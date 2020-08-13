Любители живописи знают, что пейзаж стал самостоятельным жанром сравнительно недавно – на протяжении веков образы природы служили лишь декорациями для персонажей, в том числе на иконах, а позднее для жанровых сцен и портретов. Даже после того, как пейзаж завоевал центральную роль на полотне, в течение долгого времени его тематика ограничивалась нереалистичными, идеализированными, «бестелесными» видами. Именно швейцарские художники, начиная с Конрада Вица в 15 веке, переориентировали, так сказать, пейзаж на изображение конкретной местности – одной из излюбленных моделей стало Женевское озеро.



Изначально относившийся к европейскому искусству, пейзаж обязан окончательному переходу с второстепенных ролей на первые сначала художникам 17 века, а затем импрессионистам, глядя на лучшие работы которых словно ощущаешь аромат цветов, тепло солнечных лучшей, прохладу воды, поскрипывание снега, дуновение ветра…





Надеемся, вы испытаете подобные приятные эмоции, побывав на выставке в Кунстхаусе Цюриха, где представлены исключительные полотна, созданные с 1450 по 1800 годы и дающее наглядное представление о развитии жанра пейзажа. Эти полотна, хранящиеся в собрании музея, рождались в Германии, на территории современной Швейцарии, во Фландрии, Голландии, Италии… Среди авторов назовем имена таких художников, как Иоахим Патинир, Хендрик Аверкамп, Ян ван Гойен, Якоб Исакс ван Рёйсдал, Клод Лоррен, Доменикино и Бернардо Беллотто.

Экспозиция начинается несколькими картинами позднего Средневековья, на которых, как говорилось выше, пейзаж используется, прежде всего, для оживления библейской сцены – рождение Иисуса, например. Далее следуют голландские и итальянские пейзажи 16 века, в частности, творения Адриана Изенбранта, Иоахима Патинира и одно полотно, приписываемое Тициану.

Прекрасно представленный на выставке Ян Брейгель Старший (1568-1625) знаменует собой начало золотого века пейзажа – в 17 столетии голландские художники довели этот жанр до совершенства. Для эпохи барокко природа – вторая библия: голландцы, в большинстве своем протестанты, оставляют слегка в стороне чисто библейские сюжеты и погружаются в развитие пейзажной традиции. В этом разделе, помимо прочих шедевров, обращаем ваше внимание на маленькую картину редкого для той эпохи художника-женщины Маргареты де Хеер, на которой изображение пейзажа вдалеке сочетается со сценой в саду на первом плане.

Интересно сравнить работы голландских мастеров с картинами их итальянских коллег, созданными в тот же период. Помимо Доминикино и Сальватора Роза, представленных каждый одним полотном, насладитесь двумя великолепными картинами Клода Лоррена, художника французского происхождения, творившего в основном в Италии – одна из них принадлежит Кунстхаусу, другой формально владеет частный коллекционер, передавший ее в музей на постоянное хранение. Несколько прекрасных пейзажей 18 века, в частности, Бернардо Беллотто (1721-1780), притягивают взгляд в этом зале.

Нашлось место на выставке и для серии картин, созданных в конце 19 – начале 20 века. Какой великолепный контраст с работами старых мастеров являют собой творения Винсента ван Гога, Джованни Сегантини, Мориса де Вламинка! Наконец, последний из представленных художников, если размещать их в хронологическом порядке, – это американец Сай Твомбли, который, осев в 1950-х в Италии, заинтересовался древнеримской мифологией и изображением описываемых в легендах мест.