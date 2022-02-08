«Улисс» возвращается в Цюрих |«Ulysse» retourne à Zurich

Второго февраля литературный мир отмечал две важные даты – 140-летие со дня рождения знаменитого ирландского писателя и одного из основоположников современной литературы Джеймса Джойса (1882-1941) и 100-летие со времени первой публикации его самого популярного и значимого романа, «Улисс». Как известно, люди делятся на две категории: тех, кто прочитал «Улисса», и тех, кто не осилил. При этом выставка, проходящая в цюрихском музее Штраухоф и посвященная столетию публикации романа, будет интересна и тем, и другим. Те, кто знаком с книгой, будут рады заново окунуться в хитроскроенный мир Джойса и узнать о том, как он выстраивал вселенную «Улисса», а для всех остальных посещение выставки может стать импульсом к тому, чтобы снова взяться за книгу и все-таки дочитать ее до конца.