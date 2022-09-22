Когда-то советский народ считался самым читающим в мире, и это то немногое хорошее, что нам, кажется, удалось сохранить – об этом свидетельствует интерес, который вызывают у вас наши интервью с авторами или рецензии на книжные новинки. А если вы еще и покупаете книги, то не можете не знать, как кусаются в Швейцарии цены на эту «интеллектуальную продукцию», большая часть которой поступает на национальный рынок из Франции и Германии. 80% продаваемых в Романдской Швейцарии книг завозится из Франции, а их цены здесь значительно выше, чем по ту сторону границы, порой «надбавка» составляет 60, а то и 80%. Напомним, что в 2012 году швейцарский народ проголосовал против введения единой цены на книги, о чем Наша Газета своевременно рассказывала со всеми подробностями. И вряд ли эта тенденция «рассосется» сама собой: мы знаем об этом не понаслышке, ведь, начав подготовку нашего следующего печатного номера, выяснили, что цена на бумагу выросла после начала войны в Украине на 70%.

В эксклюзивном интервью газете Le Temps Паскаль Вангенберг, генеральный директор крупнейшей во французской части Швейцарии сети книжных магазинов Payot Libraire объяснил, что вступивший в силу 1 января 2022 года антимонопольный Закон о картелях впервые дает швейцарским предприятиям возможность оспаривать цены, навязываемые из-за рубежа. Книжный рынок – не единственный, где практикуются неоправданные наценки на импортную продукцию, но именно на нем г-н Вангенберг готов побороться за «справедливую цену на книги», прекрасно понимая, на какой риск он идет, выступая против одного из своих главных поставщиков. Он надеется, что его акция вынудит и других распространителей книг французских издателей понизить цены – в интересах швейцарских книголюбов. И не только их.

Такое ощущение, что новый закон, способный произвести революцию на швейцарском рынке, остался практически не замеченным. Иначе как объяснить, что никто еще не взбунтовался против огромных доходов, получаемых иностранными компаниями просто за счет ценовых надбавок: в феврале 2020 года совокупная полученная ими сверхприбыль составила 15 млрд франков в год.

Если представить себе г-на Вангенберга в виде Рыцаря Книги, то стоит сказать, что его «книжный поход» начался еще в декабре 2011 года, когда он пытался договориться с Gallimard и Flammarion по-хорошему, предложив им снабжать его магазины напрямую из Франции. В течение всего следующего года все три заинтересованные стороны разрабатывали необходимые коммерческие, логистические и информационные каналы. Дело было уже на мази, когда вдруг, за месяц до запуска общего плана, французские издатели дали задний ход.

В первый раз Комиссия по конкуренции Comco наложила на них штраф в 2013 году, на внушительную сумму в размере 16,5 млн франков. Но это совершенно ничего не изменило.

По мнению г-на Вангенберга, полноценное применение возможностей, предоставляемых новым законом, может оказаться более действенным, чем штрафы: закон вводит понятие «относительного положения на рынке», а это означает, что предприятию не нужно более занимать доминирующую позицию, чтобы попасть в периметр очерченных ст. 7 Закона «недозволенных действий». Иными словами, все французские распространители книг, выступающие в роли посредников между издателями и швейцарскими книжными магазинами, подпадают теперь, независимо от их размера, под действие швейцарского Закона о картелях. Некоторые из этих «недозволенных действий» касаются «дискриминации коммерческих партнеров в области ценообразования».

Из интервью г-на Вангенберга мы с интересом узнали, например, что уже с 2012 года Fnac Suisse, швейцарский филиал одноименного французского предприятия, импортирует книги напрямую из Франции по ценам, значительно ниже швейцарских, хотя его доля на швейцарском книжном рынке несравненно меньше доли Payot. Узнали мы также, что 90% французских книг, продаваемых в Романдской Швейцарии, поставляют 5 крупнейших распространителей. По словам г-на Вангенберга, он провел с ними «разъяснительную работу», объяснив суть нового законодательства, и предложил два варианта решения проблемы. Первый состоит в значительном улучшении условий закупки книг в Швейцарии: сегодня швейцарцы платят на 35-50% больше, при том, что разумной наценкой можно считать 15%. Второй вариант – прямой импорт из Франции, по французским ценам, «согласно нормальной рыночной практике». К сожалению, после долгих раздумий, оба варианта были французскими партнерами отвергнуты, что и побудило главу Payot обратить в Comco.

Г-н Вангенберг не скрывает, что заботится не только об интересах потребителей, но и о стабильности собственного предприятия. И кто его за это упрекнет? Неплохо представляя себя ситуацию в швейцарской книжной индустрии, мы понимаем, что его действия и реакция на них Comco могут произвести настоящий переворот. Книжный рынок – дело тонкое, с большим числом участников, интересы которых совпадают не всегда. Мы будем следить за развитием ситуации и, если вдруг книги подешевеют, обязательно вам сообщим.