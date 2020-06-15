Акции, облигации, биржевые спекуляции… В обозримом прошлом все это было где-то там, на «диком Западе», а советские люди от подобных треволнений были ограждены. Однако время изменилось, и сегодня многие наши читатели внимательно следят за сводками биржевых новостей. Понятно, что инсайдерская информация об ожидаемых взлетах и падениях курсов акций, о планируемой продаже тех или иных из них до официального объявления об этом – на вес золота. В буквальном смысле слова.



Согласно официальному докладу, ежегодно представляемому органом надзора за финансовыми рынками Федеральному совету, число случаев преступного использования знаний секретной информации конкретными гражданами или, по их наводке, третьими лицами за изученный период выросло почти в два раза: в 2018 году их было выявлено 75, в 2017 – 88, а в 2019-м – 138. Уточним, речь идет об уголовно наказуемом преступлении!

Эксперты объясняют такой взлет двумя причинами. Во-первых, большинство сигналов о подозрительной деятельности поступило от иностранных органов контроля – исключительный рост объема переданной информации вылился, в частности, в усиление правил, практикуемых в Великобритании.

Во-вторых, дала плоды разъяснительная кампании, проведенная Finma среди подконтрольных ей учреждений и членов Ассоциации швейцарских банкиров – наши читатели помнят, в частности, о громком разбирательстве с банком Julius Bär в феврале этого года.

Несмотря на растущее число проводимых проверок, случаи попадания их выводов на стол прокурора крайне редки: всего 18 в 2019 году, 2 в 2018-м и 5 в 2017-м. Вовсе не стремясь дополнительно нагрузить и без того перегруженную машину правосудия, результат профессионального расследования передается в суд только при наличии очень солидных доказательств противозаконной деятельности.

Один из таких случаев имел место в начале этого года, рассказал журнал Bilan. Поскольку Finma имеет право самостоятельно карать тех, кто обязан подчиняться установленным правилам, но не делает этого, орган контроля подверг административному наказанию бывшего СЕО одного швейцарского банка, занимавшегося как раз использованием внутренней информации в корыстных целях.

С банкира взыскали 730 000 франков – в такую сумму были оценены его полученные незаконным путем доходы, плюс ему запретили в течение нескольких лет заниматься профессиональной деятельностью. В настоящий момент дело находится в суде.

Орган надзора за финансовыми рынками и связанные с ним службы предпочитают не выносить сор из избы, и даже о произносимых в суде приговорах широкая общественность узнает редко – для того, чтобы соответствующая информация была опубликована, подозреваемый должен подать обжалование в Федеральный суд. Именно таким образом в прессу просочились, летом 2019 года, сведения о признании виновным бывшего аудитора крупнейшей группы KPMG, приговоренного к 160 дням тюремного заключения условно (с выплатой 430 франков за день), штрафу в размере 5000 франков, плюс выплате 29 073 шв. фр. «в счет» полученной прибыли. Некоторым нашим читателям покажется, возможно, что наказание недостаточно суровое. Но если учесть, как важна в этой профессии репутации, то дело нечистоплотного гражданина швах.

«Следы незаконной деятельности остаются в сохраняемых данных (big data) и подлежат изучению. Кроме того, технические средства оценки данных с целью выявления злоупотреблений даже в самых сложных случаях постоянно совершенствуются», - отмечается в докладе Finma. Так что можно надеяться, что справедливость хотя и с опозданием, но восторжествует, и виновные не уйдут от ответственности.