До недавнего времени находящиеся в Швейцарии беженцы из Украины имели ряд привилегий и, в отличие от выходцев из других стран, могли продолжать пользоваться автомобилем и одновременно получать пособие от государства. Такое неравное отношение вызвало немало споров и критических замечаний, поэтому в конце прошлого года кантоны изменили свои рекомендации. В соответствии с более строгими правилами, которые действуют уже несколько месяцев, желающим продолжать получать социальную помощь украинцам нужно продать свой автомобиль.

Решив выяснить, как применяются новые правила на практике, наши коллеги с телеканала SRF провели опрос среди семи крупных кантонов и городов. Оказалось, что на рассмотрении у почти всех опрошенных администраций находятся несколько случаев. Так, социальная служба кантона Во изучает возможность продажи автомобилей почти 50 беженцев, а в Берне рассматриваются около десятка подобных дел. Однако до реальной продажи транспортных средств не дошло еще нигде.

По словам сотрудников служб социального обеспечения, в ряде случаев автомобили принадлежат не самим беженцам, а другим людям, находящимся в Украине. Иногда речь идет о машинах, взятых в лизинг. Некоторые беженцы вернули свои автомобили в Украину после того, как с ними связались власти.

Даже если автомобиль принадлежит получателю пособия, возникает другая проблема: лишь немногие транспортные средства стоят столько, что их продажа в Швейцарии имеет смысл. Дело в том, что стоимость автомобиля должна превышать размер пособия для соответствующего размера семьи, а это не так в большинстве случаев. «Это не роскошные автомобили», - подытожила в комментарии SRF координатор по вопросам предоставления убежища Базеля-городского Рената Гойманн.

По оценкам кантонов, машина есть в распоряжении не более чем одного из десяти украинских домохозяйств в Швейцарии. В целом, власти рассматривают внимательно каждый отдельный случай и принимают решения «со здоровым чувством меры».

Тем временем, согласно новым статистическим данным, в апреле статус защиты S был предоставлен 1209 людям – это самый низкий показатель с начала войны в Украине. В целом, около 66 000 украинцев в настоящее время имеют активный статус S, тогда как 14 тысяч человек уже покинули Швейцарию. При этом более четырех тысяч человек обратились за помощью при организации отъезда. В этом случае власти могут предоставить финансовую поддержку в размере не более 2000 франков на семью: до 500 франков на взрослого и до 250 франков на ребенка. На эти цели уже было выделено 1,7 млн франков.

Добавим, что Швейцария, несмотря на давление других стран, пока все-таки не планирует создавать специальную рабочую группу, которая будет контролировать применение санкций и отслеживать активы включенных в санкционные списки лиц. Соответствующее решение на этой неделе приняла комиссия по правовым вопросам Совета кантонов: против подобной целевой группы высказались девять человек, а за – всего трое. Напомним, что в декабре Национальный совет поддержал эту идею 101 голосом против 84 при 7 воздержавшихся. По мнению меньшинства членов парламентской комиссии, целевая группа могла бы значительно укрепить усилия Швейцарии по обеспечению соблюдения санкций и стала бы важным внешнеполитическим сигналом. Большинство же посчитало, что в этом нет необходимости, так как сотрудничество между швейцарскими и иностранными ведомствами проходит успешно. Комиссия отклонила и просьбу депутата от Социалистической партии Карло Соммаруга, который предложил, чтобы целевая группа не только отслеживала активы, но также блокировала, а при необходимости и конфисковывала их. Свое мнение по этим вопросам теперь должен высказать Совет кантонов.