История Женевы в названиях ее улиц |L’histoire de Genève dans ses noms géographiques

Редакции Нашей Газеты доподлинно известно, что многие из вас интересуются швейцарской историей, причем как из чистой любознательности, так и с дальним прицелом – полученные знания могут очень пригодиться, например, при прохождении процесса натурализации. И вот на официальном сайте кантона Женева, среди многочисленной административно-бюрократической информации, мы нашли полный перечень всех площадей, улиц и переулков кантона, с кратким описанием истории каждого географического наименования. Оказалось очень интересно! В качестве примера мы выбрали Place de Neuve, на которой все вы, конечно, не раз бывали, направляясь в парк Бастионов, в оперу, в консерваторию или в одно из многочисленных кафе. Вот, что мы про нее узнали.