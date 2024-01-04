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четверг, 4 января 2024 года   

Швейцария усиливает борьбу с контрафактом |La Suisse renforce la lutte contre les contrefaçons

Автор: , Берн, .

Фото: JirkaF, Pixabay

Швейцарским таможенным органам будет проще уничтожать поддельные товары, ввозимые небольшими партиями.

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Les douanes suisses pourront détruire plus facilement les articles contrefaits importés dans de petits envois.

Онлайн-торговля в Швейцарии процветает: ежедневно в страну прибывает более ста тысяч посылок. Вместе с этим увеличивается и количество ввозимой контрафактной продукции, причем наносимый ею ущерб исчисляется миллиардами франков. В мировом сравнении швейцарские правообладатели занимают четвертое место среди компаний, чьи права на интеллектуальную собственность нарушаются контрафактом.

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