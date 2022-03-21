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вторник, 22 марта 2022 года   

Кому под санкциями жить хорошо?|A qui profitent les sanctions ?

Автор: SRCC/Надежда Сикорская, Цюрих, 21. 03. 2022.

(c) VectorStock

Краткий ответ на поставленный вопрос никому. При этом результаты опроса, проведенного Швейцарско-российской торгово-промышленной палатой, могут удивить обывателей, но не специалистов.

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Une réponse courte est « à personne ». Néanmoins, il se trouve que les résultats du sondage entrepris par la Chambre du commerce Suisse-Russie peuvent surprendre les simples mortels mais pas les spécialistes.

Наши читатели знают о существовании Швейцарско-российской торгово-промышленной палаты (известной под аббревиатурой SRCC) – деловой ассоциации предпринимателей со штаб-квартирой в Цюрихе, некоторые мероприятия которой Наша Газета освещала. В первые дни войны организация опубликовала заявление, в котором безоговорочно осудила вторжение российской армии в Украину. И проявила инициативу, полностью соответствующую профилю своей деятельности провела среди своих членов опрос на тему «Влияние швейцарских санкций против России на швейцарско-российские деловые отношения». Опрос проводился с 6 по 13 марта, изначальные выводы были сделаны на основе ответов, полученных от 80 предприятий, расположенных исключительно в Швейцарии или в России. Опубликованные результаты, даже если их нельзя считать окончательными, показались нам заслуживающими внимания наших читателей, и мы не поленились перевести их на русский язык. Итак.

По мнению респондентов, мелкие и средние предприятия, расположенные в Швейцарии и в России, больше всего пострадают от двух введенных мер: ограничения передвижений (64%) и ограничения в осуществлении платежных переводов (62%). Следующими важными негативными факторами, как считают 35% опрошенных, станет ограничение доступа к финансовым активам, трудности с импортом и экспортом товаров и услуг, а также препятствия, чинимые к участию в работе международных организаций и сетей.

При этом опрос выявил неожиданную вещь: швейцарские предприниматели и эксперты, работающие с Россией, уже сейчас в большей степени страдают от хотя бы одной из девяти перечисленных в формуляре санкций, чем их российские коллеги. В целом, как показывает таблица 1 ниже, в которой красным цветом обозначены респонденты в Швейцарии, а синим в России, санкции в целом коснутся пропорционально большего числа мелких и средних предприятий в Швейцарии, чем в России. Такой вывод отражает не только увеличившийся масштаб новых санкций, но и коммерческий эффект их применения.

Для многих респондентов, находящихся в Швейцарии, санкции окажут прямое влияние на их стратегические проекты. 56% предпринимателей и экспертов указали, что такие проекты будут либо приостановлены, либо вовсе отменены. А это повлечет за собой сокращение персонала (в 39% случаев), закрытие офисов (17%), а то и полное прекращение бизнеса (24%). Все эти тенденции будут усилены в связи со сложностями в доступе к инвестициям (34%) и к финансовым активам (46%).

При этом, по свидетельствам предпринимателей в России, полное прекращение деятельности вследствие введения новых санкций оценивается как очень ограниченное (4%), сокращение персонала как умеренное (19%). Предприниматели, работающие в России, уже ищут новых поставщиков (27%), в то время как шансы швейцарских поставщиков оказаться в их числе резко снизились. Две трети (67%) находящихся в России респондентов подтвердили, что новые санкции повлияют на их решение о выборе швейцарских поставщиков или отказе от их услуг. По мнению 64% этих респондентов, имидж Швейцарии как нейтральной страны, поощряющей деловые отношения, пострадал.

Вне зависимости от местонахождения большинство членов Швейцарско-российской торгово-промышленной палаты полагают, что санкции не будут отменены в течение ближайших 12 месяцев (68%). Мелкие и средние предприятия были вынуждены реагировать и планировать коммерческие контрмеры. В то время, как крупные бренды и финансовые институты покидают Россию, этот процесс трансформации уже начался. При этом возможная прямая правительственная поддержка может иметь лишь ограниченный эффект на будущее развитие бизнеса, а большинство респондентов вообще на нее не рассчитывают (66%).

К любой получаемой информации сейчас следует относиться осторожно, следуя столь понравившейся президенту Рейгану русской пословице «доверяй, но проверяй». Вот и мы, узнав, что бизнес в Швейцарии страдает от введенных его же правительством санкций больше, чем в России, решили обратиться за комментарием к эксперту. «Как ни странно, это может быть правдой, – сообщил нам сотрудник швейцарского частного банка, работающий в обеих странах. – Логика моя следующая. Что продавали русские в Швейцарию? Ископаемое сырье, нет Швейцарии, ок, есть, предположим, Китай. Да, дешевле, но продадут туда. Что продавали швейцарцы в Россию? Услуги и уникальное оборудование. Запрет на услуги приведет к сокращению персонала в России, а найти покупателя на промышленное оборудование намного сложнее. В Швейцарии большая статья расходов – персонал. ВТБ сократил 170 человек в Цуге, Nord Stream2 – еще 150 человек и так далее. В России сокращение персонала вообще никого не волнует, а рассуждают так: нет хорошего оборудования, ок, купим подделку в Китае – даже сэкономим».

Мы знаем, что среди наших читателей немало предпринимателей. Было бы интересно узнать их мнение и получить примеры из личного опыта.

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