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пятница, 30 августа 2024 года   

Горячие швейцарские озера |Lacs suisses, surchauffés

Автор: , Пюйи, .

Люцернское озера © NashaGazeta

Ученые используют высокоточные приборы, чтобы изучить влияние колебаний температуры в водоемах на экосистемы. Зачем это нужно?

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Des scientifiques étudient l’impact des bouleversements de leurs températures sur les écosystèmes à l’aide d’instruments de précision. A quoi bon ?

Прав был Александр Сергеевич – «привычка свыше нам дана». Еще несколько лет назад жара в Швейцарии была аномалией, но нынешнее рекордное по температуре лето представляется уже почти нормой. Произошел этот переход настолько быстро, что ни одна политическая партия страны не успела даже пикнуть насчет того, чтобы покончить с диктатурой «Зеленых» и разрешить добропорядочным гражданам устанавливать в квартирах и домах кондиционеры, как это делает остальное прогрессивное человечество. Может быть, аргументом в пользу изменения существующих правил станет тот факт, что даже озера, национальное достояние страны, не дают уже желанной прохлады. По причине перегрева. Причем до такой степени, что термометры приходят в неистовство: опущенные в воду, они и там зафиксировали в этом году рекордные отметки.

Температура в озере Морат превысила 27 °C, в Цюрихе она достигла почти 28 °C, а в Лугано – даже 29 °C. Температура воды в Женевском озере в течение почти недели держалась на уровне 26°C, что близко к абсолютному рекорду в 27°C, зафиксированному в августе 2023 года, когда Леман перепутал себя со Средиземным морем. Однако один рекорд франко-швейцарское озеро в этом году все же побило: температура в самой глубокой его точке достигла 6,4°C. Такого мы еще не видели!

Ученые держат руки если не на пульсе, то на термометрах и внимательно изучают водоемы и их экосистемы с помощью все более сложных приборов. Один из них, первый в своем роде, совсем недавно был установлен на Женевском озере в Пуйи, в кантоне Во. Но даже без приборов можно догадаться, что тенденция вряд ли развернется вспять в результате изменения климата.

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швейцарские озера
изменение климата в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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