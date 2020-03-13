Пятьдесят магазинов, семь ресторанов, несколько залов для боулинга, детская комната, громадная парковка и крытый бассейн – полвека назад такие масштабы поражали воображение. «Мы строим рай», приводит слова авторов проекта телерадиокомпания RTS. Дизайнеры вдохновлялись интерьерами торговых центров США, отцом которых является архитектор Виктор Грюн. Он разработал план первого в мире торгового центра закрытого типа, но думал он не о памятнике обществу потребления, а о месте, куда люди придут пообщаться, где рядом с магазинами расположится библиотека, художественная галерея или даже миниатюрный зоопарк.



ТЦ в Шпрайтенбахе не у всех вызвал восторг: некоторые критиковали внешний вид гигантской бетонной глыбы, резко контрастировавшей с традиционной архитектурой домов. Несмотря на такие отзывы, в стране стали быстро появляться новые ТЦ и сегодня их насчитывается несколько сотен. Со временем в торговом центре в Шпрайтенбахе появилось второе здание, каждый год огромный комплекс посещают более 4,5 млн человек.





Те, кого интересуют торговые центры в целом, могут прочесть книгу лозаннской журналистки Ринни Гремо «Un monde en toc», в которой она описывает пять таких построек, расположенных в Куала-Лумпуре, Пекине, Эдмонтоне, Дубае и Касабланке. Зачем было осматривать ТЦ в разных частях света? Чтобы сделать неутешительный вывод о стандартизации и обезличивании торговых центров и мира в целом. Книга подойдет в первую очередь людям, склонным критически оценивать окружающую действительность.Возвращаясь к эпохе потребления, добавим, что приятный процесс совершения покупок в Конфедерации все чаще протекает в интернете. По данным Швейцарской ассоциации дистанционной торговли (ASVAD), с 2010 года сумма, которую жители альпийской республики ежегодно тратят онлайн, выросла более чем в два раза, и в 2019-м составила 10,3 млрд франков. Такая тенденция сказывается на торговых центрах: прибыль падает, и в будущем владельцы могут оказаться в том же положении, что и хозяева маленьких магазинов в свое время, когда им пришлось конкурировать с супермаркетами. Постепенно ТЦ в Швейцарии превращаются в центры досуга: помещения, пустующие после закрытия отдельных магазинов, занимают рестораны, спа-салоны, фитнес-центры, кинозалы и т.д. До того, как найдется постоянный арендатор, свободные площади временно сдают разным предпринимателям, порой по цене ниже рыночной, чтобы ТЦ выглядел привлекательно, и в нем кипела жизнь.