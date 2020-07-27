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понедельник, 27 июля 2020 года   

Штраф за карантин|Amende pour la quarantaine

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Женева-Базель-Санкт-Галлен, 27. 07. 2020. Просмотров: 654

© Element5 Digital/unsplash.com

В кантоне Санкт-Галлен будут штрафовать родителей, дети которых не смогут прийти в школу в начале нового учебного года, соблюдая карантин после путешествия в одну из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как обстоят дела в других кантонах?|
Saint-Gall va amender les parents dont les enfants ne peuvent pas se rendre à l’école après un séjour dans un pays à risques. Quelle est la situation dans les autres cantons?

Штраф в Санкт-Галлене составляет 200 франков за каждый день отсутствия ученика на уроках, максимальная сумма – 1000 франков, пишет газета Tribune de Genève. Власти кантона пояснили, что родители, которые неправильно спланировали семейное путешествие, из-за чего их ребенок окажется дома на карантине, будут виноваты в нарушении его права на образование.

Администрация других немецкоязычных кантонов, за исключением Базеля сельского, настроена не так строго и не заставляет граждан платить штрафы за своих отпрысков. Такую же политику проводит и кантон Во: глава департамента образования Сесла Амарель подчеркнула в интервью Tribune de Genève, что наказаний не будет, так как она надеется, что каждый проявит ответственность. По ее словам, введение штрафов может привести к тому, что родители начнут скрывать поездки в страны с высоким риском заражения и не будут соблюдать карантин.

Представитель департамента образования Женевы Пьер-Антуан Прети рассказал о том, что правительство его кантона еще не рассматривало возможность введения штрафов родителям. В Межкантональной ассоциации по вопросам общего образования Романдской Швейцарии и Тичино (CIIP) подтвердили, что этот вопрос пока обсуждается. Эксперты намерены выяснить точку зрения кантональных администраций: рассматривать ли карантин в таком случае, как отсутствие по уважительной причине (подобно отсутствию по болезни).

Добавим, что в Романдии также обсуждается комплекс мер, которые нужно принять перед началом нового учебного года для обеспечения безопасности детей. Следует также проанализировать уместность проведения дистанционных занятий, решение будет принято в середине августа. Кантоны-члены CIIP будут при необходимости координировать свои действия, и намерены объявлять о малейшем ухудшении эпидемиологической обстановки.

Сесла Амарель добавила, что случаи, когда ребенок сидит на карантине вместо того, чтобы ходить в школу, будут очень редкими, власти планируют рассматривать каждый из них в индивидуальном порядке, с учетом возраста ученика. Эксперты не считают нужным отдельно информировать родителей о том, что посещение стран с высоким риском заражения может помешать учебе их детей: информация о коронавирусе публикуется для всего общества, так как пандемия коснулась не только школ.

Напомним, что штраф за карантин – не единственный пример строгости, с которой в Швейцарии следят за тем, как школьники посещают занятия. Если ребенок прогуливает, то за его безответственное поведение родителям придется заплатить штраф до 5 тыс. франков. Такую сумму могут припаять в кантоне Во, с той же суровостью отнесутся в Цюрихе, Базеле и Фрибурге; в Юра штраф может дойти до 4 тыс. франков, а в Женеве – до «смешных» 1200. В кантоне Во опоздания или частое отсутствие на уроках расценивается, как нарушение закона об обязательном среднем образовании (LEO). В префектуре об этом узнают не потому, что над школами кружат дроны, а потому, что учителя сами при необходимости сообщают о родителях, дети которых не торопятся на занятия. Впрочем, звонок в префектуру – последний способ добиться прилежного посещения ребенком школы: учитель всегда начинает с разговора с родителями, чтобы разобраться в ситуации и найти решение.

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Штраф за карантин

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Всего просмотров: 654
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