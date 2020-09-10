Формально 27-й выпуск Дней наследия уже стартовал – официальное открытие состоялось 3 сентября в Берту (Berthoud/ Burgdorf), крупнейшем городе округа Эмменталь в кантоне Берн. Участники церемонии, организованной Национальным центром информации о культурном наследии (со спортивной аббревиатурой названия NIKE) в сотрудничестве с муниципалитетом города и Службой охраны исторических памятников кантона Берн, смогли наглядно убедиться в том, как эффективно в Берту совмещают заботу о старинных зданиях со строительством новых и созданием приятных для жителей и туристов общественных пространств. Но все основные мероприятия – а их в общей сложности около трехсот – намечены на 12-13 сентября, так что у вас есть время подготовиться и воспользоваться возможностью посетить интересные места, в течение остального года для посторонних глаз закрытые.

По сложившейся традиции, у Дней наследия есть тема, на этот раз это «Вертикаль». Понятно, что речь идет не о вертикали власти – к этому словосочетанию мы все привыкли, а к вертикали строительной, ведь наше общее жилое пространство стремительно развивается вверх. За неимением другой возможности…

По имеющейся в Швейцарии статистике, к 2045 году, то есть уже завтра, население страны составит 10 миллионов человек. И всем им надо будет где-то жить, работать и проводить досуг. Но как совместить насущную потребность в новых площадях с постоянным ростом городов, что лишает миниатюрную Швейцарию ее прелести? По подсчетам специалистов, сейчас в стране ежедневно заливается цементом – в буквальном смысле! – площадь, равная восьми футбольным полям. Вот и прикиньте, сколько это может продолжаться. А потому общая установка вынужденно меняется от «строить на природе» к «обустраивать в пределах застроенного пространства и уплотнять ввысь». Понятно, что процесс уплотнения, все возможные негативные эффекты которого отлично известны тем, кто застал советские времена, должен осуществляться с максимальной деликатностью.

Доказать, что это возможно, взялись организаторы нынешних Дней наследия, выявив по всей стране наиболее успешные примеры расширения, надстраивания, преобразования старых и возведения новых построек. Прокатившись по стране – которую, поднапрягшись, реально можно проехать за два дня! – вы сможете оценить, как в 800-летнем Аарау решили проблему сохранения Старого года параллельно с его модернизацией. Узнаете, каким образом фабрика, изготавливавшая трубы в городе Клайнлютзель в кантоне Золотурн, преобразилась в фабрику искусств; как архитектор Луджи Сноцци подарил вторую жизнь почтенному классическому тичинскому дому, и как образом Андерматт пытается завлечь туристов со всего мира благодаря новой деревне, которая строится вокруг его исторического центра. В качестве успешных примеров уплотнения организаторы Дней рекомендуют посетить коммуны Сарнен в кантоне Обвольден, Эрнен в долине Бинн в кантоне Вале и Алшвил в кантоне Базель-сельский – будете неподалеку, загляните!

Как всегда, позаботились организаторы и о юных посетителях, к услугам которых масса познавательных развлечений. Так, на старинной, еще римского периода, ферме Винкель-Сееб, что недалеко от Винтертура в кантоне Цюрих, у них будет возможность построить дом из песчаника, а в Цуге – соорудить жилище эпохи «озерных поселений». Также в Цуге, в городе Хам, что на берегу Цугского озера, юные строители смогут принять участие в мастер-классе, посвященном устойчивой и социально-ответственной архитектуре.

А кто откажется влезть на колокольню кафедрального собора Фрибурга, чтобы оттуда полюбоваться на средневековый город? Или прогуляться по башням и подвалам Женевы? Или посетить старинную кузницу Шаффхауза? Одним словом, каждый найдет для себя что-то интересное, достаточно заглянуть вот сюда и выбрать.