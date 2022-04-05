В распоряжении редакции Нашей Газеты оказался любопытный доклад, в котором эксперты Credit Suisse оценивают среднесрочное влияние вызванного войной и санкциями кризиса на компании, чтобы определить «победителей» и «проигравших» среди них.

Война не только повлияла на работу мирового финансового рынка, но и, как ожидается, в ближайшее время негативно скажется на экономическом росте – особенно в Европе. После пандемии коронавируса аналитики смотрели в будущее с оптимизмом, ожидая восстановления экономики. Несмотря на инфляцию, проблемы с цепочками поставок начали ослабевать, а глобальное производство ускорилось, что свидетельствовало о восстановлении глобального экономического роста. Однако после 24 февраля возникли новые экономические вызовы, такие как стремительный рост цен на сырьевые товары и перебои в цепочках поставок (энергоносители, сырье, автомобили). Учитывая взлет цен на энергоносители, аналитики ожидают инфляцию в США на уровне 6,3%, а в Европе – 6%. Если поставки газа из России будут прерваны, то некоторые производители в энергоемких отраслях, возможно, будут вынуждены остановить свою деятельность в краткосрочной перспективе, что негативно скажется на европейской экономике. Авторы исследования снизили прогноз роста ВВП в Еврозоне на 2022 год с 3,8% до 2,8%. В других регионах ущерб должен быть менее заметным благодаря меньшей зависимости от российских энергоносителей.

В среднесрочной перспективе текущий кризис, скорее всего, затронет различные сектора и регионы. Так, в автомобилестроении проблемы с цепочкой поставок останутся надолго. Хотя на долю России и Украины приходится всего около 2% мирового производства автомобилей, в ближайшем будущем европейское производство будет нарушено из-за нехватки деталей, прежде всего, жгутов проводов. Компании будут стремиться перенести производственные процессы в другие страны Восточной Европы и Северной Африки, но, возможно, не без некоторого нарушения цепочек поставок. Это только усугубит существующее напряжение, вызванное продолжающимся глобальным дефицитом полупроводников. Поскольку спрос опережает ограниченное производство, автопроизводители смогли скорректировать цены, чтобы компенсировать более высокие производственные затраты. Это уже способствовало повышению прибыльности компаний по производству автомобилей.

Возможный дефицит поставляемого из России и Украины сырья, например, используемого в катализаторах палладия, никеля для аккумуляторов и неона, необходимого для производства полупроводников и современных систем освещения автомобилей, может привести к еще большим проблемам в цепочках поставок. Рост цен на металлы (сталь, алюминий, сплавы) также может усилить инфляционное давление на сырье. И, наконец, рост цен на нефть и другие энергоносители повысит риск экономического спада в Европе или даже во всем мире, что приведет к широкому сокращению потребительских расходов и подорвет спрос на конечном рынке.

Тем не менее, несколько автопроизводителей опубликовали относительно обнадеживающие прогнозы на 2022 год, однако они указали на возможные негативные последствия, зависящие от развития конфликта. Переход на аккумуляторные электромобили, вероятно, получит дополнительный толчок в связи с высокими и неустойчивыми ценами на энергоносители и потенциальными усилиями западных правительств по снижению зависимости от нефти и газа. Обеспечение поставок аккумуляторов и удвоение инвестиций в инфраструктуру, необходимую для развития возобновляемой энергетики, станут ключевыми факторами, способствующими этому переходу. Компании Tesla и Aptiv могут выиграть от этой ситуации.

Ожидаемое продолжение роста цен на нефть должно способствовать росту американских компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти. Кроме того, аналитики Credit Suisse ожидают структурного сдвига на европейском газовом рынке. В ближайшие десять лет природный газ должен оставаться важным топливом в ЕС. Для обеспечения будущих поставок и постепенного отказа от российского газа Европа может получать больше сырья из Норвегии и заключать долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США. К слову, недавно Европа уже обогнала Азию как крупнейший покупатель американского СПГ. По прогнозам Credit Suisse, мировой рынок СПГ будет оставаться узким, и для удовлетворения дополнительного спроса с 2024 года потребуются новые мощности по производству СПГ, которые в основном находятся в США, где в ближайшие несколько лет будет построено несколько заводов по сжижению газа, и к 2024 году эта страна станет крупнейшим мировым экспортером СПГ, обогнав Катар и Австралию. Несколько компаний должны извлечь выгоду из этого структурного сдвига на европейском газовом рынке: Baker Hughes, Cheniere Energy, Chevron, EOG Resources, Halliburton, Pioneer Natural Resources, Shell.

Сфера потребительских товаров также оказалась затронутой кризисом. Хотя доля российского потребления составляет менее 5% от объема продаж даже для сектора предметов роскоши, опасения стагфляции и негативного влияния на настроения потребителей оказали давление на сектор. Как отмечается в исследовании, потребители низшего ценового сегмента могут пострадать от растущей инфляции. Так, несколько компаний, занимающихся розничной торговлей одеждой и работающих в Восточной Европе, отметили замедление продаж после начала войны, тогда как компании, специализирующиеся на продаже предметов роскоши, не заметили никакого влияния. Среди выигравших от этой ситуации оказались группы компаний LVMH и Richemont.

Что касается банковского сектора, то для большинства европейских банков прямая зависимость от России и Украины незначительна, за исключением Raiffeisen Bank International, UniCredit, Societe Generale и ING, которые более активно работают в регионе. Страховые компании практически не подвержены прямому воздействию кризиса, но могут столкнуться с убытками в специализированных направлениях, например, авиации.