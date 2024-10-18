«Добрый гений» меняет прописку |Bongénie change la domiciliation

Невероятно, но факт: в декабре этого года популярнейшему магазину Цюриха, имеющему «брата» в Женеве, придется покинуть здание, которое он занимал с 1913 года! «Для нас было шоком узнать, что наш договор аренды не будет продлен», - не скрывает Пьер Бруншвиг, один из трех владельцев магазинов Bongénie.