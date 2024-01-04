Автор: Заррина Салимова, Берн, 04.01.2024.
Швейцарским таможенным органам будет проще уничтожать поддельные товары, ввозимые небольшими партиями.|
Les douanes suisses pourront détruire plus facilement les articles contrefaits importés dans de petits envois.
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