Автор: Надежда Сикорская, Женева, 20.07.2023.
На официальном сайте кантона мы обнаружили информацию, которая может заинтересовать многих наших читателей.|
Sur le site officiel du canton nous avons trouvé des informations qui peuvent intéresser nos lecteurs.
Редакции Нашей Газеты доподлинно известно, что многие из вас интересуются швейцарской историей, причем как из чистой любознательности, так и с дальним прицелом – полученные знания могут очень пригодиться, например, при прохождении процесса натурализации. И вот на официальном сайте кантона Женева, среди многочисленной административно-бюрократической информации, мы нашли полный перечень всех площадей, улиц и переулков кантона, с кратким описанием истории каждого географического наименования. Оказалось очень интересно! В качестве примера мы выбрали Place de Neuve, на которой все вы, конечно, не раз бывали, направляясь в парк Бастионов, в оперу, в консерваторию или в одно из многочисленных кафе. Вот, что мы про нее узнали.
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