Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 18.10.2024.
Вынужденный к переезду компанией Swatch Group, магазин Bongénie нашел новое помещение в Цюрихе. Не без труда.|
Forcé de déménager par Swatch Group, le grand magasin Bongénie a trouvé un nouveau local à Zurich. Pas sans difficulté.
Невероятно, но факт: в декабре этого года популярнейшему магазину Цюриха, имеющему «брата» в Женеве, придется покинуть здание, которое он занимал с 1913 года! «Для нас было шоком узнать, что наш договор аренды не будет продлен», - не скрывает Пьер Бруншвиг, один из трех владельцев магазинов Bongénie.
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