Иностранные бизнес-идеи на просторах Швейцарии |Idées de business étrangères en Suisse

Энтузиазм швейцарских предпринимателей не угасает даже во время пандемии: в 2021 году в Конфедерации было создано около 41 тыс. новых компаний, что на 10% больше, чем годом ранее, пишет журнал PME. В этой ситуации интересно, что думают местные специалисты о реализуемости в альпийской республике иностранных бизнес-идей. Предлагаем вам небольшую подборку.