На личном сайте, где под именем пианистки значится «The Queen of Rakhmaninoff», Валентина Лисица рассказывает о себе довольно скупо.



«Родилась в Киеве. Воспитывалась матерью, Ириной Игоревной, и отцом, Евгением Сергеевичем. Начала играть на фортепиано в три года, чтобы уже через год исполнить свой первый сольный концерт. Несмотря на её раннюю склонность к музыке, её детской мечтой было стать профессиональной шахматисткой. В детстве Лисица посещала Киевскую среднюю специальную музыкальную школу имени Лысенко, позже вместе со своим будущим мужем, Алексеем Кузнецовым, обучалась у Людмилы Цвирко в Киевской консерватории. В 1991 году Лисица и Кузнецов выиграли первый приз престижного международного конкурса фортепианных дуэтов «Dranoff International Two Piano Competition», что позволило им переехать в США, чтобы продолжить свои карьеры концертных пианистов и в 1995 году дебютировать на нью-йоркском фестивале «Mostly Mozart Festival» в Линкольн-центре под руководством дирижёра Джерарда Шварца.



Со временем карьера Лисицы застопорилась. Она считала себя «еще одной светловолосой русской пианисткой» и после смерти своего менеджера почти оставила музыкальную деятельность. В 2007 году она загрузила свой первый ролик на YouTube, где она играет этюд Рахманинова, а после загрузки в сеть этюдов Шопена, DVD с которыми был выпущен в 2004, его продажи в крупнейшем интернет-магазине Amazon резко взлетели. В 2012 году Лисица подписала контракт со звукозаписывающей компанией Decca, одной из старейших в индустрии.»





Валентина явно поскромничала, а потому добавим, что она одной из первых стала использовать интернет для пропагандирования классической музыки и сегодня, с более 200 миллионов (!) просмотров на YouTube и почти 500,000 подписчиков на ее личный канал, она – явный рекордсмен в интернете среди классических исполнителей. YouTube сотворил чудо – впечатленные успехом Валентины, администраторы лондонского Royal Albert Hall распахнули перед ней его престижные двери и пригласили для дебюта 19 июня 2012 года. Именно этот концерт, записанный Decca Classics, стал ее первым диском на этой фирме. Он же стал первым в истории HD-стримингом на Гугл.



У Валентина Лисицы огромный репертуар – от Баха и Моцарта до Шостаковича и Филипа Гласса, одних только фортепианных концертов она играет более сорока. Определяемая на западе как представительница русской пианистической школы, она тяготеет к музыке Сергея Рахманинова (с котором ее сравнивают по скорости исполнения), к манере Владимира Горовица (с которым ее сравнивают по чистоте и музыкальности), а совсем недавно записала на Decca почти все произведения П. И. Чайковского для фортепиано соло – одиннадцать часов музыки!



Но в Женеву она Чайковского не привезет, зато привезет любимого Рахманинова (6 прелюдий), юбилейного Бетховена (Соната № 21, посвященная графу Фердинанду фон Вальдштейну и носящая его имя), Ноктюрны и Скерцо № 2 Шопена, «Ночного Гаспара» Равеля и «Испанскую рапсодию» Листа. Согласитесь, программа на все вкусы, и вам остается только приобрести билеты на концерт 21 января в традиционных местах продажи (Balexert – Genève Tourisme – FNAC) или на сайтах FNAC и Monbillet.ch.



