водопад Форольо, высота которого составляет 110 метров и рядом с которым находится одноимённая деревня. Когда долго идут дожди, водопады появляются повсюду, наполняя долину шумом, а реку Бавона – водой и создавая огромную опасность для селей и оползней.

Я оказался в долине в конце ноября этого года, после страшного селя и наводнения, случившихся в июле, разрушивших мост и множество домов и унесших нескольких человеческих жизней. Последствия трагедии были видны и спустя несколько месяцев: дорога в долину была перекрыта, и последние 10 километров я шёл пешком. На месте бывших зелёных полян, деревень и отдельных домиков лежал огромный «язык» сошедшего селя из земли и тысяч камней – от маленьких, типа гравия, до огромных валунов. В некоторых местах так и застыли искорёженные перевёрнутые машины, стволы деревьев, обломки домов, заборов и дорожных знаков. Все это – на фоне практически полного безлюдья.

 

Причины, в силу которых долина Бавона до сих пор мало изведана, ясны: местность тут скалистая, рельеф – крутой, и вся природа, несмотря на живописность, не очень дружелюбна к людям. Сюда проникает очень мало света и крайне мало земли пригодно для земледелия – всего 2% от общей площади. Кажется, что люди здесь, особенно в доиндустриальную эпоху, не жили, а выживали. Интересно, что именно эти исключительно суровые условия, повлияв на архитектуру региона, сделали её уникальной. Во-первых, люди научились создавать террасы, которые позволяли заниматься земледелием и возводить постройки между скал и камней. Во-вторых, им приходилось увеличивать высотность и плотность домов, чтобы сэкономить драгоценную землю, пригодную для земледелия. От этого деревни здесь, несмотря на их географическую удалённость, по плотности напоминают городские центры, что делает их особенно колоритными и уютными. Некоторые каменные домики, несмотря на первобытный облик, вырастают до 5-6 этажей и напоминают древние мини-небоскрёбы.

Самым же интересным последствием недружелюбных природных условий стало формирование в этих отдалённых долинах Тичино самостоятельной вернакулярной типологии. Помимо домиков и сарайчиков в стиле рустико появились так называемые сплуи (splüi) – тоже домики и сарайчики, но втиснутые, спрятанные под огромными валунами. Слово splüi происходит от латинского spelunca, что означает пещера. Помимо функций хранения, укрытия для пастухов и скота, иногда сплуи служат небольшими часовнями или просто предстают в виде ниши с установленной в ней образом. Родилась эта архитектурная типология из прагматических соображений: валуны в долине были, видимо, еще со времен доисторических селей, и под ними было удобно прятаться от новых камнепадов и прочих стихий в целом. Кроме того, строя под камнями, экономишь землю.

Эти домики – маленькие, плоские, скрытые в тени огромных камней – малозаметны, что, возможно, и объясняет их очень небольшую известность среди как туристов, так и архитекторов. На меня они произвели сильнейшее впечатление, ведь в этой типологии, как почти ни в какой другой, особенно ярко виден контраст между человеческим и природным, вечным и преходящим. Колоссальный масштаб величественных, массивных древних валунов, которые, возможно, пролежали здесь сотни миллионов лет после какого-то селя или извержения вулкана, подчёркивает мимолётность, тщетность и уязвимость человеческого бытия, банальность создаваемой людьми архитектуры.

В местных деревнях – Форольо, Риторто и прочих – зимой малолюдно. Тут нет электричества, машин, кафе, магазинов, банкоматов…  Зато на тёмных уютных узких крутых улочках, где дома почти касаются друг друга, слышен шум водопадов, пахнет мхом и горной свежестью. Побывать здесь ­– удивительный опыт, ведь мало где в Швейцарии, да и вообще в Европе найдешь такую первобытность… Рустико смотрятся удивительно красиво и романтично, но важно не забывать, что их романтичная заброшенность напрямую связана с упадком и депопуляцией сельской местности и исчезновением целых сельских агломераций.

 

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

Перейти на страницу досье
 

 

швейцарская архитектура
кантон Тичино
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 111.7

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария + ЕС = ?

 Швейцария + ЕС = ? На своем заседании 20 декабря 2024 года Федеральный совет с удовлетворением принял к сведению материальное завершение переговоров между Швейцарией и Европейским союзом (ЕС).

Всего просмотров: 903

Что привело к краху Credit Suisse?

 Что привело к краху Credit Suisse? Специальная парламентская комиссия представила отчет о расследовании обстоятельств, предшествующих экстренному поглощению Credit Suisse.

Всего просмотров: 613

Бог в машине

 Бог в машине А что если на вопросы прихожан церкви будет отвечать искусственный интеллект (ИИ), обученный на текстах из Нового Завета? Такой необычный эксперимент провели в Люцерне.

Всего просмотров: 581
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 4,581

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 23,927

Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»

 Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма» Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.

Всего просмотров: 1,428
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top