Платформа для международного обмена и сотрудничества в области современного танца появилась в 2022 году как ответ на полномасштабное вооруженное вторжение. Именно тогда стали рваться давние, годами создававшиеся культурные связи между странами и людьми и возникли сомнения в «легитимности» российских художников на мировой арт-сцене. Кроме того, многие хореографы и танцовщики задались вопросом, как и о чем может говорить танец в полностью изменившемся мире. Некоторые танц-авторы признавались, что словно замерли и перестали ощущать свое тело, что больше не могут двигаться и не понимают, зачем (и кому) это вообще нужно. Из подобных личных и профессиональных разговоров с практиками современного танца в августе 2022-го и появился ON/OFF – проект, нацеленный на диалог о том, как тело и танец реагируют на войну, на сотрудничество российских и европейских танц-художников.

Первые опыты ON/OFF были целиком и полностью связаны со Швейцарией. Сначала благодаря поддержке Pro Helvetia весной 2023 года состоялась онлайн-резиденция, в которой приняли участие швейцарские хореографы, танцовщики, кураторы и продюсеры, все так или иначе связанные с темой перемещения или опытом миграции, и их российские коллеги, к тому времени уже изрядно рассеянные по миру, от России до Германии и Грузии. Танц-проекты, разработанные в рамках этой резиденции, были представлены на международном онлайн-Симпозиуме, и в результате некоторые из художников смогли получить системную поддержку в виде новых, уже «живых», оффлайн-резиденций. Кроме того, танц-практики со всего света обсуждали на Симпозиуме, как снова сделать российских танц-художников видимыми, как открыто выражать свою позицию через искусство и как перестать заниматься самоцензурой – тогда этот вопрос остро стоял как для «уехавших», так и «оставшихся».

Затем, осенью 2023 года с помощью еще одной швейцарской организации, artlink, которая занимается поддержкой художников-беженцев и мигрантов, была проведена следующая резиденция похожего формата. Танц-художники из России, также онлайн, в течение двух месяцев обсуждали свои идеи и вообще сложившуюся ситуацию со швейцарскими специалистами самого разного профиля. Однако в итоге их ждал не питчинг проектов, как в прошлый раз, а публичный разговор о том, как проходила совместная работа, как можно создавать что-то совместное на расстоянии, а не в танц-зале, не зная друг друга и не имея, возможно, ни малейшего шанса встретиться в ближайшем будущем. Это был очень увлекательный разговор, с сильными эмоциями и переживаниями и большим количеством любопытных наблюдений. Характерно, что некоторые из сложившихся тогда творческих тандемов продолжили свое существование и в дальнейшем.

После этого, в конце 2023 года случилась еще одна резиденция, на сей раз «живая». Благодаря поддержке Французского Института группа русскоязычных танц-художников, базирующихся в разных уголках Франции, в компании с куратором, видеооператором и драматургом встретилась сначала в Бордо, а затем в Нанте, чтобы познакомиться поближе – некоторые из них видели друг друга первый раз в жизни, тогда как другие много и плодотворно работали вместе еще в России – и попытаться нащупать общее поле для исследования. В результате их разговоров и совместной танцевальной практики родился не большой общий проект, а несколько разрозненных индивидуальных историй, многие из которых позже нашли свое продолжение, а одна в итоге была показана в Париже весной 2024 года на небольшом антивоенном фестивале в ряду других перформативных работ, посвященных осмыслению общей травмы.

Помимо парижского показа ON/OFF и шоукейса российского современного танца на фестивале Antigel в Женеве, о котором мы писали в феврале этого года, в 2024 году прошли еще две двухмесячные онлайн-резиденции (одна при участии российских и швейцарских танц-художников, другая – российских и европейских) и возникло несколько новых форматов. Во-первых, это еженедельные воскресные артист-токи, когда за чашкой виртуального кофе танц-художники со всего мира собираются, чтобы рассказать о себе, своем творческом пути и нынешних проектах: для многих это не только способ узнать новых людей, но и найти тех, с кем связь по каким-то причинам прервалась. Во-вторых, это программа профессионального обмена, в рамках которой швейцарские танц-профессионалы консультируют российских художников на предмет развития конкретного проекта. В-третьих, это публичные лекции о танц-сцене, танц-фестивалях и так далее, которые раз в месяц проходят онлайн и собирают большое количество заинтересованных слушателей.

Будущий, 2025 год ON/OFF собирается начать с очередного международного Симпозиума, где будут представлены проекты, разработанные в двух последних онлайн-резиденциях, и состоится серьезный разговор об искусстве во время войны и художниках в изгнании. Кроме того, в планах создательниц платформы – поиск площадок для проведения фестивалей российского современного танца, сотрудничество с различными культурными институциями и, разумеется, поиск финансирования на проект. С января следующего года следить за жизнью и развитием платформы можно будет на новом англоязычном сайте ON/OFF, который создается в настоящий момент. Пока же вся информация об инициативах в поддержку российских танц-художников и последние новости проекта доступны по адресу https://onoff2023.ukit.me/.