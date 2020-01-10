Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10. 01. 2020. Просмотров: 65
После семи с лишним лет отсутствия американская пианистка украинского происхождения – по Википедии – выступит с сольным концертом в Виктория-холле.|
Après sept ans d’absence la pianiste américaine d’origine ukrainien, selon Wikipedia, donnera un récital à Victoria Hall.
На личном сайте, где под именем пианистки значится «The Queen of Rakhmaninoff», Валентина Лисица рассказывает о себе довольно скупо.
«Родилась в Киеве. Воспитывалась матерью, Ириной Игоревной, и отцом, Евгением Сергеевичем. Начала играть на фортепиано в три года, чтобы уже через год исполнить свой первый сольный концерт. Несмотря на её раннюю склонность к музыке, её детской мечтой было стать профессиональной шахматисткой. В детстве Лисица посещала Киевскую среднюю специальную музыкальную школу имени Лысенко, позже вместе со своим будущим мужем, Алексеем Кузнецовым, обучалась у Людмилы Цвирко в Киевской консерватории. В 1991 году Лисица и Кузнецов выиграли первый приз престижного международного конкурса фортепианных дуэтов «Dranoff International Two Piano Competition», что позволило им переехать в США, чтобы продолжить свои карьеры концертных пианистов и в 1995 году дебютировать на нью-йоркском фестивале «Mostly Mozart Festival» в Линкольн-центре под руководством дирижёра Джерарда Шварца.
Со временем карьера Лисицы застопорилась. Она считала себя «еще одной светловолосой русской пианисткой» и после смерти своего менеджера почти оставила музыкальную деятельность. В 2007 году она загрузила свой первый ролик на YouTube, где она играет этюд Рахманинова, а после загрузки в сеть этюдов Шопена, DVD с которыми был выпущен в 2004, его продажи в крупнейшем интернет-магазине Amazon резко взлетели. В 2012 году Лисица подписала контракт со звукозаписывающей компанией Decca, одной из старейших в индустрии.»
Валентина явно поскромничала, а потому добавим, что она одной из первых стала использовать интернет для пропагандирования классической музыки и сегодня, с более 200 миллионов (!) просмотров на YouTube и почти 500,000 подписчиков на ее личный канал, она – явный рекордсмен в интернете среди классических исполнителей. YouTube сотворил чудо – впечатленные успехом Валентины, администраторы лондонского Royal Albert Hall распахнули перед ней его престижные двери и пригласили для дебюта 19 июня 2012 года. Именно этот концерт, записанный Decca Classics, стал ее первым диском на этой фирме. Он же стал первым в истории HD-стримингом на Гугл.
У Валентина Лисицы огромный репертуар – от Баха и Моцарта до Шостаковича и Филипа Гласса, одних только фортепианных концертов она играет более сорока. Определяемая на западе как представительница русской пианистической школы, она тяготеет к музыке Сергея Рахманинова (с котором ее сравнивают по скорости исполнения), к манере Владимира Горовица (с которым ее сравнивают по чистоте и музыкальности), а совсем недавно записала на Decca почти все произведения П. И. Чайковского для фортепиано соло – одиннадцать часов музыки!
Но в Женеву она Чайковского не привезет, зато привезет любимого Рахманинова (6 прелюдий), юбилейного Бетховена (Соната № 21, посвященная графу Фердинанду фон Вальдштейну и носящая его имя), Ноктюрны и Скерцо № 2 Шопена, «Ночного Гаспара» Равеля и «Испанскую рапсодию» Листа. Согласитесь, программа на все вкусы, и вам остается только приобрести билеты на концерт 21 января в традиционных местах продажи (Balexert – Genève Tourisme – FNAC) или на сайтах FNAC и Monbillet.ch.
Швейцария обвиняет двух граждан Украины в отмывании денегГенеральная прокуратура Конфедерации (MPC) подала в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины. Их обвиняют в отмывании через швейцарский финансовый центр около 2,8 млн евро.
В 2020 год с новыми законами: иные налоги, осторожные банкиры и политкорректная армияКак обычно, 1 января наступившего года вступили в силу многочисленные новые законодательные акты как на федеральном, так и на кантональных и муниципальных уровнях.
Швейцарка может лишиться гражданстваГосударственный секретариат по миграции (SEM) объявил об аннулировании швейцарского паспорта 30-летней гражданки Швейцарии и Франции из-за ее связей с террористической организацией «Исламское государство».
Михаил Шишкин: «Только мерой стыда измеряется любовь к родине»Новогодний подарок любителям русской словесности: 3 января 2020 года сборник эссе Михаила Шишкина «Пальто с хлястиком», впервые увидевший свет в 2016 году в московском издательстве АСТ, вышел во французском переводе в лозаннском Les Éditions Noir sur Blanc. Главный герой книги, несмотря на разнообразие сюжетов, – Слово. Начало беседы с единственным российским писателем, удостоенным трех главных литературных премий своей Родины.
Георгий Орлов, непримиримый враг хамства и мерзостиВ конце прошлого года в издательстве «Посев» был опубликован «Дневник добровольца», который молодой офицер Белой армии Георгий Орлов вел каждый день на протяжении трех лет Гражданской войны, с 1918 по 1921 годы. О его судьбе Нашей Газете рассказал его проживающий в Берне сын – Вадим Орлов.
Новый 2020 год – високосный и кусачийНаше традиционное обращение к читателям – нашим верным спутниками в нелегкие для независимого издания времена.
Добавить комментарий