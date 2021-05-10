Скандалы в благородных (читай: богатых) семействах – благодатная тема для прессы: частная жизнь хоть и совсем посторонних, но известных людей почему-то интересна очень многим. Сообщение о разводе звездной пары Мелинды и Билла Гейтс после 27 лет совместной жизни всколыхнуло, так сказать, мировую общественность – прежде всего, на наш взгляд, из-за озвученных сумм: 130 млрд долларов нажитого состояния и 50 млрд розданных на благотворительность. Это обывателей впечатляет.

Нормально, что в голову полезли штампы типа «богатые тоже плачут», «у богатых свои причуды», «чужая душа потемки», а также классический толстовский диагноз несчастливой семьи. Желтая пресса тут же изошла домыслами причин «несчастливости», хотя супруги заявили, что остаются в хороших отношениях и будут и дальше вместе управлять благотворительным фондом и попросили уважать их частную жизнь. Но кого это волнует? Волнует другое – будут ли продолжать поступать деньги на многочисленные проекты? И тут уж каждый примеряет ситуацию на себя.

Не стала исключением и «международная Женева», и прежде всего те из ее организаций, которые работают в сфере здравоохранения, приоритетную для Гейтсов. Дело в том, что их Фонд, в котором трудятся 1600 человек в разных странах мира, ежегодно тратит 5 млрд долларов на улучшение условий защиты здоровья человечества. Одними из основных получателей внушительных сумм являются три расположенные в Женеве институции: Всемирная организация здравоохранения, GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) и Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Как выяснили наши коллеги из газеты Le Temps, в 2018-2019 годах Фонд Билла и Мелинды Гейтс был третьим крупнейшим донором ВОЗ (455 млн долларов) после США (853 млн) и Великобритании (464 млн). С тех пор он поднялся на второе место, его «взнос» составляет около 12% всего бюджета организации и представляет собой 45% поступлений от негосударственных доноров. За первые три месяца 2021 года Фонд пожертвовал ВОЗ порядка 749 млн долларов, 624 млн из которых – в качестве добровольного взноса на конкретные цели. 61% от общей суммы поступает на счет женевской штаб-квартиры ВОЗ. Известно, что Фонд намерен выделить 104 млн для Африки, из них 57% - конкретно на Глобальную инициативу по ликвидации полиомиелита.

«Доля» Гейтса такова, что, когда президент Трамп заявил о выходе США из ВОЗ, некоторые наблюдатели заволновались, как бы частный фонда Гейтсов не стал главным «содержателем» международной организации! До этого не дошло, так как вновь избранный президент Джо Байден подтвердил, что сотрудничество его страны и ВОЗ продолжится.

Фонд экс-четы миллиардеров очень активно участвует также в работе Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, на счет которого уже переведено 2,49 млрд долларов и обещано еще 750 млн, на период 2020-2022 гг. Но и эти цифры меркнут по сравнению со щедростью, проявленной в отношении GAVI (Глобального альянса по вакцинам и иммунизации), получившего, с 2000 года, около 4,1 млрд долларов. В 2020 Фонд Гейтсов обещал предоставить в распоряжение организации финансирование на уровне 1,6 млрд долларов на период с 2021 по 2025 гг.

Еще один бенефициант Фонда – Коалиция по инновациям для подготовки к эпидемиям (СЕРI). Эта организация хоть и не расположена в Женеве, но имеет к Швейцарии самое прямое отношение: «родившаяся» в январе 2017 года на Давосском форуме, она сотрудничает со всеми перечисленными выше учреждениями.

Ясное дело, такие спонсоры на дороге не валяются, и их щедрость оценена по достоинству, особенно в ВОЗ, государства-члены которой не спешат раскошеливаться. Значимость поддержки американских филантропов становится особенно ощутимой, если учесть, что бюджет крупнейшей международной структуры сравним с бюджетом Женевского университетского госпиталя. Но у каждой медали есть оборотная сторона. Подобная зависимость от одного частного спонсора чревата последствиями, ведь часть пожертвований направляется на программы по его выбору, и достаточно ему просто передумать и решить заняться чем-то другим, чтобы ВОЗ оказалась практически лишенной средств к эффективному существованию. Сколько бы все не критиковали ВОЗ – и есть за что! - все же будем надеяться, что до этого не дойдет.