Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 7 июля 2021 года   

Средство управления иммунным ответом|Outil de gestion de la réponse immunitaire

Автор: Лейла Бабаева, Базель, 6. 07. 2021.

© qimono/pixabay.com

Ученые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.|
Des scientifiques de l'Université de Bâle ont découvert le mécanisme d'activation des cellules immunitaires. Les résultats de la recherche pourraient aider à lutter contre le sida, le cancer et d'autres maladies.

Т-лимфоциты – защитники наших организмов, отвечающие за распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены. На поверхности каждого такого лимфоцита расположен особый белок CCR5 (C-C-рецептор хемокина 5). Он регулирует передвижение иммунных клеток, но его роль в иммунном ответе до недавнего времени была ясна не до конца. Ситуацию усложняло то, что вирус иммунодефицита человека использует ССR5 для проникновения в Т-лимфоциты. Группа исследователей под руководством ученых Базельского университета изучила механизм активации C-C-рецептора хемокина 5, отмечается в официальном коммюнике.

Интересно, что на поверхности Т-лимфоцитов расположены разные рецепторы хемокинов (особых информационных молекул), но CCR5 – один из наиболее изученных на сегодня. С ним связана реакция организма на разные болезни, включая Covid-19 и рак, однако до сих пор иследователи не знали, как именно активируется CCR5.

Подробную информацию об этом представила группа ученых под руководством профессора Штефана Гржесика, работающего в центре молекулярной биологии Biozentrum Базельского университета. В исследовании участвовали сотрудники Института Пауля Шеррера (Филлиген, кантон Аргау) и Женевского университета. В статье, опубликованной в журнале «Science Advances», они рассказали о том, почему одни хемокины активируют рецептор CCR5, в то время как другие оказывают обратное воздействие.

CCR5 принадлежит к семейству рецепторов, сопряженных с G-белком (GPCR), выполняющих функцию активаторов внутриклеточных путей передачи сигнала. GPCR встроены в клеточную мембрану, их взаимодействие с хемокинами напоминает взаимодействие замка и ключа. К «замку» CCR5 подходят лишь определенные хемокины, приводя в действие клеточные механизмы, например, направляя Т-лимфоцитов к месту заражения. Ученые выяснили, что способность хемокинов активировать CCR5 связано с молекулярной структурой так называемого N-концевого участка хемокина. В свою очередь, строение этого участка зависит от присутствующей в нем аминокислоты, что в конечном итоге определяет, будет ли активирован CCR5.

В коммюнике Базельского университета приведены слова профессора Гржесика о том, что ученые поставили себе цель изучить строение ССR5 на атомном уровне еще 25 лет назад. Понимание взаимодействия разных хемокинов с ССR5 станет основой для разработки препаратов, которые позволят избирательно запускать или останавливать разные процессы в иммунной системе. Доступные сегодня ингибиторы ССR5 показывают положительные результаты в лечении метастаз, а новая информация, полученная швейцарскими учеными, также поможет усовершенствовать существующие лекарства.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 79.39
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,192

Covid-19: вариант дельта и планы на осень

 Федеральный совет представил три возможных сценария развития эпидемии в ближайшие месяцы. Их объединяет предположение о том, что в долгосрочной перспективе вирус станет эндемичным.

Всего просмотров: 2,132

Швейцарские банки и США: новая серия

 Налоговое управление США (IRS) просит 40 швейцарских банков предоставить данные ряда их клиентов.

Всего просмотров: 945
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: вакцинация для детей старше 12 лет

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

Всего просмотров: 1,068

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 3,333

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,192
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top