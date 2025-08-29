Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер и премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудили в четверг в Берне вопросы достижения мира и восстановления страны. После встречи премьер-министр Украины провела переговоры с государственным секретарем по вопросам экономики Хелен Будлигер Артиеда, делегатом Федерального совета по Украине Жаком Гербером и представителями швейцарских экономических кругов. По этому случаю Берн также объявил о проектах швейцарских компаний, которые будут участвовать в реконструкции Украины.

Напомним, что у швейцарских предприятий была возможность до конца марта подать свои предложения в рамках конкурса проектов. Необходимо было соблюсти некоторые формальные критерии. Так, проекты должны были отвечать потребностям Украины, а компании должны были иметь филиал в этой стране. Как сообщается в официальном коммюнике, конкурс вызвал большой интерес: около 60 швейцарских фирм подали почти 80 заявок.

Государственный секретариат по вопросам экономики (Seco) и Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины рассмотрели представленные проекты. С учетом таких критериев, как актуальность, добавленная стоимость, вклад в экономическое развитие, устойчивость и возможность выполнения, были отобраны двенадцать проектов в сфере энергетики, жилья, транспорта, здравоохранения и разминирования.

В частности, фирма Arthur Flury (вклад Seco: 12,9 млн франков) займется производством контактных сетей для украинских железных дорог в соответствии со швейцарскими стандартами, а также обучением сотрудников железных дорог. А компания Schwihag (14,4 млн) наладит производственную сеть систем крепления рельсов в Украине: проект предусматривает создание до двадцати рабочих мест и обучение сотрудников на месте.

В задачи Divario (15 млн) и DM Bau (8,9 млн) войдет строительство модульных домов для внутренне перемещенных лиц. Geberit International (3,7 млн) установит санитарное оборудование в профессионально-технических учебных заведениях и домах людей с ограниченными физическими возможностями, а также обучит учащихся в области санитарного оборудования. Glas Trösch Holding обеспечит замену более 32 000 окон, поврежденных в результате войны в восточной Украине. Установка новых дверей и окон, произведенных на месте в соответствии со швейцарскими стандартами, в профессиональных школах на востоке Украины будет поручена Rehau Verwaltungszentrale (4,8 млн).

Специалисты Elektrobedarf Troller (1,7 млн) возьмут на себя установку одиннадцати солнечных батарей и водонапорных станций в восточной Украине. Hitachi Energy, в свою очередь, поможет в восстановлении и модернизации электросетей и обучит сотрудников установке систем.

Швейцарский фонд по разминированию (6,4 млн) построит мастерскую по техническому обслуживанию и ремонту машин для гуманитарного разминирования и приобретет современное оборудование.

Что касается медицинской сферы, то Innovatec Med Switzerland (3 млн) создаст центр лучевой терапии для лечения рака и обеспечит обучение специалистов в Университетской клинике Цюриха. В число отобранных проектов вошла и заявка Roche Diagnostics (8,8 млн): фармацевтическая компания со штба-квартирой в Базеле намерена создать медицинскую лабораторию в больнице и обучить персонал.

Добавим, что общий бюджет отобранных заявок составляет 112 млн франков, 93 млн из которых будут финансироваться Швейцарией, а остальная часть – швейцарскими предприятиями и украинскими партнерами. Как пояснил в комментарии RTS делегат по Украине Жак Гербер, предприятия подпишут контракт со Швейцарией: Конфедерация будет оплачивать только по счетам, с соответствующими проверками и напрямую на счет в Швейцарии, чтобы избежать посредников. Цель состоит в том, чтобы помочь Украине, а не конкурировать с ее собственными предприятиями. Запуск отобранных проектов запланирован на осень этого года.

В общей сложности, на ближайшие двенадцать лет, Берн предусмотрел пять миллиардов франков для Киева. Треть этих средств пойдет на поддержку швейцарского частного сектора, представленного в Украине, что вызывает недовольство гуманитарных организаций, которые осуждают финансирование компаний в ущерб помощи в целях развития. Берн хотел бы привлечь к проекту еще больше компаний – правовую основу для этого должно создать соглашение, которое сейчас находится на стадии утверждения в парламенте.