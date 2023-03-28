Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 28. 03. 2023.
C начала следующего учебного года школьников здесь будут учить писать ognon вместо oignon.|
Dès la prochaine rentrée les écoliers apprendront à écrire ognon au lieu d’oignon.
Наша Газета рассказывала о том, что 9 июня 2021 года Межкантональная конференция Романдской Швейцарии по государственному образованию, объединяющая все франкоязычные кантоны плюс Тичино, публично заявила о наступлении «ключевого этапа в адаптации орфографии к современному состоянию языка» и о своем решении рекомендовать преподавание французского языка во всех романдских кантонах на основе «улучшенной» или «скорректированной» орфографии. Несмотря на уточнение, что «речь не идет ни о переходе на язык СМС, ни на фонетическое воспроизведение слов, а лишь о чуть большей согласованности и чуть меньшем количестве исключений из правил», такое заявление вызвало бурное возмущение как в политических кругах, так и в самом народе, от имени которого выступали деятели от образования, ссылаясь на французскую Академию, еще в 1990 году рекомендовавшую некоторые послабления в этой области.
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Спасение Credit Suisse: продолжение и финалНе успели заинтересованные лица вздохнуть с облегчением утром в прошлую пятницу, как дело приняло новый оборот, вынудив их провести выходные в растерянном напряжении. Наша Газета внимательно следила за развитием ситуации.
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