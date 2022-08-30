Скидка для женевцев

Автор: Заррина Салимова, Женева, 30. 08. 2022.
Кантон предлагает жителям Женевы возможность приобретать местные продукты со скидкой 20%.|
Le canton offre aux habitants la possibilité de découvrir et consommer des produits du terroir moyennant un rabais de 20% par achat.
Женевские власти приготовили приятный подарок для всех резидентов кантона, которые ценят качественные и экологичные терруарные продукты. Напомним, что под «терруар» понимается сочетание географических и климатических условий, таких как почва, рельеф, температура, водная система, роза ветров, количество осадков и солнечного света. Эти характеристики определяют сортовое разнообразие и вкусовые качества выращиваемого на определенной территории сельскохозяйственного сырья, которое становится основой для терруарных продуктов. Стоит отличать региональные продукты, которые производятся в данной местности, но не обязательно являются уникальными, от собственно терруарных, которые отражают одну или несколько уникальных характеристик региона. Изначально термин «терруар» использовался в виноделии, но сейчас терруарными называются сыры, конфитюры, паштеты, колбасы и многое другое.
Запустив в прошлом году акцию Localement vôtre, что в дословном переводе означает «Локально ваш», кантон Женева нашел интересный способ стимулировать местную экономику, поддержать женевские фермерские хозяйства, продвинуть терруарные продукты и одновременно финансово помочь домохозяйствам. На сайте geneveavenue.ch можно приобрести купоны на покупку местных продуктов стоимостью 50, 100, 200, 500, 1 000 или 1 500 франков со скидкой в размере 20% (но не более 300 франков за одну покупку). При этом дополнительная 10-процентная субсидия идет производителю. Скидка и субсидия финансируются кантоном.
Если, например, потребитель покупает на сайте geneveavenue.ch купон стоимостью 100 франков, то он платит за него 80 франков. После этого кантон выплачивает geneveavenue.ch субсидию: 20%, а также 10% от стоимости ваучера. В течение десяти дней после получения кантональной субсидии, сайт выплачивает производителю сумму в размере 110 франков (80+20+10). Таким образом, при поддержке кантона клиент оплачивает 80% от стоимости приобретенного купона, использовать который он может только у того производителя, чьи контактные данные указаны на документе.
В рамках прошлогодней акции почти 8 500 человек купили местные продукты со скидкой. В целом, было продано 32 000 купонов на общую сумму 6,3 млн франков, причем вклад кантона составил 1,9 млн франков в виде субсидий. Акция продлится до конца года или до полного использования бюджета, размер которого составляет в этом году 791 000 франков. Не стоит откладывать покупку купона в долгий ящик! Так, в прошлом году продажи взлетели в сентябре и выросли в геометрической прогрессии к концу года. Нетрудно догадаться, что на резкое увеличение спроса повлиял праздничный сезон. Видимо, многие решили порадовать себя, друзей и близких, приобретя к рождественскому столку корзину с женевскими деликатесами.
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Скидка для женевцевКантон предлагает жителям Женевы возможность приобретать местные продукты со скидкой 20%.
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