Орфографическая реформа в кантоне Во |Une réforme d’orthographe dans le canton Vaud

Наша Газета рассказывала о том, что 9 июня 2021 года Межкантональная конференция Романдской Швейцарии по государственному образованию, объединяющая все франкоязычные кантоны плюс Тичино, публично заявила о наступлении «ключевого этапа в адаптации орфографии к современному состоянию языка» и о своем решении рекомендовать преподавание французского языка во всех романдских кантонах на основе «улучшенной» или «скорректированной» орфографии. Несмотря на уточнение, что «речь не идет ни о переходе на язык СМС, ни на фонетическое воспроизведение слов, а лишь о чуть большей согласованности и чуть меньшем количестве исключений из правил», такое заявление вызвало бурное возмущение как в политических кругах, так и в самом народе, от имени которого выступали деятели от образования, ссылаясь на французскую Академию, еще в 1990 году рекомендовавшую некоторые послабления в этой области.