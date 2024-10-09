Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 09.10.2024.
Исследователи из ETHZ совместно с учеными из Украины и Германии пришли к выводу, что при восстановлении энергосистемы страны в первую очередь должны быть использованы возобновляемые источники энергии.|
Selon les conclusions des chercheurs de l’ETHZ et des scientifiques ukrainiens et allemands, les énergies renouvelables devraient être au premier plan de la reconstruction du système électrique ukrainien.
Объекты украинской энергоинфраструктуры стали одними из главных целей российских атак в текущей войне – изучению масштабов разрушений и возможных путей восстановления посвящено исследование, проведенное учеными из Швейцарии, Украины и Германии.
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