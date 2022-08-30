Скидка для женевцев

Женевские власти приготовили приятный подарок для всех резидентов кантона, которые ценят качественные и экологичные терруарные продукты. Напомним, что под «терруар» понимается сочетание географических и климатических условий, таких как почва, рельеф, температура, водная система, роза ветров, количество осадков и солнечного света. Эти характеристики определяют сортовое разнообразие и вкусовые качества выращиваемого на определенной территории сельскохозяйственного сырья, которое становится основой для терруарных продуктов. Стоит отличать региональные продукты, которые производятся в данной местности, но не обязательно являются уникальными, от собственно терруарных, которые отражают одну или несколько уникальных характеристик региона. Изначально термин «терруар» использовался в виноделии, но сейчас терруарными называются сыры, конфитюры, паштеты, колбасы и многое другое.

Запустив в прошлом году акцию Localement vôtre, что в дословном переводе означает «Локально ваш», кантон Женева нашел интересный способ стимулировать местную экономику, поддержать женевские фермерские хозяйства, продвинуть терруарные продукты и одновременно финансово помочь домохозяйствам. На сайте geneveavenue.ch можно приобрести купоны на покупку местных продуктов стоимостью 50, 100, 200, 500, 1 000 или 1 500 франков со скидкой в размере 20% (но не более 300 франков за одну покупку). При этом дополнительная 10-процентная субсидия идет производителю. Скидка и субсидия финансируются кантоном.

Если, например, потребитель покупает на сайте geneveavenue.ch купон стоимостью 100 франков, то он платит за него 80 франков. После этого кантон выплачивает geneveavenue.ch субсидию: 20%, а также 10% от стоимости ваучера. В течение десяти дней после получения кантональной субсидии, сайт выплачивает производителю сумму в размере 110 франков (80+20+10). Таким образом, при поддержке кантона клиент оплачивает 80% от стоимости приобретенного купона, использовать который он может только у того производителя, чьи контактные данные указаны на документе.

Купоны действительны на сайте geneveavenue.ch. Кроме того, их можно использовать, покупая товары непосредственно на соответствующей ферме, в пивоварне или в винодельне. В этой программе участвуют более 130 местных поставщиков вина, пива, фруктов, овощей, приправ, а также бакалейной, мясной и молочной продукции. Купоны не конвертируются в наличные деньги. Стоимость купонов на одного покупателя не может превышать 4 500 франков, включая всех производителей, чтобы предложением могли воспользоваться как можно больше людей. Лимит автоматически применяется на сайте при покупке. Любой производитель, незаконно извлекающий выгоду из инициативы, будет исключен из нее и привлечен к ответственности всеми законными средствами.

В рамках прошлогодней акции почти 8 500 человек купили местные продукты со скидкой. В целом, было продано 32 000 купонов на общую сумму 6,3 млн франков, причем вклад кантона составил 1,9 млн франков в виде субсидий. Акция продлится до конца года или до полного использования бюджета, размер которого составляет в этом году 791 000 франков. Не стоит откладывать покупку купона в долгий ящик! Так, в прошлом году продажи взлетели в сентябре и выросли в геометрической прогрессии к концу года. Нетрудно догадаться, что на резкое увеличение спроса повлиял праздничный сезон. Видимо, многие решили порадовать себя, друзей и близких, приобретя к рождественскому столку корзину с женевскими деликатесами.