Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 13 августа 2020 года   

Вечный пейзаж|Le paysage éternel

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 13. 08. 2020. Просмотров: 104

Ян Брейгель старший. Восхождение на крест, ок. 1605/1610 (Kunsthaus Zürich, Fondation Betty et David Koetser, 1986)

Кунстхаус Цюриха представляет 60 полотен, созданных на протяжении четырех веков. До 8 ноября.

|

Le Kunsthaus Zürich présente des chefs-d’œuvre de la peinture de paysage depuis le 15e siècle à travers 60 tableaux. Jusqu’au 8 novembre 2020.

Любители живописи знают, что пейзаж стал самостоятельным жанром сравнительно недавно – на протяжении веков образы природы служили лишь декорациями для персонажей, в том числе на иконах, а позднее для жанровых сцен и портретов. Даже после того, как пейзаж завоевал центральную роль на полотне, в течение долгого времени его тематика ограничивалась нереалистичными, идеализированными, «бестелесными» видами. Именно швейцарские художники, начиная с Конрада Вица в 15 веке, переориентировали, так сказать, пейзаж на изображение конкретной местности – одной из излюбленных моделей стало Женевское озеро.

Изначально относившийся к европейскому искусству, пейзаж обязан окончательному переходу с второстепенных ролей на первые сначала художникам 17 века, а затем импрессионистам, глядя на лучшие работы которых словно ощущаешь аромат цветов, тепло солнечных лучшей, прохладу воды, поскрипывание снега, дуновение ветра…



Надеемся, вы испытаете подобные приятные эмоции, побывав на выставке в Кунстхаусе Цюриха, где представлены исключительные полотна, созданные с 1450 по 1800 годы и дающее наглядное представление о развитии жанра пейзажа. Эти полотна, хранящиеся в собрании музея, рождались в Германии, на территории современной Швейцарии, во Фландрии, Голландии, Италии… Среди авторов назовем имена таких художников, как Иоахим Патинир, Хендрик Аверкамп, Ян ван Гойен, Якоб Исакс ван Рёйсдал, Клод Лоррен, Доменикино и Бернардо Беллотто.

Экспозиция начинается несколькими картинами позднего Средневековья, на которых, как говорилось выше, пейзаж используется, прежде всего, для оживления библейской сцены – рождение Иисуса, например. Далее следуют голландские и итальянские пейзажи 16 века, в частности, творения Адриана Изенбранта, Иоахима Патинира и одно полотно, приписываемое Тициану.

Прекрасно представленный на выставке Ян Брейгель Старший (1568-1625) знаменует собой начало золотого века пейзажа – в 17 столетии голландские художники довели этот жанр до совершенства. Для эпохи барокко природа – вторая библия: голландцы, в большинстве своем протестанты, оставляют слегка в стороне чисто библейские сюжеты и погружаются в развитие пейзажной традиции. В этом разделе, помимо прочих шедевров, обращаем ваше внимание на маленькую картину редкого для той эпохи художника-женщины Маргареты де Хеер, на которой изображение пейзажа вдалеке сочетается со сценой в саду на первом плане.

Интересно сравнить работы голландских мастеров с картинами их итальянских коллег, созданными в тот же период. Помимо Доминикино и Сальватора Роза, представленных каждый одним полотном, насладитесь двумя великолепными картинами Клода Лоррена, художника французского происхождения, творившего в основном в Италии – одна из них принадлежит Кунстхаусу, другой формально владеет частный коллекционер, передавший ее в музей на постоянное хранение. Несколько прекрасных пейзажей 18 века, в частности, Бернардо Беллотто (1721-1780), притягивают взгляд в этом зале.

Нашлось место на выставке и для серии картин, созданных в конце 19 – начале 20 века. Какой великолепный контраст с работами старых мастеров являют собой творения Винсента ван Гога, Джованни Сегантини, Мориса де Вламинка! Наконец, последний из представленных художников, если размещать их в хронологическом порядке, – это американец Сай Твомбли, который, осев в 1950-х в Италии, заинтересовался древнеримской мифологией и изображением описываемых в легендах мест.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 80.03
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Швейцария исключила Россию из «карантинного списка»

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список государств и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом. С завтрашнего дня прибывающим в Швейцарию из России пассажирам больше не нужно будет соблюдать карантин.

Всего просмотров: 2,890

Слово о Бейруте

 Взрыв в порту Бейрута, последствия которого можно без всякого преувеличения назвать катастрофическими, вынес на поверхность вопросы, касающиеся, увы, не только Ливана.

Всего просмотров: 1,077

Covid-19: 4,5 млн доз вакцины для Швейцарии

 Для обеспечения быстрого доступа населения Конфедерации к вакцине Берн заключил с американской компанией Moderna контракт на закупку препарата: если он успешно пройдет испытания и будет допущен на швейцарский рынок, то вакцинацию пройдут 2,25 млн человек.

Всего просмотров: 946
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарская идиллия на островах

 Наступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.

Всего просмотров: 2,768

Абонемент на все виды транспорта за 800 франков

 Путешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.

Всего просмотров: 772

Новая эра в мониторинге аллергенов

 Швейцарская метеослужба MétéoSuisse приступила к реализации автоматической сети измерения пыльцы в режиме реального времени. Эти данные будут способствовать улучшению качества жизни страдающих от аллергии людей, к которым относятся более 20% населения Швейцарии.

Всего просмотров: 447
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top