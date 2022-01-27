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четверг, 27 января 2022 года   

Иностранные бизнес-идеи на просторах Швейцарии|Idées de business étrangères en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Фрибург, 27. 01. 2022.

© mwitt1337/pixabay.com

Какие бизнес-идеи, с успехом реализованные за рубежом, можно использовать в Конфедерации, учитывая интересы ее населения и особенности местного рынка? Комментарии швейцарских экспертов. |
Quelles idées commerciales, mises en œuvre avec succès à l'étranger, peuvent être utilisées dans la Confédération, en tenant compte des intérêts de sa population et des particularités du marché local? Commentaires d'experts suisses.

Энтузиазм швейцарских предпринимателей не угасает даже во время пандемии: в 2021 году в Конфедерации было создано около 41 тыс. новых компаний, что на 10% больше, чем годом ранее, пишет журнал PME. В этой ситуации интересно, что думают местные специалисты о реализуемости в альпийской республике иностранных бизнес-идей. Предлагаем вам небольшую подборку.

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