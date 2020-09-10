Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10. 09. 2020. Просмотров: 164
Такова тема Дней eвропейского наследия - 2020, массовой просветительской акции, проводимой в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 27-й раз. Не упустите возможность открыть для себя что-то новое.|
Ceci est le thème des Journées européennes du patrimoine 2020, une action organisée dans 50 pays d’Europe sur l’initiative du Conseil de l’Europe avec le soutien de l’Union européenne. Cette année elle se tient en Suisse pour la 27ème fois et vous offre une nouvelle opportunité de découvrir les endroits inédits.
Формально 27-й выпуск Дней наследия уже стартовал – официальное открытие состоялось 3 сентября в Берту (Berthoud/ Burgdorf), крупнейшем городе округа Эмменталь в кантоне Берн. Участники церемонии, организованной Национальным центром информации о культурном наследии (со спортивной аббревиатурой названия NIKE) в сотрудничестве с муниципалитетом города и Службой охраны исторических памятников кантона Берн, смогли наглядно убедиться в том, как эффективно в Берту совмещают заботу о старинных зданиях со строительством новых и созданием приятных для жителей и туристов общественных пространств. Но все основные мероприятия – а их в общей сложности около трехсот – намечены на 12-13 сентября, так что у вас есть время подготовиться и воспользоваться возможностью посетить интересные места, в течение остального года для посторонних глаз закрытые.
По сложившейся традиции, у Дней наследия есть тема, на этот раз это «Вертикаль». Понятно, что речь идет не о вертикали власти – к этому словосочетанию мы все привыкли, а к вертикали строительной, ведь наше общее жилое пространство стремительно развивается вверх. За неимением другой возможности…
По имеющейся в Швейцарии статистике, к 2045 году, то есть уже завтра, население страны составит 10 миллионов человек. И всем им надо будет где-то жить, работать и проводить досуг. Но как совместить насущную потребность в новых площадях с постоянным ростом городов, что лишает миниатюрную Швейцарию ее прелести? По подсчетам специалистов, сейчас в стране ежедневно заливается цементом – в буквальном смысле! – площадь, равная восьми футбольным полям. Вот и прикиньте, сколько это может продолжаться. А потому общая установка вынужденно меняется от «строить на природе» к «обустраивать в пределах застроенного пространства и уплотнять ввысь». Понятно, что процесс уплотнения, все возможные негативные эффекты которого отлично известны тем, кто застал советские времена, должен осуществляться с максимальной деликатностью.
Как всегда, позаботились организаторы и о юных посетителях, к услугам которых масса познавательных развлечений. Так, на старинной, еще римского периода, ферме Винкель-Сееб, что недалеко от Винтертура в кантоне Цюрих, у них будет возможность построить дом из песчаника, а в Цуге – соорудить жилище эпохи «озерных поселений». Также в Цуге, в городе Хам, что на берегу Цугского озера, юные строители смогут принять участие в мастер-классе, посвященном устойчивой и социально-ответственной архитектуре.
А кто откажется влезть на колокольню кафедрального собора Фрибурга, чтобы оттуда полюбоваться на средневековый город? Или прогуляться по башням и подвалам Женевы? Или посетить старинную кузницу Шаффхауза? Одним словом, каждый найдет для себя что-то интересное, достаточно заглянуть вот сюда и выбрать.
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