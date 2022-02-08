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среда, 9 февраля 2022 года   

«Улисс» возвращается в Цюрих|«Ulysse» retourne à Zurich

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 8. 02. 2022.

Сильвия Бич и Джеймс Джойс в книжном магазине «Шекспир и компания». Фото неизвестного автора, Universität Buffalo, Joyce Collection

100 лет назад был впервые опубликован знаменитый роман Джеймса Джойса «Улисс». Этому памятному событию посвящена выставка, проходящая в цюрихском музее Штраухоф.

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Il y a 100 ans, le célèbre roman de James Joyce, «Ulysse», a été publié pour la première fois. Une exposition au musée Strauhof de Zurich célèbre cet événement mémorable.

Второго февраля литературный мир отмечал две важные даты – 140-летие со дня рождения знаменитого ирландского писателя и одного из основоположников современной литературы Джеймса Джойса (1882-1941) и 100-летие со времени первой публикации его самого популярного и значимого романа, «Улисс». Как известно, люди делятся на две категории: тех, кто прочитал «Улисса», и тех, кто не осилил. При этом выставка, проходящая в цюрихском музее Штраухоф и посвященная столетию публикации романа, будет интересна и тем, и другим. Те, кто знаком с книгой, будут рады заново окунуться в хитроскроенный мир Джойса и узнать о том, как он выстраивал вселенную «Улисса», а для всех остальных посещение выставки может стать импульсом к тому, чтобы снова взяться за книгу и все-таки дочитать ее до конца.

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