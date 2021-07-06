Автор: Лейла Бабаева, Базель, 6. 07. 2021.
Т-лимфоциты – защитники наших организмов, отвечающие за распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены. На поверхности каждого такого лимфоцита расположен особый белок CCR5 (C-C-рецептор хемокина 5). Он регулирует передвижение иммунных клеток, но его роль в иммунном ответе до недавнего времени была ясна не до конца. Ситуацию усложняло то, что вирус иммунодефицита человека использует ССR5 для проникновения в Т-лимфоциты. Группа исследователей под руководством ученых Базельского университета изучила механизм активации C-C-рецептора хемокина 5, отмечается в официальном коммюнике.
Подробную информацию об этом представила группа ученых под руководством профессора Штефана Гржесика, работающего в центре молекулярной биологии Biozentrum Базельского университета. В исследовании участвовали сотрудники Института Пауля Шеррера (Филлиген, кантон Аргау) и Женевского университета. В статье, опубликованной в журнале «Science Advances», они рассказали о том, почему одни хемокины активируют рецептор CCR5, в то время как другие оказывают обратное воздействие.
CCR5 принадлежит к семейству рецепторов, сопряженных с G-белком (GPCR), выполняющих функцию активаторов внутриклеточных путей передачи сигнала. GPCR встроены в клеточную мембрану, их взаимодействие с хемокинами напоминает взаимодействие замка и ключа. К «замку» CCR5 подходят лишь определенные хемокины, приводя в действие клеточные механизмы, например, направляя Т-лимфоцитов к месту заражения. Ученые выяснили, что способность хемокинов активировать CCR5 связано с молекулярной структурой так называемого N-концевого участка хемокина. В свою очередь, строение этого участка зависит от присутствующей в нем аминокислоты, что в конечном итоге определяет, будет ли активирован CCR5.
В коммюнике Базельского университета приведены слова профессора Гржесика о том, что ученые поставили себе цель изучить строение ССR5 на атомном уровне еще 25 лет назад. Понимание взаимодействия разных хемокинов с ССR5 станет основой для разработки препаратов, которые позволят избирательно запускать или останавливать разные процессы в иммунной системе. Доступные сегодня ингибиторы ССR5 показывают положительные результаты в лечении метастаз, а новая информация, полученная швейцарскими учеными, также поможет усовершенствовать существующие лекарства.
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