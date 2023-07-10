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вторник, 11 июля 2023 года   

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы |La Suisse aide l’Ukraine à restaurer ses écoles

Автор: , Берн, .

Полтава. Август 2022-го. Фото: Margarita Marushevska, Unsplash

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

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Grâce au soutien financier de Berne, quelque 15 000 élèves ukrainiens pourront poursuivre leurs études.

Война в Украине сильно ударила по сектору образования в стране. Тысячи школ по были разрушены или получили серьезные повреждения, а многие учителя были вынуждены бежать из зон конфликта. Это привело к тому, что значительному числу оставшихся в стране школьников пришлось прервать обучение.

Учитывая эту ситуацию, швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис принял решение увеличить на 5,5 миллионов франков взнос Берна в рамках программы «Децентрализация для улучшения демократических институтов (DECIDE)». Средства будут использованы для восстановления около тридцати школ в регионах, непосредственно пострадавших от войны – речь идет о Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

Проект, реализуемый в тесном сотрудничестве с украинскими властями и государственными органами, включая Министерство образования и науки, предусматривает установку защищенных многоцелевых классных комнат, позволяющих непрерывно вести занятия даже во время воздушных налетов. Финансовый вклад Швейцарии также позволит обеспечить техническую и педагогическую поддержку онлайн-образования для перемещенных детей или детей, живущих в районах, где очное обучение невозможно из-за активных боевых действий. Благодаря этой поддержке около 15 000 украинских школьников смогут продолжить свое образование – качественно и в безопасности.

Взнос на восстановление в сфере образования входит в план помощи Украине в размере 140 миллионов франков, объявленный Федеральным советом в прошлом феврале и позже одобренный парламентом.

Тем временем федеральная советница Элизабет Бом-Шнайдер посетила на прошлой неделе Польшу и Словакию, где встретилась с украинскими беженцами и местными властями. По ее словам, эта поездка стала прекрасной возможностью понять, какое значение имеет швейцарское финансирование. Дело в том, что Швейцария выделила в 2023 году 5 млн франков на проекты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), призванные помочь украинским детям и их семьям, находящимся в шести европейских странах, включая Польшу и Словакию. Речь идет о проектах с сферах здравоохранения, образования и интеграции.

Напомним, что Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев в абсолютном исчислении: с начала войны здесь было зарегистрировано более 1,6 миллиона ходатайств о предоставлении временной защиты, и более миллиона украинцев все еще находятся в стране. Словакия, в которой проживают всего около 5,4 млн человек, предоставила временную защиту 101 000 беженцев, став одной из стран ЕС, которые внесли наибольший вклад в решение этого вопроса.

Добавим, что представители швейцарских организаций, оказывающих помощь странам Африки, критикуют планы Федерального совета перенаправить Украине сумму в размере 1,5 млрд из 11,45 млрд франков, выделенных на международное сотрудничество в период с 2025 по 2028 годы. Директор организации по развитию Alliance Sud Андреас Миссбах отметил в комментарии SRF, что необходимая Украине помощь оказывается за счет беднейших стран. Глава Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (Deza) Патриция Данци тем не менее заявила, что Швейцария не отменяет ни одного проекта в приоритетных странах, но не может поддерживать какие-либо новые страны или проекты и предоставлять дополнительные средства организациям, которые оказывают поддержку на местах. Некоторые эксперты полагают, что Швейцария могла бы сделать больше, так как война в Украине привела к проблемам с продовольственной безопасностью и росту цен на энергоносители, что особенно сильно сказывается на бедных странах Юга.

В целом многие гуманитарные организации сейчас переживают трудные времена. Так, МККК не хватает 430 млн франков для финансирования своего бюджета. В связи с этим три тысячи рабочих мест будут сокращены, а многочисленные представительства по всему миру закрыты. Затяжные конфликты продолжаются, но суммы пожертвований не растут так быстро, как число людей, нуждающихся в помощи по всему миру. Многим организациям придется принимать непростые решения и концентрироваться на оказании только чрезвычайной помощи.

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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