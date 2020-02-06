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четверг, 6 февраля 2020 года   

В Бад Рагац, за музыкой и здоровьем |A Bad Ragaz, pour la musique et la santé

Автор: Надежда Сикорская, Бад Рагац, 6. 02. 2020. Просмотров: 132

Гранд отель - главная площадка фестиваля (c) Andréas Domjanic

Завтра в одном из лучших курортов Швейцарии открывается симпатичный музыкальный фестиваль – отличная возможность расслабиться и получить удовольствие.

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Un festival sympathique s’ouvre demain dans une station thermale Suisse – une excellente opportunité pour se faire plaisir dans un cadre magnifique.

Городок Бад Рагац c населением чуть больше 6000 человек в кантоне Санкт-Галлен – бальнеологический курорт с давними традициями, расположенный в долине Рейна, у подножия горы Пицол, и славящийся прежде всего целебными водами, бурными потоками извергающимися из недр ущелья Тамина. Этот дар природы был по достоинству оценен уже давно и «взят в дело»: бальнеологическая лечебница при бенедиктинском монастыре Пфеферс, расположенном в месте соединения долины Тамина с долиной Рейна, пользовалась популярностью еще в XIII веке. Известно, что в 1535 году выдающийся лекарь и философ Парацельс стал ее первым врачом и посвятил местным термальным источникам и их чудесным свойствам целый научный труд.
В 1716 году под монастырем возвели одну из первых в Швейцарии купален в барочном стиле. Так началась эра спа-туризма, важной вехой которой стала постройка, в 1840 году, четырехкилометрового водопровода, по которому воду стали подавать в деревню Рагац – сюда приезжающим на воды было гораздо легче добираться, и Бад Рагац довольно быстро стал одним из самых известных термальных курортов в Европе. Где курорт, там и состоятельные гости, среди которых раньше встречались и русские аристократы, а значит и роскошные отели: например, в Grand Hotel до сих пор останавливаются путешественники из разных уголков мира. То есть тишь да гладь, а если еще и разбавить ее классической музыкой, то вообще божья благодать.

Видимо, так рассуждали партнеры Нашей Газеты из цюрихского банка VP Bank, согласившись поддержать «Фестиваль следующего поколения» (Festival Next Generation), созданный здесь в 2005 году хорватским музыкантом Драженом Домьяничем: с 2019 года фестиваль называется VP Bank Classic Festival.
Все участники партнерством явно довольны: «VP Bank Classic Festival» - уникальный пример служения музыке, основанный на невероятно успешном сотрудничестве», читаем мы на сайте фестиваля. Действительно, два зала – Bernhard Simon Hall и Музыкальный салон – упоминавшегося выше Grand Hotel Hof Ragaz' Palais позволяют наслаждаться музыкой в максимально приближенных к концертному залу условиях, сохраняя при этом камерность, эксклюзивность обстановки. За семь дней гости фестиваля могут не только оценить мастерство музыкантов, но и неформально пообщаться с ними – такие встречи, для которых в программе выделено особое место, нередко перерастают в многолетнюю дружбу.



Даже беглого взгляда на страницу фестивального сайта, посвященную участникам, достаточно, чтобы понять, на что организаторы делают акцент: на молодых исполнителях, в этом году их будет 34. Приятно, что среди них есть и представители постсоветского пространства – благодаря флажкам возле фамилий мы смогли сразу распознать выходцев из России и Украины, но знаем, что даже за таким чисто швейцарским именем, как Симон Бюрки скрывается очень талантливый «наш мальчик».

В качестве музыканта-в-резиденции (не скажешь же «резидент», ведь не о шпионах речь!) на фестиваль приглашен в этом году украинский пианист Дмитрий (или Дмитро) Чони. Уроженец Киева (р. 1993), он начал учиться музыке в четыре года – благодаря маме. Как рассказывал Дмитрий в одном из интервью, его мама сама мечтала играть на скрипке, но не смогла осуществить свою мечту, зато всех четверых детей отдала в музыкальную школу. Своей профессией музыку сделал только Дмитрий. После окончания школы-интерната им. Н. Лысенко и Национальной музыкальной академии Украины, он продолжает образование в Университете музыки и театрального искусства Граца (Австрия), куда поступил из-за педагога – профессора Милены Чернявской.



Успехи пианиста налицо: в 2018 году он получил первую премию Международного конкурса пианистов в Лос-Анджелесе (США) и стал победителем Международного конкурса Паломы О’Ши в Сантандере (Испания), а в начале 2019-го завоевал золотую медаль и первую премию The 9th Bösendorfer USASU International Piano Competition (США), устраиваемого, как видно из названия, при поддержке знаменитого бренда – изготовителя роялей. И это далеко не полный список. Летом 2019 года он выступил на Фестивале в Вербье, исполнив редко звучащую Первую сонату аргентинского композитора Альберто Хинастеры. В Бад Рагаце в его исполнении можно будет услышать Третий фортепианный концерт Бетховена, «Арабеску» Дебюсси и Сонату № 5 Гайдна.

Обращаем ваше внимание на воскресный дневной (9 февраля в 16 ч.) концерт под названием «Русская пианистическая школа», в котором прозвучат произведения Рахманинова, Чайковского и Листа. Среди исполнителей, помимо уже упоминавшегося Симона Бюрки, - сестры Анастасия (р. 2004) и Елизавета (р. 1999) Ключеревы. Обе родились в Москве, Елизавета уже окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс Максима Железнова) и сейчас учится в Московской консерватории (класс профессора Александра Струкова). Стипендиат фонда Владимира Спивакова и фонда YAMAHA, Елизавета отличилась уже на десятке международных конкурсов и активно концертирует. Младшая, Анастасия, не отстает от сестры: ученица профессора Михаила Воскресенского в ЦМШ, несмотря на свой совсем юный возраст она успела одержать победы уже на шести международных конкурсах!



Если без фортепиано не обходится ни один фестиваль, то две программы для арфы соло – это, без преувеличения, событие. В советские времена на всю огромную страну было, пожалуй, два громких «сольных» имени, связанных с арфой – Веры Дуловой и ее ученицы Эмилии Москвитиной. Чаще всего этот сказочный инструмент можно различить лишь в оркестре (если на считать завтраков в московском «Метрополе» или питерской «Европейской»). Поэтому замечательно, что традиция продолжается. В этом году впервые приедет в Бад Рагац юная и прекрасная Алиса Садикова – лауреат премии 2012 года Фонда Юрия Темирканова, победительница трех международных конкурсов, лауреат второго музыкального фестиваля имени Фуата Мансурова. Уроженка Санкт-Петербурга (р. 2003), Алиса учится в Средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова у К. Г. Малеевой и параллельно много выступает. Ее концерт на фестивале – редкая возможность услышать произведения Глинки, Прокофьева, де Фальи, Рота и других композиторов в необычном, чарующем звучании арфы. Не пропустите!

От редакции: Со всеми подробностями программы можно ознакомиться на сайте фестиваля.

 

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