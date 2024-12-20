Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 20 декабря 2024 года   

18.12.2024 - 06:47В кантоне Во понизят налоги
18.12.2024 - 06:40Организация Хезболла запрещена в Швейцарии

Российский современный танец в Швейцарии (и не только) |La danse contemporaine russe en Suisse (et pas seulement)

Автор: , Базель, .

Резиденция в Бордо Photo © Сергей Кольцов.

В начале 2024 года в Швейцарии состоялся первый в истории шоукейс российского современного танца, а в конце швейцарские танц-художники подведут итоги своего сотрудничества с российскими. Сегодня мы рассказываем о международном проекте ON/OFF, частью которого являются эти события.

|

Au début de l'année 2024, la première présentation de danse contemporaine russe a eu lieu en Suisse et, à la fin de l'année, des artistes suisses de la danse résumeront leur coopération avec des artistes russes. Aujourd'hui, nous vous présentons du projet international ON/OFF, dont ces événements font partie.

 

Платформа для международного обмена и сотрудничества в области современного танца появилась в 2022 году как ответ на полномасштабное вооруженное вторжение. Именно тогда стали рваться давние, годами создававшиеся культурные связи между странами и людьми и возникли сомнения в «легитимности» российских художников на мировой арт-сцене. Кроме того, многие хореографы и танцовщики задались вопросом, как и о чем может говорить танец в полностью изменившемся мире. Некоторые танц-авторы признавались, что словно замерли и перестали ощущать свое тело, что больше не могут двигаться и не понимают, зачем (и кому) это вообще нужно. Из подобных личных и профессиональных разговоров с практиками современного танца в августе 2022-го и появился ON/OFF – проект, нацеленный на диалог о том, как тело и танец реагируют на войну, на сотрудничество российских и европейских танц-художников.

Первые опыты ON/OFF были целиком и полностью связаны со Швейцарией. Сначала благодаря поддержке Pro Helvetia весной 2023 года состоялась онлайн-резиденция, в которой приняли участие швейцарские хореографы, танцовщики, кураторы и продюсеры, все так или иначе связанные с темой перемещения или опытом миграции, и их российские коллеги, к тому времени уже изрядно рассеянные по миру, от России до Германии и Грузии. Танц-проекты, разработанные в рамках этой резиденции, были представлены на международном онлайн-Симпозиуме, и в результате некоторые из художников смогли получить системную поддержку в виде новых, уже «живых», оффлайн-резиденций. Кроме того, танц-практики со всего света обсуждали на Симпозиуме, как снова сделать российских танц-художников видимыми, как открыто выражать свою позицию через искусство и как перестать заниматься самоцензурой – тогда этот вопрос остро стоял как для «уехавших», так и «оставшихся».

Затем, осенью 2023 года с помощью еще одной швейцарской организации, artlink, которая занимается поддержкой художников-беженцев и мигрантов, была проведена следующая резиденция похожего формата. Танц-художники из России, также онлайн, в течение двух месяцев обсуждали свои идеи и вообще сложившуюся ситуацию со швейцарскими специалистами самого разного профиля. Однако в итоге их ждал не питчинг проектов, как в прошлый раз, а публичный разговор о том, как проходила совместная работа, как можно создавать что-то совместное на расстоянии, а не в танц-зале, не зная друг друга и не имея, возможно, ни малейшего шанса встретиться в ближайшем будущем. Это был очень увлекательный разговор, с сильными эмоциями и переживаниями и большим количеством любопытных наблюдений. Характерно, что некоторые из сложившихся тогда творческих тандемов продолжили свое существование и в дальнейшем.

После этого, в конце 2023 года случилась еще одна резиденция, на сей раз «живая». Благодаря поддержке Французского Института группа русскоязычных танц-художников, базирующихся в разных уголках Франции, в компании с куратором, видеооператором и драматургом встретилась сначала в Бордо, а затем в Нанте, чтобы познакомиться поближе – некоторые из них видели друг друга первый раз в жизни, тогда как другие много и плодотворно работали вместе еще в России – и попытаться нащупать общее поле для исследования. В результате их разговоров и совместной танцевальной практики родился не большой общий проект, а несколько разрозненных индивидуальных историй, многие из которых позже нашли свое продолжение, а одна в итоге была показана в Париже весной 2024 года на небольшом антивоенном фестивале в ряду других перформативных работ, посвященных осмыслению общей травмы.

Помимо парижского показа ON/OFF и шоукейса российского современного танца на фестивале Antigel в Женеве, о котором мы писали в феврале этого года, в 2024 году прошли еще две двухмесячные онлайн-резиденции (одна при участии российских и швейцарских танц-художников, другая – российских и европейских) и возникло несколько новых форматов. Во-первых, это еженедельные воскресные артист-токи, когда за чашкой виртуального кофе танц-художники со всего мира собираются, чтобы рассказать о себе, своем творческом пути и нынешних проектах: для многих это не только способ узнать новых людей, но и найти тех, с кем связь по каким-то причинам прервалась. Во-вторых, это программа профессионального обмена, в рамках которой швейцарские танц-профессионалы консультируют российских художников на предмет развития конкретного проекта. В-третьих, это публичные лекции о танц-сцене, танц-фестивалях и так далее, которые раз в месяц проходят онлайн и собирают большое количество заинтересованных слушателей.

Будущий, 2025 год ON/OFF собирается начать с очередного международного Симпозиума, где будут представлены проекты, разработанные в двух последних онлайн-резиденциях, и состоится серьезный разговор об искусстве во время войны и художниках в изгнании. Кроме того, в планах создательниц платформы – поиск площадок для проведения фестивалей российского современного танца, сотрудничество с различными культурными институциями и, разумеется, поиск финансирования на проект. С января следующего года следить за жизнью и развитием платформы можно будет на новом англоязычном сайте ON/OFF, который создается в настоящий момент. Пока же вся информация об инициативах в поддержку российских танц-художников и последние новости проекта доступны по адресу https://onoff2023.ukit.me/.

современный танец в Швейцарии
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 115.39

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Le deuil de Fédora, version genevoise

 Le deuil de Fédora, version genevoise Le texte du conte en vers de Korneï Tchoukovski, mémorisé depuis l'enfance, n'a cessé de me revenir à l'esprit pendant que j’écoutais l'opéra Fedora d'Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève. Là aussi, il y a la fuite, la persécution, l’irresponsabilité de l’héroïne principale et de son repentir. Mais sans le final dramatique.

Всего просмотров: 4,941

Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»

 Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма» Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.

Всего просмотров: 864

Федорино горе, женевский вариант

 Федорино горе, женевский вариант Заученный с детства текст сказки в стихах Корнея Чуковского вертелся в голове, пока мы слушали оперу «Федора» Умберто Джордано в Большом театре Женевы. Там же тоже побег, преследования, легкомысленность хозяйки с ее последующим раскаянием. Но без драматического финала.

Всего просмотров: 748
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма»

 Николай Кононов: «Мир находится в состоянии шторма» Проживающий в Берлине российский писатель рассказал Нашей Газете о своих последних работах и поделился взглядами на мир и на нас в нем.

Всего просмотров: 864

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 23,551

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 3,909
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top