Долететь до Луны – задача не из легких, а ездить по ее поверхности – еще труднее. На Луне преобладают экстремальные условия: отсутствие атмосферы, космическая радиация, температурные колебания от -240 градусов ночью до +130 градусов в освещенных Солнцем областях… Революционные колеса, разрабатываемые компанией Venturi Space, офис которой находится недалеко от Фрибурга, могут выдерживать сильные перепады температур, а также солнечное и космическое излучение.