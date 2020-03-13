Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 13 марта 2020 года   

11.03.2020 - 18:54ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией

Торговые центры Швейцарии: вчера и сегодня|Centres commerciaux en Suisse: hier et aujourd'hui

Автор: Лейла Бабаева, Шпрайтенбах, 13. 03. 2020. Просмотров: 102

(© unsplash.com)

12 марта 1970 года в Шпрайтенбахе (кантон Аргау) открылся огромный торговый центр. Это был первый гигант в маленькой стране, его появление в некотором роде ознаменовало наступление эпохи потребления в Конфедерации. |
Le 12 mars 1970, un immense centre commercial à Spreitenbach (canton d'Argovie) a ouvert ses portes. Il a été le premier géant dans un petit pays, son ouverture a en quelque sorte marqué le début de l'ère de la consommation en Suisse.

Пятьдесят магазинов, семь ресторанов, несколько залов для боулинга, детская комната, громадная парковка и крытый бассейн – полвека назад такие масштабы поражали воображение. «Мы строим рай», приводит слова авторов проекта телерадиокомпания RTS. Дизайнеры вдохновлялись интерьерами торговых центров США, отцом которых является архитектор Виктор Грюн. Он разработал план первого в мире торгового центра закрытого типа, но думал он не о памятнике обществу потребления, а о месте, куда люди придут пообщаться, где рядом с магазинами расположится библиотека, художественная галерея или даже миниатюрный зоопарк.

ТЦ в Шпрайтенбахе не у всех вызвал восторг: некоторые критиковали внешний вид гигантской бетонной глыбы, резко контрастировавшей с традиционной архитектурой домов. Несмотря на такие отзывы, в стране стали быстро появляться новые ТЦ и сегодня их насчитывается несколько сотен. Со временем в торговом центре в Шпрайтенбахе появилось второе здание, каждый год огромный комплекс посещают более 4,5 млн человек.  

Те, кого интересуют торговые центры в целом, могут прочесть книгу лозаннской журналистки Ринни Гремо «Un monde en toc», в которой она описывает пять таких построек, расположенных в Куала-Лумпуре, Пекине, Эдмонтоне, Дубае и Касабланке. Зачем было осматривать ТЦ в разных частях света? Чтобы сделать неутешительный вывод о стандартизации и обезличивании торговых центров и мира в целом. Книга подойдет в первую очередь людям, склонным критически оценивать окружающую действительность.

Возвращаясь к эпохе потребления, добавим, что приятный процесс совершения покупок в Конфедерации все чаще протекает в интернете. По данным Швейцарской ассоциации дистанционной торговли (ASVAD), с 2010 года сумма, которую жители альпийской республики ежегодно тратят онлайн, выросла более чем в два раза, и в 2019-м составила 10,3 млрд франков. Такая тенденция сказывается на торговых центрах: прибыль падает, и в будущем владельцы могут оказаться в том же положении, что и хозяева маленьких магазинов в свое время, когда им пришлось конкурировать с супермаркетами. Постепенно ТЦ в Швейцарии превращаются в центры досуга: помещения, пустующие после закрытия отдельных магазинов, занимают рестораны, спа-салоны, фитнес-центры, кинозалы и т.д. До того, как найдется постоянный арендатор, свободные площади временно сдают разным предпринимателям, порой по цене ниже рыночной, чтобы ТЦ выглядел привлекательно, и в нем кипела жизнь.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 79.06

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
«Француз» | "Un Français"
понедельник, 16 марта 2020 года
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коронавирус охватил всю Европу

 В Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.

Всего просмотров: 4,051

Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончались

Федеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.

Всего просмотров: 3,818

Коронавирус и бизнес: правовая сторона вопроса

 С момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия".  Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.

Всего просмотров: 975
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Можно ли пить алкоголь во время беременности?

 Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.

Всего просмотров: 44,676

Коронавирус охватил всю Европу

 В Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.

Всего просмотров: 4,051

Коронавирус бьет по швейцарским отелям

 По оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.

Всего просмотров: 692

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top