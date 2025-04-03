До Луны и обратно | Jusqu’à la lune et retour

Автор: Заррина Салимова, Фрибург-Цюрих, 03.04.2025.
Прототип лунохода, представленный на выставочном стенде Venturi Space на 75-м Международном конгрессе астронавтики. Фото: Venturi Space

Швейцарская компания разрабатывает колеса для лунохода, который отправится к естественному спутнику Земли в конце 2025 года.

|

Une entreprise suisse développe des roues pour un rover lunaire qui se rendra sur le satellite naturel de la Terre à la fin de l’année 2025.

Долететь до Луны – задача не из легких, а ездить по ее поверхности – еще труднее. На Луне преобладают экстремальные условия: отсутствие атмосферы, космическая радиация, температурные колебания от -240 градусов ночью до +130 градусов в освещенных Солнцем областях… Революционные колеса, разрабатываемые компанией Venturi Space, офис которой находится недалеко от Фрибурга, могут выдерживать сильные перепады температур, а также солнечное и космическое излучение.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
космические технологии в Швейцарии
исследование космоса
космические технологии в Швейцарии
Статьи по теме
«Лунная гонка» в Швейцарии
Лунная пыль на зубах у NASA
Многие швейцарцы верят в теорию лунного заговора
Швейцарские программы в космосе
Навести порядок в космосе: проект ученых из EPFL
Пытливый взгляд швейцарских астрофизиков направлен в космос
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 95.6
Погода
Афиша
Кароль Рама. Без названия, 1950 г.
© Marco Borggreve

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Авангардные церкви Швейцарии

В преддверии светлого праздника Пасхи предлагаем вашему вниманию материал в тему из серии «Архитектура Швейцарии».

Всего просмотров: 1278
Сейчас читают
Преступность в Швейцарии: новые данные полиции

На прошлой неделе Федеральное статистическое управление опубликовало отчет за 2024 год. Число преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, продолжает расти повсеместно, но особенно в сферах физического насилия и киберпреступности.

Всего просмотров: 735