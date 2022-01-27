Автор: Лейла Бабаева, Женева-Фрибург, 27. 01. 2022.
Энтузиазм швейцарских предпринимателей не угасает даже во время пандемии: в 2021 году в Конфедерации было создано около 41 тыс. новых компаний, что на 10% больше, чем годом ранее, пишет журнал PME. В этой ситуации интересно, что думают местные специалисты о реализуемости в альпийской республике иностранных бизнес-идей. Предлагаем вам небольшую подборку.
Covid-19: следует ли отменить все меры?Во вторник экономические ассоциации призвали к немедленному прекращению всех ограничений. Эпидемиологи, впрочем, считают, что время для отмены мер еще не настало, так как пик волны пока не пройден.
Казахстан зажигаетПоказом фильма режиссера Айжан Касымбек «Огонь» открылся вчера в Женеве ежегодный кинофестиваль Black Movie.
Россия – США: второй раунд с тем же результатом?В прошлую пятницу в Женеве состоялась встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Госсекретарем США Энтони Блинкеном, за которой внимательно следила Наша Газета. Насколько это было возможно.
Старые швейцарские франки можно будет обменять в любое времяФедеральный совет принял решение об отмене 20-летнего срока обмена вышедших из обращения банкнот. Нововведение вступает в силу с 1 января 2020 года и коснется купюр шестой и последующих серий.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Пестициды в швейцарском хлебеПо результатам лабораторного анализа 28 видов хлеба из швейцарских супермаркетов Migros, Aldi, Coop и Lidl, в пяти образцах найдены вещества, которые, предположительно, нарушают работу эндокринной системы, информирует телерадиокомпания RTS.
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