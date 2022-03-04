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пятница, 4 марта 2022 года   

«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»|«Il y a ceux qui aident et ceux qui incitent à la haine»

Автор: Заррина Салимова, Женева, 4. 03. 2022.

Демонстрация в Женеве, 26 февраля 2022 года

Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.

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Elena Ernst, lectrice de Nasha Gazeta, a parlé de son expérience de l'organisation d’aide à l'Ukraine depuis Genève.

Нападение России на Украину застало врасплох всех и вызвало огромную волну солидарности во всей Европе, в том числе и в Швейцарии. Многие стали задаваться вопросами о том, как можно помочь украинцам, и активно откликнулись на призывы о сборе пожертвований и вещей первой необходимости. Среди тех, кто участвует в организации гуманитарной помощи, - наша читательница из Женевы Елена Эрнст, чья русско-украинская семья живет в Украине.

Елена узнала о начале войны, получив в 6 утра 24 февраля сообщение от живущей в Херсоне мамы, к слову, русской: «Нас бомбят. Надо, наверное, прятаться в подвале». Сначала она не поверила своим глазам. «Мы все думали до последнего момента, что никогда русские не нападут на украинцев», - призналась Елена в разговоре с корреспондентом Нашей Газеты. «Мама сказала, что на нас напала Россия, нас бомбили. Я слышала по телефону вой сирен», - добавила Елена. Это был шок.

По ее словам, к этой ситуации никто не был готов. В четверг и пятницу в Женеве было затишье, а потом Елена, узнала что Постоянное представительство Украины в Женеве собирает гуманитарную помощь. Увидев список, в котором были перечислены вещи первой необходимости, включая консервы, батарейки, чистая теплая одежда и товары медицинского назначения, Елена отправилась в магазин, а затем с покупками приехала в Постпредство. Там она встретила многих, откликнувшихся на призыв, в том числе свою знакомую. Так Елена стала волонтером.

Почти сразу выяснилось, что люди везут много ненужного, а проблема состоит в том, что все приходится переупаковывать из сумок и пакетов в коробки, очень плотно укладывать и подписывать коробки на нескольких языках. Буквально через два дня коробки некуда было складывать - сбор продолжился в женевской церкви Св. Клотильды. Потом люди начали организовываться и объяснять другим, что не нужно приносить все. Тем, кто хочет помочь, Елена советует внимательно изучить список необходимых вещей: как правило, те, кто собирает гуманитарную помощь, указывают, что именно им нужно. Лучше привозить предметы строго в соответствии со списком.

Поддержать украинцев можно и финансово. «Когда Постпредство приостановило сбор, я написала всем своим иностранным друзьям, которые хотят помочь, что везти ничего не надо, лучше перевести деньги в проверенные организации», - пояснила Елена.

Сейчас многие уже занимаются сбором одежды и лекарственных средств, а Елена присоединилась к женевским волонтерам, которые взяли на себя организацию встреч тех, кто приезжает в Швейцарию. В частности, Елена выясняет вопросы оказания первой медицинской помощи и возможности получения страховки, а также ищет информацию о том, какие заключенные еще на территории Украины страховки для туристических поездок могут действовать.

Волонтерство и ощущение того, что ты приносишь пользу, помогает и самой Елене. «До того как я поехала в Постпредство, меня трясло от переживаний. Я не могла спать. Но когда ты видишь вместе людей разных национальностей, в том числе украинцев, русских, швейцарцев, поляков, то появляется надежда (хотя она и умирает каждый раз, когда читаешь новости). Это очень помогает избавиться от ненависти. Нет русских и украинцев, есть те, кто помогают и выступают за мир, и есть те, кто разжигают ненависть», - убеждена она.

По словам Елены, в настоящее время нужна любая помощь. А тем, кто сейчас парализован страхом и не знает, что делать, она бы хотела напомнить, что ситуация еще может обостриться, и вскоре у всех появится возможность подключиться и помочь: «Не стоит суетиться, если вы не уверены, что ваши действия могут быть полезными. Стоит подождать и определиться с тем, где и как помогать. Я уверена, что когда волна беженцев хлынет в Европу – когда они поймут, что не стоит ждать у границы, чтобы вернуться назад через неделю – то тогда для всех найдется дело. Не надо сейчас что-то делать только для того, чтобы делать. Ждите вашей минуты».

Полезные ссылки:

Группа в Телеграм, где ищут волонтеров – от переводчиков и администраторов соцсетей до водителей грузовиков

Швейцарская сеть солидарности bonheur.ch

Caritas

StiftungSchweiz

Libereco

Швейцарский Красный Крест

UNHCR

В редакцию постоянно поступает информация о планируемых в Швейцарии антивоенных митингах, организуемых с разрешения полиции, и о благотворительных акциях. Вот данные, которыми мы располагаем на данный момент. Следите за обновлениями на наших страницах в соцсетях:

- 4 марта в Цюрихе пройдет антивоенная демонстрация. Начало в 16.30:
- 4 марта в Люцерне пройдет антивоенная демонстрация. Начало в 19.00: https://www.facebook.com/events/1476457282757713/
- 5 марта в 14.30 начнется демонстрация в Женеве: https://www.facebook.com/events/424516509440608
- 5 марта пройдет демонстрация и в Цюрихе. Начало в 10.30: https://www.facebook.com/photo/?fbid=506744360809461&set=a.475040960646468
- 5 марта также состоится демонстрация в Берне. Начало в 12.00: https://www.facebook.com/events/366004168476968?active_tab=about
- 6 марта пройдет благотворительный концерт в бернском Мюнстере. Начало в 10.00: https://www.bernermuenster.ch/de/
- 7 марта пройдет благотворительный концерт в Цюрихе. Начало в 19.30: https://www.zunfthaus-zur-waag.ch/
- 11 марта - еще один благотворительный концерт в Цюрихе. Начало в 19.30: https://reformiert-zuerich.ch/.../kirch.../kalender~1732/...
- 15 марта - благотворительный концерт в Базеле: https://www.theater-basel.ch/de/benefizukraine

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, призванной играть особую роль в этом конфликте в связи с председательством в ОБСЕ. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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«Есть те, кто помогают, и те, кто разжигают ненависть»

 Читательница Нашей Газеты Елена Эрнст рассказала о своем опыте оказания помощи Украине из Женевы.

Всего просмотров: 554
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